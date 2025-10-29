Canarias refuerza su apoyo a los autónomos: cubrirá bajas de maternidad, guarderías y dos meses de incapacidad

La reciente noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de los trabajadores autónomos en Canarias.

El Gobierno regional ha dado a conocer un ambicioso paquete de ayudas directas que incluye la cobertura total de las bajas por maternidad, el financiamiento de guarderías y la posibilidad de acceder a dos meses de incapacidad laboral. Esta combinación, según los analistas, sitúa a las islas en una posición privilegiada en cuanto a la protección social para autónomos en el panorama español.

La realidad de los autónomos en Canarias ha sido compleja desde siempre. Los altos costos derivados de ser una comunidad insular, junto con la dependencia del turismo y una estructura empresarial fragmentada, han hecho que estos trabajadores sean particularmente vulnerables ante crisis económicas. Hasta hace poco tiempo, contar con bajas maternales o ayudas para conciliar era más bien un lujo.

No es ninguna exageración afirmar que los autónomos canarios, que históricamente han tenido que enfrentarse a la burocracia y las dificultades del autoempleo, experimentarán un cambio significativo. Esta iniciativa se lanza en un momento nacional crítico en el que el Ejecutivo central ha tenido que recular en su intento por aumentar las cuotas ante las protestas por la polémica medida.

La acción impulsada por el vicepresidente de Canarias y líder regional del Partido Popular, Manuel Dominguez, busca ampliar los derechos para este colectivo, marcando un giro estratégico en la política autonómica destinada a fomentar el emprendimiento y evitar la fuga de talento.

El paquete contempla tres áreas principales de apoyo:

Pago total de la baja por maternidad : Las trabajadoras autónomas recibirán el 100% de su base reguladora durante las semanas de permiso, que actualmente son 17 tras la ampliación aprobada en julio de 2025 para igualar derechos entre todos los regímenes laborales. La Seguridad Social se encargará de esta prestación y también liberará del pago mensual de la cuota mientras dure la baja, lo que representa un respiro económico considerable en un sector conocido por su inestabilidad.

Ayuda para guardería : Esta medida financiará la escolarización en centros infantiles autorizados, facilitando así la conciliación familiar y evitando que el regreso al trabajo sea una odisea. Además, esta ayuda es compatible con una deducción estatal que puede alcanzar hasta 1.200 euros anuales, sumándose al habitual "cheque guardería", lo cual puede traducirse en un ahorro notable para muchas familias.

Cobertura durante dos meses de incapacidad laboral: En situaciones de enfermedad o accidente, los autónomos podrán acceder a una prestación que cubre dos meses sin pérdidas económicas. Esta protección es especialmente valorada en un colectivo donde cualquier ausencia puede derivar rápidamente en pérdidas o incluso el cierre del negocio.

Se espera que estas nuevas medidas generen un aumento inmediato en las altas dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y fortalezcan la estabilidad empresarial liderada por mujeres. Al eliminar dos obstáculos significativos —la incertidumbre económica asociada a la maternidad y las dificultades para conciliar— se prevé un impulso considerable al emprendimiento femenino.

Asimismo, contar con cobertura durante dos meses por incapacidad laboral será crucial para muchos negocios familiares donde la ausencia del propietario puede detener completamente su actividad. Además, estas ayudas podrían facilitar que actividades no registradas salgan a la luz, dado que ahora contar con protección social se convierte en una ventaja real.