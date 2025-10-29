Sánchez haciendo el indio en la India y sus compinches repartiéndose RTVE: qué hicieron los socialistas en los peores momentos de la DANA

No tienen un pase, pero andan tan sobrados de caradura que encima sacan pecho.

E intentan colar un relato fake, ayudados por la Brunete Pedrete sanchista.

El 29 de octubre de 2024, una gota fría —o DANA, como se le conoce técnicamente— descargó sobre la provincia de Valencia una cantidad descomunal de agua, superando todos los registros previos.

Las consecuencias fueron devastadoras: más de 200 vidas perdidas solo en la Comunidad Valenciana, miles de hogares inundados y un total que superó las 220 muertes en toda España.

Para conmemorar –o más bien, para azuzar–, el PSOE lanza un vídeo vitriólico: «¿Dónde estabas el 29-O?«.

El tiro va directo a Carlos Mazón, el presidente valenciano que, según todos los indicios, andaba de farra liguera en El Ventorro, mientras se destaba el caos.

No fue él quien abrió las compuertas de la presa de Forata ni ignoró las alertas, pero salta a la vista que no estuvo a la altura.

¿Y los temas? Porque hubo un rosario de ausentes: Mazón en su ‘comida’, Teresa Ribera en Bruselas facturando verde, Pilar Bernabé en la inopia, Marlaska perdido en su laberinto, y hasta el jefe de la Confederación del Júcar, ese guardián de las aguas que falló estrepitosamente.

Y por encima de todos, Pedro Sánchez, que estaba haciendo el indio en la India, haciéndose fotos en Bollywood y cenando románticamente con Begoña tras un día de selfies institucionales.

Nada de decretos presidenciales para salvar vidas; pero sí tuvo tiempo para asaltar RTVE ese mismo día, con un decretazo que manipuló su Consejo para llenarlo de pesebreras a su medida.

LECCIÓN BRUTAL

La lección es brutal: lo que mató no fue la lluvia, sino la gestión de la lluvia. Fallos en presas, barrancos sin mantenimiento, alertas ignoradas, evacuaciones lentas y una decencia por los suelos.

Sánchez, como presidente, carga con la mayor responsabilidad: priorizó cumbres globales y fiscales confiscatorios sobre simulacros reales, y su ausencia fue el check-in definitivo en el cadalso de la negligencia.

Todos deberían avergonzarse, pedir perdón y marcharse, pero él, el que se pinta de salvador, debería ser el primero en el banquillo.

Un año después, el barro persiste, y con él, la pregunta incómoda: ¿dónde estabas tú, Pedro, cuando España te necesitaba?

Esta tragedia no solo evidenció la fragilidad del territorio ante fenómenos meteorológicos extremos, sino que también puso en tela de juicio la gestión política y administrativa en uno de los momentos más críticos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Mientras Valencia luchaba por salvar vidas y restablecer la normalidad, el presidente del Gobierno y su equipo más cercano —incluida Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y responsable de Medio Ambiente— se encontraban en una visita oficial a la India.

La disparidad entre su agenda internacional y el drama que se vivía en casa fue tan evidente que generó un intenso debate nacional sobre prioridades, responsabilidad y transparencia.

La crítica hacia Sánchez y Ribera por estar ausentes del epicentro de la catástrofe durante esos momentos cruciales ha sido uno de los puntos más señalados por opositores y analistas políticos.

La ausencia en el peor momento

La jornada en la que las riadas causaron más estragos coincidió con la presencia oficial del presidente y su equipo en territorio indio. No es que el viaje careciera de importancia diplomática —las relaciones con India son estratégicas—, pero el momento resultó especialmente desafortunado. La percepción pública fue contundente: en medio de una emergencia humanitaria sin precedentes, las figuras clave del Gobierno no estaban al mando. La vicepresidenta Ribera, encargada de áreas cruciales como gestión del agua y emergencias climáticas, no pudo asistir a las reuniones urgentes del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), según ella misma admitió ante el Parlamento.

La falta de presencia física se tradujo rápidamente en un vacío político. El Gobierno valenciano, liderado por Carlos Mazón (PP), asumió el control operativo y movilizó a miles de efectivos militares junto a equipos de rescate. Sin embargo, la ausencia visible del Ejecutivo central durante los momentos iniciales generó descontento incluso entre sectores afines al PSOE. La oposición no tardó en aprovechar esta situación para acusar a Sánchez de desentenderse del drama nacional y priorizar su agenda internacional sobre las urgencias locales.

RTVE y el control narrativo

Paralelamente al drama humanitario, otro frente se abría en el ámbito mediático. RTVE, la televisión pública española, ha sido acusada repetidamente de suavizar su cobertura para proteger la imagen del Gobierno. Durante el desfile del Día de la Hispanidad —poco después de la tragedia— varios testigos afirmaron haber escuchado abucheos dirigidos a Sánchez mientras este pasaba por el Paseo de la Castellana. Sin embargo, la señal oficial apenas recogió esos ruidos, lo que provocó una ola de críticas por manipulación informativa. Plataformas como TVE Libre denunciaron que se habló simplemente de “silbidos y música” sin mencionar el rechazo explícito al presidente.

Este episodio no es único: RTVE ha sido señalada anteriormente por minimizar protestas o eliminar sonidos incómodos para el Gobierno. La discrepancia entre las grabaciones realizadas por ciudadanos —donde claramente se oyen los abucheos— y lo emitido oficialmente ha alimentado sospechas sobre si fue un error técnico o una omisión intencionada. Hasta ahora, ni RTVE ni el Gobierno han ofrecido explicaciones satisfactorias sobre este incidente.

Negligencias, opacidad y responsabilidades

La gestión posterior a esta catástrofe tampoco ha estado exenta de controversia. Se han divulgado informaciones que sugieren que Sánchez habría ocultado pruebas sobre negligencias administrativas que pudieron agravar las consecuencias derivadas de la DANA. Estas acusaciones —que aún no cuentan con confirmación judicial— señalan fallos tanto en los protocolos de alerta temprana como en las obras hidráulicas pendientes desde hace años. El jefe de Climatología de AEMET en Valencia reconoció que los avisos “no llegaron a la gente” y que los protocolos actuales “no están diseñados para afrontar el nuevo escenario climático”.

En sede parlamentaria, Teresa Ribera defendió su gestión alegando haber firmado declaraciones ambientales para obras clave durante su etapa anterior como secretaria de Estado; sin embargo, reconoció implícitamente que hubo falta de coordinación entre administraciones. El Partido Popular ha insistido en que las negligencias fueron múltiples y que parte del sufrimiento podría haberse evitado con mayor diligencia.

Impacto político: supervivencia y crispación

La combinación entre crisis humanitaria, ausencias notables y falta de transparencia informativa ha tenido un impacto devastador sobre el capital político del Gobierno. Pedro Sánchez enfrenta una legislatura marcada por escándalos internos —como el caso Cerdán— y una erosión continua de su imagen pública. Según algunos medios internacionales, el presidente “lucha por su supervivencia política” tras una serie incesante de casos judiciales y crisis mediáticas.

Sánchez ha tratado lidiar con esta tormenta presentando un balance positivo del curso político —destacando logros económicos— además prometiendo negociar con todos los grupos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, ni siquiera dentro del PSOE hay consenso sobre cómo afrontar esta etapa crítica. La oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, ha intensificado su discurso anticorrupción exigiendo responsabilidades políticas.