¿Tan difícil o peligroso era rezar un Padrenuestro… Majestad?

El Rey Felipe y la Reina Letizia, con Sánchez detrás, en el funeral de la DANA.

Tiene justo 57 palabras y se llama Padrenuestro.

Hubiera bastado, pero en la España de Sánchez toda alusión a Dios y a lo espiritual, cuando se recuerda a las víctimas, está proscrita.

Como subraya hoy Luis Ventoso en su columna, entre los 237 muertos por la catástrofe de la gota fría había numerosos creyentes católicos, por supuesto, pues esa es la fe que profesan más de la mitad de los españoles

¿De verdad era tan difícil que un sacerdote rezase un Padre Nuestro por las víctimas en el acto de ayer de Valencia?

¿O le iba a pasar algo al Rey por decir en algún momento de su discurso que nuestras oraciones están con los muertos en la tragedia?

¿Por qué está prohibido de facto citar a Dios en la vida pública española?

El Museo de las Ciencias de Valencia fue este 29 de octubre de 2025 el escenario de un funeral de Estado en memoria de las víctimas de la DANA.

Lo que debía haber sido un acto solemne y lleno de respeto, merced a la presión y el control que ejerce este PSOE corrupto y putero, se transformó desde el inicio en bochornoso montaje, diseñado a la medida del ambicioso Sánchez y manipulado por la Brunete Pedrete periodística.

La ceremonia quedó ensombrecida por la indignación palpable entre numerosos familiares, un protocolo frío y las maniobras partidistas que, en lugar de unir en el luto, abrieron nuevas brechas en el panorama político nacional.

El acto se llevó a cabo bajo un formato laico, un espectáculo ‘new age‘, para frustracióbn de quienes esperaban algún tipo de referencia religiosa, aunque fuera una simple oración.

Ni el Rey -que navega aguas procelosas y siempre intenta agradar a los progres- se atrevió a cerrar su discurso con un Padrenuestro o a solicitar un breve instante de silencio, de reflexión interior o de recogimiento religioso, por los fallecidos.

Este hecho, que podría parecer irrelevante, generó comentarios mordaces en los círculos políticos y redes sociales; muchos se preguntaban: ¿Acaso les habría costado tanto rezar un Padrenuestro?

Tal gesto habría servido para unir a creyentes y no creyentes en el duelo, pero en esta España oficial del 2025, parece que la neutralidad laica pesa más que el recuerdo compartido.

La llegada de Mazón: abucheos y exigencias de dimisión

Uno de los momentos más tensos del homenaje ocurrió con la llegada de Carlos Mazón. Decenas de familiares se levantaron, mostrando imágenes de sus seres queridos e increpándole con gritos como «¡asesino!», «¡sinvergüenza!» y «Mazón dimisión». El presidente valenciano mantuvo su seriedad sin responder a las acusaciones, rodeado por varios metros que lo separaban de los más beligerantes. Los ecos de reproche resonaron durante minutos; aunque algunos familiares pidieron respeto al acto pidiendo silencio, la división era evidente en el ambiente.

«Mazón dimisión» resonó como el grito más reiterado al término del homenaje.

Algunos asistentes incluso exigieron ver al presidente valenciano «en prisión» por su gestión durante la tragedia.

Sánchez, el Rey y la «Brunete Pedrete» mediática

La atención mediática tampoco estuvo exenta de controversias. La denominada «Brunete Pedrete», un apodo irónico para ciertos sectores informativos que suelen proteger a Sánchez, amplificó el evento como una ceremonia diseñada para favorecer al presidente. De este modo, relegaron a un segundo plano la memoria de las víctimas. La cobertura del acto por RTVE y otros medios nacionales se centró casi exclusivamente en la figura presidencial, utilizando una escenografía típica de Moncloa mientras el Rey actuaba como escudo institucional. Mazón quedó así aislado tanto física como simbólicamente.

Tres asociaciones cercanas a la izquierda fueron elegidas para hablar ante el Rey, lo cual fue interpretado por la oposición como una manipulación del relato.

El saludo gélido entre Sánchez y Mazón fue otro indicio más del clima tenso que prevalece en el país.

La voz de las víctimas: «¡Que el galgo de Paiporta dé la cara!»

Uno de los momentos más impactantes lo protagonizó una víctima al dirigirse directamente a Pedro Sánchez con un grito: «¡Que el galgo de Paiporta dé la cara!». Este clamor, capturado tanto por medios como por cámaras presentes, simbolizó el cansancio creciente entre una parte significativa de la sociedad valenciana ante lo que consideran una estrategia desde Moncloa para proteger al presidente detrás del Rey y las víctimas, evitando asumir cualquier responsabilidad directa sobre su gestión del desastre.

La expresión «galgo de Paiporta» se popularizó rápidamente en redes sociales como símbolo del descontento hacia el gobierno central.

Esto no lo verás en TELE-PEDRO pic.twitter.com/eebnGdv9IW — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) October 29, 2025

El hundimiento del PSOE en las encuestas valencianas

La estrategia presidencial no ha conseguido dar resultados positivos en cuanto a apoyo electoral. Los ciudadanos valencianos parecen alejarse cada vez más del PSOE tras este homenaje. Las encuestas revelan un rechazo creciente hacia Sánchez y su partido. En este sentido, el desgaste del PSOE en Comunidad Valenciana ha aumentado notablemente en las últimas semanas; cifras apuntan a un desplome histórico en los próximos comicios.