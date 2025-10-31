Sánchez no desmiente que su suegro proxeneta donó al PSOE y financió el Peugeot: la incómoda pregunta que persiste

Este jueves, el Senado fue testigo de una jornada en la que las respuestas tuvieron un peso significativo, casi tanto como los silencios. La aparición de Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PSOE se transformó en un auténtico desafío político. La pregunta, formulada con precisión por los miembros del Partido Popular, fue directa: ¿Financiaron los negocios de su suegro —las célebres saunas— su campaña electoral o el propio PSOE?.

La contestación del presidente no solo dejó sin resolver las dudas, sino que avivó aún más las llamas: “He sido claro en esta cuestión, mi suegro que en paz descanse pudiera o no donar como particular, no tengo información sobre ello, señoría, y desgraciadamente no puedo responderlo”. Esta declaración, en el actual panorama político español, se asemeja a un “no lo niego pero tampoco lo afirmo”, dejando así abierta la puerta a una avalancha de especulaciones.

El pasado incómodo de Sabiniano Gómez y la sombra de la financiación

El nombre de Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez y dueño de varias saunas en Madrid, vuelve a surgir cada cierto tiempo en los debates más candentes del Congreso y el Senado. Los antecedentes judiciales son reveladores: durante más de 30 años, los tribunales han documentado la explotación sistemática de la prostitución, accidentes laborales mortales y hasta corrupción política en los locales de Gómez y sus hermanos.

El mapa del “imperio sauna” incluye establecimientos tan notorios como Sauna Adán, Sauna Princesa, Sauna Azul, Sauna Castellana 180 y el Hostal Kilómetro Ochenta. Un informe municipal datado en 1995 ya advertía sobre las condiciones insalubres del prostíbulo ubicado en Castellana 180, añadiendo detalles dignos de una novela negra.

Las inquietudes sobre si el dinero generado por estas actividades pudo llegar al PSOE son incómodas pero totalmente válidas. La mera posibilidad de que un partido gobernante haya recibido fondos procedentes de un entorno vinculado al proxenetismo —aunque sea mediante donaciones particulares— representa un torpedo contra la credibilidad política.

El “eh, oh, bueno…” de Sánchez y la estrategia del balonazo fuera

La comparecencia del presidente estuvo marcada por momentos surrealistas. Cuando una senadora le preguntó si tenía conocimiento sobre si su campaña se había financiado con dinero proveniente de las saunas-prostíbulo de su suegro, Sánchez optó por una evasiva: “Eh, oh, bueno… pues, eh, si mi suegro pudiera o no de forma particular, eh, donar, eso ya no, eh, no tengo información sobre ello.”.

Esta forma de responder recuerda a esos clásicos “no me consta” y “no lo recuerdo” tan recurrentes en los interrogatorios parlamentarios relacionados con escándalos políticos recientes. No es nuevo ver a un dirigente recurrir a la amnesia selectiva o a la ignorancia administrativa para sortear situaciones complicadas.

De la sauna al Peugeot: la leyenda del coche y los sobres en Ferraz

La historia del ascenso político de Sánchez dentro del PSOE está ligada a su célebre gira en Peugeot por toda España para ganarse el apoyo de la militancia. La cuestión que flota en el aire —y que fue planteada por la oposición— es si parte de esa campaña pudo ser financiada con fondos cuya procedencia es cuestionable.

Lejos de tomarse esta pregunta con seriedad, el presidente eligió responder con humor irónico: “¿Me está preguntando usted cuántos iban en el Peugeot? ¿De verdad, señoría? Pues depende del día”. Para muchos esta respuesta revela cierta suficiencia; para otros es simplemente una manera astuta de evadir un asunto gravísimo.

Más allá del vehículo emblemático, también se abordó el tema de los sobres con dinero en efectivo encontrados en Ferraz. Aunque Sánchez reconoció haber cobrado alguna vez en efectivo —siempre dentro del marco de una “financiación absolutamente regular” y nunca por montos superiores a 1.000 euros—, persiste la sombra inquietante acerca de una posible caja B y pagos en metálico que acechan al partido.

Contexto: corrupción, memoria selectiva y la España de las cloacas

Esta situación se suma a una larga lista de escándalos y casos judiciales que han afectado al PSOE desde los años noventa: Filesa, los ERE andaluces o Osakidetza son solo algunos ejemplos. Ahora se añade el caso Koldo con figuras destacadas como Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García bajo escrutinio.

El patrón parece repetirse: comparecencias tensas repletas de evasivas verbales mientras una sociedad asiste entre estupefacción e indignación ante otra crisis más que socava la credibilidad institucional. Los jóvenes —y no tan jóvenes— pueden llegar a pensar que estos episodios son parte intrínseca del ADN político español; como si hablar sobre regeneración democrática fuera solo un lema electoral.

Consecuencias políticas y judiciales: el PSOE bajo sospecha

Las repercusiones derivadas de este caso van mucho más allá del ámbito familiar. En este contexto político actual donde reina una profunda desconfianza hacia las instituciones públicas, solo el rumor acerca de que un partido haya recibido dinero proveniente de actividades ilegales erosiona cualquier intento por presentarse como defensor genuino de la regeneración democrática.

Desde el Partido Popular ya han dejado claro que si Sánchez incurre en falso testimonio no habrá clemencia: la ley exige decir la verdad durante una comisión investigadora y las penas pueden oscilar desde prisión hasta cuantiosas multas. Por su parte, el PSOE intenta navegar esta tormenta apelando a la regularidad contable y alegando falta pruebas concluyentes sobre financiación irregular.

Curiosidades y datos que no dejan indiferente

En los años noventa ya hubo un escándalo por financiación ilegal relacionado con el caso Filesa que terminó llevando a varios miembros ejecutivos ante los tribunales.

Un informe municipal sobre Sauna Castellana 180 mencionaba condiciones higiénico-sanitarias “desfavorables”, un eufemismo para evitar asustar a los potenciales clientes.

En estas comisiones investigadoras se ha instaurado como clásico el “no me consta”, comparable al “señoría, no lo recuerdo” presente en grandes tramas políticas.

El Peugeot utilizado por Sánchez ha pasado a ser un símbolo entre militantes pero también ha despertado sospechas sobre su financiación dudosa.

La trama Koldo ha llevado a prisión preventiva a Santos Cerdán —ex número dos del PSOE— poniendo nuevamente bajo presión al partido frente a otro posible escándalo emblemático.

En definitiva, dentro del panorama político español actual hay ocasiones donde el silencio puede hablar mucho más que mil palabras. Y así continúa resonando el eco asociado a las saunas propiedad de Sabiniano Gómez entre los pasillos tanto Ferraz como del Senado; mientras ciudadanos observan entre incredulidad e ironía este nuevo capítulo dentro della saga nacional relacionada con las cloacas del poder.