Feijóo da un paso en Valencia: Pérez Llorca, el candidato del PP para lograr el consenso con VOX

En los corredores de Las Cortes Valencianas se siente una palpable expectación.

La salida de Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat ha creado un nuevo panorama donde el Partido Popular, lejos de dejar nada al azar, se inclina por la continuidad y el equilibrio: Juan Francisco Pérez Llorca se perfila como el candidato ideal para asegurar la estabilidad del Gobierno autonómico en una legislatura donde cada escaño tiene un peso significativo y el apoyo de VOX es vital.

El nombre de Pérez Llorca no ha sido elegido al azar ni surge como un movimiento improvisado.

El PP valenciano lo identifica como la persona adecuada para evitar sobresaltos hasta las próximas elecciones y consolidar una estrecha colaboración con un socio tan exigente como VOX, cuya influencia parlamentaria es más crucial que nunca. Esta decisión ya cuenta con el visto bueno de Génova, que considera en Pérez Llorca a un perfil dialogante y, sobre todo, capaz de mantener el delicado equilibrio que exige la actual aritmética parlamentaria.

¿Quién es Juan Francisco Pérez Llorca?

Detrás del nombre que podría confundirse con el célebre ponente constitucional José Pedro Pérez-Llorca, se encuentra un político formado en el ámbito municipal y autonómico valenciano. Juan Francisco Pérez Llorca (Finestrat, 1976) ha sido alcalde de su localidad desde 2015, además de diputado en las Cortes Valencianas y, desde 2023, secretario general del PP valenciano. A esto se suma su papel como portavoz del grupo parlamentario popular desde 2024 y su creciente presencia en la dirección nacional del partido.

Su carrera política ha estado marcada por su lealtad a Carlos Mazón, quien ha sido su mano derecha, así como por su notable habilidad para negociar y alcanzar acuerdos. No es casualidad que haya sido uno de los artífices del pacto con Vox que dio lugar al primer gobierno autonómico de coalición entre ambas formaciones en España. Su perfil discreto y su dominio del valenciano han facilitado establecer puentes en un entorno cargado de tensiones, convirtiéndolo en un interlocutor habitual para Vox.

Un escenario político lleno de equilibrios frágiles

La salida de Mazón no solo transforma el tablero político valenciano, sino que también activa una serie de mecanismos internos dentro del PP que buscan evitar errores cometidos anteriormente. En la memoria colectiva está la abrupta sucesión de Francisco Camps por Alberto Fabra, impuesta desde Madrid, que llevó al partido a perder el control sobre la Generalitat. Ahora, la estrategia se centra en un relevo consensuado y aceptado tanto por las bases como por los socios con los que se comparte gobierno.

El PP cuenta con 40 escaños de los 99 disponibles en Les Corts.

VOX, con sus 13 diputados, es fundamental para mantener la mayoría.

Otras opciones como María José Catalá, alcaldesa de Valencia, o Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, son consideradas arriesgadas o poco viables a corto plazo debido a tensiones internas o al riesgo de debilitar ayuntamientos clave.

Elementos clave del perfil negociador

Pérez Llorca ha cultivado una imagen de gestor eficaz y negociador nato, elementos esenciales en esta coyuntura:

Antes de asumir la alcaldía fue responsable del área de urbanismo en Finestrat, acumulando experiencia valiosa en gestión municipal.

Participó activamente en las negociaciones del conocido “pacto de la servilleta” con Vox tras las elecciones autonómicas de 2023, demostrando una notable destreza política en momentos críticos.

Su ascenso a secretario general del PP valenciano y portavoz parlamentario responde a una lógica interna que busca renovar liderazgos y reconocer a quienes operan tras bambalinas.

Quienes lo conocen destacan precisamente su “capacidad para sumar y no restar”, una cualidad indispensable cuando los acuerdos se negocian voto a voto y cuando la estabilidad depende de equilibrios frecuentemente frágiles.

Un pacto imprescindible con Vox

El PP valenciano es consciente de que cualquier movimiento para reemplazar a Mazón debe contar con el respaldo explícito de VOX. La formación dirigida por Santiago Abascal no ha ocultado su descontento ante ciertos movimientos recientes; sin embargo, reconoce en Pérez Llorca a un interlocutor confiable. A pesar de ello, Vox evita hacer declaraciones oficiales sobre rumores y demanda garantías antes de comprometer su apoyo, siendo plenamente conscientes del papel crucial que desempeñan durante esta legislatura.

En este contexto complicado, la dirección nacional del PP opta por una estrategia pragmática: evitar convocar elecciones anticipadas que podrían resultar perjudiciales y optar por una figura capaz de asegurar gobernabilidad hasta agotar esta legislatura. No obstante, esta maniobra no está exenta de riesgos; los equilibrios internos dentro del PP y las exigencias planteadas por VOX podrían desestabilizar todo el proceso si alguno de los actores principales siente que ha sido ignorado o menospreciado.