David Izquierdo presiona a Salvador Illa para Frenar 64.000€ a un congreso musulmán tildado de «Radicalismo islámico»

La controversia política y de seguridad se ha intensificado en Cataluña. La asociación Jóvenes Patriotas Españoles, a través de su portavoz nacional, David Izquierdo, ha elevado su denuncia contra la Generalitat por la financiación del IV Congreso de Jóvenes Musulmanes de Cataluña (previsto del 19 al 21 de diciembre), y ahora exige una «actuación inmediata» al Presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Izquierdo califica la colaboración institucional de la Generalitat de «grave irresponsabilidad política» y «traición a los valores fundamentales de nuestra Nación», al patrocinar el evento con un incremento de las subvenciones públicas que asciende hasta los 64.000€ a la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) y otras entidades organizadoras.

La exigencia directa al jefe del Govern

​En una misiva formal dirigida al Honorable Sr. Salvador Illa Roca, Primer Secretario del PSC y líder del principal grupo de la oposición en el Parlament de Cataluña, David Izquierdo exige un «posicionamiento público contundente» y una acción decidida frente a lo que considera una «financiación del fanatismo».

Jóvenes Patriotas Españoles subraya que el partido de Illa «no puede permanecer en silencio ante esta financiación del fanatismo» y exige al líder que «presione a la Generalitat» para que:

Retire de forma inmediata el apoyo institucional al IV Congreso de Jóvenes Musulmanes de Cataluña.

Suspenda y revoque todas las subvenciones públicas destinadas a la UCIDCAT y a cualquier entidad que promueva estos discursos radicalizados.

La asociación concluye la carta apelando a la «defensa de la legalidad, la seguridad nacional y los valores occidentales».

Alerta por vínculos yihadistas y salafistas​

La denuncia se centra en el «grave riesgo para la seguridad y la cohesión social de Cataluña», debido a la participación de ponentes con presuntas «antecedentes o vinculaciones presuntamente problemáticas en el ámbito del extremismo yihadista o el salafismo».

​El comunicado y la carta a Illa mencionan explícitamente a figuras como Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado («el salafista de Mataró»), señalados por su «radicalismo islámico y presuntos vínculos con operaciones antiterroristas y redes yihadistas». Permitirles «adoctrinar a la juventud catalana es un acto de irresponsabilidad política con consecuencias incalculables».

Mensajes «Abiertamente Contrarios a Nuestra Ley»

​Los contenidos previstos en el evento son tildados de «diametralmente opuestos» a la civilización occidental y al Estado de Derecho. La asociación destaca mensajes que:

Atacan a la Mujer y a la Igualdad: Se defiende la sumisión femenina, el uso obligatorio del velo y se niega la capacidad de la mujer para casarse sin un tutor masculino, promoviendo un código de vida incompatible con la libertad individual.

Se defiende la sumisión femenina, el uso obligatorio del velo y se niega la capacidad de la mujer para casarse sin un tutor masculino, promoviendo un código de vida incompatible con la libertad individual. Rechazan el Laicismo y el Estado de Derecho: Se condena la separación entre religión y Estado, calificando al laicismo como «decadencia moral».

​

Se condena la separación entre religión y Estado, calificando al laicismo como «decadencia moral». ​ Promueven la Involución Científica: Se busca la sustitución del conocimiento científico por postulados religiosos, ejemplificado en la promoción de una «psicología islámica».

​Jóvenes Patriotas Españoles advierte que el dinero de todos los catalanes «no se destine a financiar un evento que da cobijo y plataforma a ponentes» de este perfil, y que la Generalitat será «directamente responsable de la difusión de discursos que pueden ser considerados antesala del extremismo violento».