El PP pone la pelota en el tejado de Junts: llamen si de verdad quieren desalojar a Sánchez

En las últimas horas, el Partido Popular ha dejado claro su mensaje: la legislatura está «finalizada«.

Tras la negativa definitiva de Junts hacia el Gobierno Sánchez, los populares han intensificado sus críticas, afirmando que España está sumida en una «parálisis» tanto en el ámbito ejecutivo como en el legislativo.

Según Génova, lo más preocupante es que el país ha caído en un ciclo donde el Gobierno solo puede recurrir a la vía judicial, al haber perdido su capacidad para aprobar leyes o presupuestos.

La portavoz de Junts en el Parlamento, Míriam Nogueras, oficializó la ruptura con el PSOE durante una rueda de prensa extraordinaria, dejando claro que su partido se opondrá a cualquier iniciativa del Ejecutivo en la Cámara.

Este movimiento ha tenido un efecto inmediato: el PP sostiene que la legislatura está muerta y que Sánchez apenas puede mantenerse en la Moncloa mediante gestos simbólicos, sin margen real para gobernar.

El tira y afloja entre PP y Junts: ¿habrá alguna llamada?

La invitación del PP a Junts para «contactarles si realmente desean echar a Sánchez» trasciende lo meramente retórico. Es un reflejo de una estrategia muy bien pensada. Feijóo y su equipo creen que la única forma de desbancar al presidente es unir fuerzas con los independentistas catalanes. Sin embargo, desde Junts, la respuesta ha sido fría: Jordi Turull, mano derecha de Puigdemont, ha descartado una moción de censura, recordando que el PP obstaculiza cuestiones clave para Cataluña y que «no están en esa línea». Turull enfatiza que Junts no acudirá a Madrid para «salvar España», sino para «defender a Cataluña», anticipando que muchas leyes futuras quedarán paralizadas por la falta de apoyos.

Mientras tanto, cada sesión en el Congreso se convierte en un ejercicio de resistencia. Los populares presionan con insistencia para convocar elecciones anticipadas, convencidos de que el país no puede soportar otros veinte meses de inacción. «Cada Consejo de Ministros se convierte en una farsa», afirman desde la dirección del PP, que considera que el tiempo juega en contra tanto de Sánchez como de su Gobierno.

Un Gobierno reactivo: gestionando con dificultad

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez enfrenta una situación inédita ante el veto impuesto por Junts. Sin apoyos parlamentarios y con los Presupuestos Generales del Estado pendientes, el Gobierno se limita a gestionar asuntos cotidianos, incapaz de emprender reformas significativas. Este bloqueo repercute directamente en la recepción de fondos europeos, los cuales dependen de ciertas leyes cuya aprobación está estancada, añadiendo presión institucional y económica al ya complicado panorama político.

En medio de este contexto, los populares han solicitado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para que explique cómo planea gobernar sin contar con el apoyo de Junts. Por su parte, Feijóo aboga por una alternativa política capaz de recuperar el voto perdido hacia Vox y atraer a quienes se sienten decepcionados con el PSOE. La polarización se agudiza mientras el PP saca partido de la debilidad del Gobierno para movilizar a sus bases mediante manifestaciones y lemas contundentes como «Mafia o democracia».

La vía judicial y los escándalos acechantes

Con la actividad parlamentaria paralizada, el PP afirma que al Gobierno de Sánchez «solo le queda recurrir a lo judicial». Esta afirmación coincide con las investigaciones sobre el denominado ‘caso Koldo’, que involucra las cuentas del PSOE y suma otro elemento al cóctel inestable. Carlos Herrera ha calificado esta situación como un «espectáculo pornográfico», mientras otras voces claman por elecciones anticipadas por dignidad institucional.

La presión social también juega un papel destacado. El PP ha convocado manifestaciones en Madrid para denunciar lo que consideran una «anestesia» impuesta por el Ejecutivo. Aunque es evidente el desgaste del Gobierno, hasta ahora las movilizaciones no han logrado impactar decisivamente en las estructuras del poder.

Un tablero bloqueado y alianzas difíciles

El veto impuesto por Junts no solo paraliza la agenda legislativa; también dificulta cualquier pacto alternativo. Sánchez se ve forzado a contemplar escenarios impensables hace semanas: negociar con el PP o incluso Vox para sacar adelante leyes podría erosionar su credibilidad interna tanto dentro del PSOE como entre sus aliados progresistas. Por su parte, Junts evita respaldar una moción de censura para no facilitar un ascenso del bloque conservador al poder. Sin embargo, su postura endurecida convierte al Congreso en un escenario donde cada voto pesa como una carga.

Al mismo tiempo, analistas coinciden en señalar que el «fin del ciclo» para Sánchez es irreversible. Esta legislatura —que nunca debió comenzar según los más críticos— parece haber alcanzado su final técnico y político. Las especulaciones sobre una convocatoria anticipada de elecciones están al alza mientras el Gobierno continúa insistiendo en mantener «la mano tendida» hacia Puigdemont buscando una improbable reconciliación.