Una indisposición obliga a Ayuso a abandonar en ambulancia la misa en la catedral de la Almudena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto obligada a abandonar esta mañana la tradicional misa por la Virgen de la Almudena en ambulancia tras sufrir un mareo por una «leve indisposición», según confirmaron fuentes de su equipo.

El incidente se produjo en torno a las 11.15 horas, cuando Ayuso tuvo que ser levantada por sus acompañantes y fue atendida de inmediata por el Summa 112. La dirigente accedió a la ambulancia por su propio pie, desde donde fue trasladada a un hospital para someterse a pruebas por precaución.

Este problema de salud, según su círculo, es el mismo que le impidió participar un día antes en el Congreso del PP andaluz, evento al que ya había confirmado su asistencia. Antes de la ceremonia, Ayuso declaró a Telemadrid que pediría a la patrona «convivencia», prosperidad para todos y atención especial a quienes están solos, apelando a la importancia de cuidar a los más vulnerables.

La presidenta también ensalzó la celebración multitudinaria en las calles madrileñas por el Día de la Almudena, destacando el valor de las tradiciones, la fe y las raíces cristianas como parte esencial de la identidad de Madrid.