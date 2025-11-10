Torres, Koldo y las mascarillas: la presión política tras los pagos millonarios que hoy sacuden al Gobierno

La pandemia trajo consigo una mezcla de urgencias, temores y, para algunos, oportunidades inesperadas. El 13 de agosto de 2020, Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias y actualmente ministro de Política Territorial, informaba a Koldo García —exasesor de Ábalos— que los pagos por las mascarillas que impulsaba junto a Víctor de Aldama se realizarían ese mismo día. Esto ocurría tras semanas de presiones y alertas internas sobre el material sanitario: caro, con calidad cuestionable y, en algunos casos, directamente defectuoso. Los funcionarios del Servicio Canario de Salud (SCS) mostraban su desconfianza y solicitaban comprobaciones, pero la orden política era clara: había que pagar rápidamente los más de 7 millones pendientes.

En medio de esta tormenta, Koldo contestaba a Torres con una frase que encapsula la irregularidad institucional: “Tiene cojones que esto tengas que hacerlo tú”. El propio presidente de Canarias presionando a sus subordinados para que pagaran por unas mascarillas desaconsejadas por los técnicos. Lo extraordinario se convertía en habitual.

La trama: pagos, presiones y 12 millones que cambiaron de manos

Las indagaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los audios filtrados recientemente arrojan luz sobre esta cadena de decisiones. Torres no solo estuvo al tanto de los pagos, sino que también intimidó a la responsable económica del SCS para que levantase los reparos legales: “Déjame el día de hoy que me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. O lo soluciona o la levanto para el aire”.

Las mascarillas proporcionadas por Soluciones de Gestión SL —la empresa de Aldama, habitual comisionista de Koldo— no cumplían con los requisitos FFP2 y, según informes internos, no debieron ser abonadas. Sin embargo, el gobierno canario modificó el contrato y las clasificó como quirúrgicas, bajando así el listón legal.

El resultado fue el siguiente:

12 millones de euros en contratos a Soluciones de Gestión SL, con pagos acelerados gracias a la intervención directa de Torres.

en contratos a Soluciones de Gestión SL, con pagos acelerados gracias a la intervención directa de Torres. Al menos 837.000 mascarillas falsas introducidas en el sistema sanitario insular.

introducidas en el sistema sanitario insular. Un informe de la UCO que respalda la presión ejercida por Koldo sobre Torres y su capacidad para “movilizar” al presidente canario en favor de Aldama.

El dinero en efectivo y el papel de Aldama

No todo era digital ni transparente. La UCO sostiene que Aldama entregaba 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo García, en una dinámica reminiscentes de los peores años del clientelismo en España. Uno de los millonarios pagos del Gobierno canario fue directamente destinado a la empresa de Aldama, quien actuaba como intermediario en esta trama.

El entramado se cerraba con cenas, mensajes y favores. Koldo expresaba su agradecimiento a Torres diciendo: “Eres el único que lo ha movido. Me vas a tener para lo que te salga de los cojones”. No parece un comentario propio del Boletín Oficial del Estado.

El escepticismo de los funcionarios y la deriva política

Los técnicos del SCS no fueron cómplices pasivos. Desde el principio, alertaron sobre la mala calidad y el sobreprecio de las mascarillas. Sin embargo, su resistencia fue superada por las presiones políticas: “Hay resistencia de Ana no a pagar esa factura, sino a hacer los abonos sin las comprobaciones porque hay un conjunto de empresas que tienen dificultades”, reconocía Torres en un audio interceptado.

Este caso pone en evidencia una práctica tan antigua como la política española misma: la tentación de sortear controles bajo el pretexto de urgencia. Esta vez, sin embargo, ese salto fue olímpico y dejó marca. El PP ya estudia acciones legales contra Torres por mentir en el Senado y mantener una “familiaridad sospechosa” con quienes están implicados en esta trama. Los populares exigen su cese inmediato e indican hacia Pedro Sánchez, acusándolo de “proteger” a miembros involucrados en este entramado desde el propio Consejo de Ministros.

Más allá de las mascarillas: licencias, hidrocarburos y conexiones caribeñas

La historia no termina con estos contratos sanitarios. Las últimas revelaciones judiciales apuntan a que Koldo y Aldama viajaron a Canarias para reunirse con Torres con el objetivo de introducir barcos cargados con fuel procedente de Georgia y comercializar petróleo venezolano en España mediante empresas pantalla y contactos ministeriales. La concesión para operar en el sector energético está bajo investigación y podría abrir un nuevo frente tanto político como judicial.

Exclusiva y curiosidades: el periodista que destapó la trama

La exclusiva sobre estos pagos irregulares fue destapada por Francisco Mercado, un periodista que ha seguido muy cerca los detalles relacionados con contratos, audios y maletines. Los pormenores del caso han sacudido al público e impulsado a Torres y su entorno como protagonistas involuntarios dentro una crónica pandémica menos heroica y mucho más lucrativa que lo presentado oficialmente.

En el expediente relacionado con las mascarillas aparecen mensajes donde se habla sobre “controlar el tema” esperando evitar más escándalos.

Koldo actuaba no solo como intermediario sino también como “influencer” político: organizaba reuniones rápidas, aceleraba pagos e incluso recibía gratificaciones generosas en efectivo.

El episodio del “piso de Atocha”, así como la intervención reciente de la Fiscalía Europea respecto a otros contratos y movimientos para abrir nuevas comisiones investigativas prometen mantener este caso vigente durante meses.

En 2025 España ya cuenta con frases que son parte del imaginario político colectivo. Una como aquella dirigida por Koldo a Torres durante toda esta vorágine: “Tiene cojones que esto tengas que hacerlo tú”. Hay situaciones que solo ocurren aquí.