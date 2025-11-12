La viciosa proclividad del ‘feminista’ PSOE a las p#t@s y el marisco pagados con dinero público

Le puede el vicio.

Desde hace muchos años.

Y a todos los niveles.

No es fácil encontrar en el panorama político europeo un partido que haga de la defensa de los derechos femeninos su bandera como lo hace el PSOE.

Sin embargo, detrás de su discurso abolicionista y las promesas de igualdad, se ocultan escándalos de corrupción relacionados con la prostitución y un derroche constante de fondos públicos.

La mezcla explosiva de marisco, lupanar y dinero del contribuyente ha dejado un rastro inquietante que incluye casos tan diversos como el de la FAFFE en Andalucía, el “Tito Berni”, los viajes de Ábalos y Koldo, e incluso la financiación de las primarias de Sánchez, todo bajo la apariencia del feminismo.

El caso FAFFE: prostíbulos, tarjetas black y la Andalucía socialista

La Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE) se ha convertido en el estandarte del desmadre socialista. Su exdirector, Fernando Villén, fue condenado a seis años de prisión tras cargar más de 32.000 euros en prostíbulos y clubes nocturnos utilizando la tarjeta de la fundación; unas noches que harían sonrojar a cualquier despedida de soltero. En una sola ocasión en Sevilla, se gastaron más de 14.700 euros en una noche. El sumario judicial pone al descubierto pagos continuos en locales nocturnos, fiestas y “eventos” que nada tenían que ver con la inserción laboral ni con la formación profesional.

La jueza Mercedes Alaya no dudó en calificarlo como una “afición descontrolada” hacia la prostitución y el despilfarro con dinero público dentro del alto mando del socialismo andaluz. Para muchos andaluces, FAFFE sigue siendo sinónimo del malgasto y una corrupción arraigada.

Tito Berni: orgías, cocaína y lobbys en el Congreso

Si el caso FAFFE parecía difícil de superar, el “caso Mediador” —mejor conocido como el escándalo del Tito Berni— llevó el surrealismo político a otro nivel. Juan Bernardo Fuentes, diputado socialista canario, fue sorprendido formando parte de una red de favores, sobornos, fiestas con prostitutas y consumo de cocaína. Las pruebas son contundentes: chats por WhatsApp, fotografías, facturas y testimonios que detallan cómo empresarios y políticos socialistas disfrutaban juntos de orgías, mariscos y alcohol en prostíbulos repartidos por media España a cambio de favores e inyecciones económicas públicas.

El mediador implicado en esta trama, Antonio Navarro, no dudaba en exigir “las tres mejores que tengas” a sus proxenetas favoritos; tarifas claras —100 euros por hora— más gasolina porque, claro está, también cuenta el kilometraje cuando se habla del derroche del erario público.

Ábalos, Koldo y las “sobrinas”: el catálogo de favores y el marisco a domicilio

Recientemente han cobrado protagonismo los nombres de José Luis Ábalos y su inseparable Koldo García. La relación entre Ábalos y Jésica Rodríguez —conocida como “la sobrina”— incluye viajes oficiales, alquileres lujosos y sueldos generosos en empresas públicas; todo ello bajo un manto evidente de amiguismo y falta total de transparencia. Según testimonios judiciales recabados, Jésica acompañaba al entonces ministro de Fomento durante sus desplazamientos con todos los gastos pagados pero sin realizar ningún trabajo efectivo.

El listado que Koldo mantenía en su móvil con mujeres elegidas por Ábalos para sus viajes ha transformado este asunto en un culebrón nacional. La situación se complica aún más con otras figuras femeninas que también han sido beneficiadas laboralmente; incluso se menciona el uso del Bizum como método para realizar pagos en un “escándalo muy siglo XXI”.

Para añadir más intriga a esta historia ya compleja, aparece Miss Asturias, Claudia Montes. Su testimonio sobre favores recibidos por ascensos laborales ha sacudido los cimientos del PSOE e incluso ha alcanzado al presidente Sánchez.

Marisco, orgías y el parador de Teruel: la lista negra del despilfarro

La historia reciente del socialismo español podría dar pie a una antología sobre lo absurdo. Desde aquella célebre orgía celebrada en el parador de Teruel donde varios altos cargos socialistas disfrutaron junto a prostitutas mientras celebraban una negociación exitosa hasta las numerosas “sobrinas” colocadas en empresas públicas; material hay para rato.

En esta lista negra encontramos:

Gastos excesivos en mariscadas y fiestas privadas financiadas con fondos públicos.

Alquileres millonarios para acompañantes cercanas a altos responsables.

Contrataciones poco claras junto a sueldos otorgados a dedo dentro filiales como LogiRAIL o SEPI.

Pagos realizados en efectivo junto a “bolsas negras” entrando y saliendo desde Ferraz según relatan antiguos miembros del partido.

La financiación de las primarias de Sánchez: prostíbulos y saunas familiares

El asunto alcanza su punto álgido cuando salta a la luz que parte del financiamiento para las campañas internas que llevaron a Pedro Sánchez nuevamente al timón del PSOE podría haber provenido directamente de negocios relacionados con prostíbulos y saunas administrados por su suegro así como por sus cuñados. El líder opositor Alberto Núñez Feijóo no dudó en referirse al presidente durante una intervención parlamentaria como “beneficiario lucrativo del abominable negocio que es la prostitución”, subrayando así la hipocresía evidente desde quien ahora busca impulsar leyes abolicionistas.

La ministra Ana Redondo ha estado trabajando para endurecer las normativas e incluso incluir penas privativas para aquellos que obtengan beneficios indirectamente del negocio sexual; un enfoque que podría tocar muy cerca al entorno familiar mismo del presidente.

Feminismo de boquilla y recortes a las víctimas

En medio del torbellino generado por estos escándalos constantes, el Gobierno socialista ha decidido reducir las ayudas destinadas a proteger a mujeres víctimas tanto de prostitución como trata humana en un 30% durante los últimos tres años. El presupuesto pasó este año 2023 desde 51 millones hasta 35 millones previstos para 2025 justo cuando más se necesitan estas ayudas; todo esto sucede mientras los discursos feministas proliferan desde las tribunas parlamentarias. El contraste entre lo que se dice sobre abolición y lo que realmente ocurre es tan sorprendente como las listas llenas de orgías socialistas.

El PSOE, solo ante la ley y la opinión pública

Pese a los intentos por limpiar su imagen mediante reformas internas o promesas para expulsar militantes vinculados al consumo sexual pago, el partido enfrenta una fuga significativa entre sus votantes; especialmente entre las mujeres. El feminismo institucionalizado choca radicalmente contra los hechos evidentes expuestos por sumarios judiciales repletos de fotografías tomadas dentro prostíbulos así como testimonios sobre “sobrinas” bien remuneradas.

Curiosidades y datos para no perderse detalle

En aquella famosa noche relacionada con FAFFE, la cuenta acumulada llegó hasta 14.737 euros solo en un club sevillano.

Las “sobrinas” asociadas con Ábalos no solo han acaparado portadas sino también han puesto contra las cuerdas al Ministerio correspondiente.

En lo relativo al caso Tito Berni, las tarifas eran claras: 100 euros por hora «con gasolina incluida»; parece ser que hasta aquí llega también la inflación.

La expresión «tercería locativa», rescatada por Redondo podría haber llevado tras las rejas a familiares directos si hubiera sido aprobada antes.

El PSOE ha pasado rápidamente desde predicar abolición hacia convertirse en ejemplo vivo sobre cómo gestionar mal los recursos públicos… salvo si uno prefiere marisco acompañado gracias al erario público.

El socialismo español navega entre escándalos sexuales mientras ondea una bandera feminista; parece ser toda una lección magistral sobre doble moralidad acompañada por una notable creatividad para malgastar dinero ajeno. El próximo capítulo promete ser digno incluso para una serie producida por Netflix con guionistas llegados directamente desde Andalucía.