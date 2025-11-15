El Supremo investiga las mordidas del PSOE y sitúa a Acciona como ‘penitente’ en el núcleo del caso Cerdán

No es que se cierre el círculo; es que se amplía.

Y cada día salta algo nuevo y se le abre otro frente a Sánchez y su panda de malechores.

Corrupción a granel.

El viernes 14 de noviembre de 2025 comenzó con una actividad inusual en las oficinas de Acciona en Madrid y Bilbao.

Las mochilas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no estaban llenas de bocadillos: contenían requerimientos judiciales, órdenes de registro y la determinación de hallar pruebas sobre un entramado de mordidas por obra pública que, según el último informe policial, tenía al PSOE como principal beneficiario y a la constructora de los Entrecanales en el rol de ‘penitente’.

Esta operación se lleva a cabo tras la última remesa de datos incautados por la UCO a Servinabar, una empresa navarra que actuaba como intermediaria en una red de adjudicaciones sospechosas.

El juez Leopoldo Puente, encargado del caso en el Tribunal Supremo, no ha pasado por alto ningún detalle tras recibir el nuevo atestado, que señala claramente a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como el personaje clave en el reparto de comisiones y cobros indebidos a empresas favorecidas por adjudicaciones públicas.

Juan Soto Ivars explica cómo el PSOE está tratando de cargarse a la UCO, tanto antes del informe sobre Santos Cerdan, como ahora que ya ha salido.

Les aterra que se destape toda la corrupción que están investigando. pic.twitter.com/5uAQguuHFR — Capitán General de los Tercios (@capTercio) July 18, 2025

El mapa de la investigación: desde Navarra a toda España

La trama presenta un recorrido que va desde Navarra, donde supuestamente comenzó su andadura, hasta otras regiones del país, especialmente después del nombramiento de José Luis Ábalos como titular del Ministerio de Transportes por parte de Pedro Sánchez.

Según el instructor del Supremo, esta expansión fue rápida, con los tentáculos del grupo alcanzando adjudicaciones en ciudades como Sevilla, Logroño, Sant Feliu de Llobregat y Murcia.

En este contexto, el juez Puente ha definido con precisión milimétrica la función desempeñada por Cerdán: “La persona encargada de realizar los cobros indebidos a las empresas favorecidas”.

Una vez que se obtenían las mordidas, los pagos eran repartidos y llegaban, al menos, hasta Koldo García (exasesor de Ábalos) y al propio exministro, quienes exigían sus comisiones directamente a Cerdán.

El magistrado ha enfatizado que el exdirigente socialista “tenía conocimiento inequívoco del monto total de los pagos indebidos relacionados con cada una de las obras adjudicadas, así como del procedimiento específico mediante el cual la adjudicataria satisfacía las comisiones o premios acordados”.

Acciona, el ‘penitente’ y la vía de las UTE

El nuevo informe policial coloca a Acciona en el centro del escándalo, sobre todo por su participación en Uniones Temporales de Empresas (UTE) junto a otras compañías más pequeñas como Servinabar. Los investigadores indican que la firma nunca presentó “la mejor oferta económica”, pero siempre era favorecida en las licitaciones gracias a criterios subjetivos. Esto condujo a adjudicaciones cuestionadas y al consiguiente pago de comisiones a la red vinculada al PSOE.

Entre las adjudicaciones más relevantes se encuentra la ampliación del Puente del Centenario en Sevilla, un proyecto valorado en más de 86 millones de euros concedido a una UTE compuesta por Acciona, Tecade y Freissynet. La UCO sostiene que esta adjudicación fue producto de presiones ejercidas por Santos Cerdán, generando beneficios económicos para Ábalos y su círculo cercano. De hecho, la reforma de los túneles navarros de Belate, otorgada a una UTE entre Acciona y Servinabar, aparece mencionada como uno de los núcleos centrales en torno a las presuntas mordidas.

Cooperativas y triangulación: Noran y Erkolan

El operativo llevado a cabo por la UCO no se limitó únicamente a las sedes de Acciona. En San Sebastián también se registraron las cooperativas Noran y Erkolan, supuestamente utilizadas por uno de los hombres clave para triangular pagos e incluso colocar a su hermana, Belén Cerdán. Según avanza la investigación, estas cooperativas habrían facturado importantes cantidades a Servinabar, contribuyendo así al velo opaco que cubría estas transacciones y al reparto ilícito entre los miembros involucrados.

Un dato curioso es que durante el registro realizado en Servinabar se halló un documento interno donde se indicaba que Cerdán controlaba el 45% de dicha empresa; sin embargo, él ha negado su validez ante el juez alegando que era parte de un proyecto para retirarse políticamente en 2015 que nunca llegó a ejecutarse.

Implicaciones para los directivos de Acciona

La constructora, perteneciente al Ibex 35, ha tomado medidas drásticas tras conocerse los informes emitidos por la UCO. El despido inmediato de Justo Vicente Pelegrini, responsable del área Constructiva en España, ocurrió tras ver su nombre asociado con esta causa judicial y con grabaciones realizadas por Koldo García. Por otro lado, Fernando Merino, exresponsable proyectual para Navarra y La Rioja, enfrenta cargos por canalizar presuntamente mordidas para esta red con un monto total que asciende hasta 620.000 euros.

Los registros han tenido un efecto inmediato sobre la cotización bursátil de Acciona. La compañía experimentó un descenso cercano al 8% en el valor finalizado sus acciones al cierre del mercado.

El Supremo y lo que está por venir

La instrucción sigue bajo secreto judicial; sin embargo, tanto las diligencias llevadas a cabo por el Supremo como por la UCO han dejado claro que se trata de una estructura organizada con ramificaciones nacionales donde los cobros irregulares se distribuyen entre figuras clave tanto políticas como empresariales.

El juez Puente ha ordenado recopilar documentación física y digital relacionada con diversas adjudicaciones sospechosas mientras continúan las investigaciones para confirmar las comisiones recibidas por Cerdán, quien permanece bajo prisión preventiva en Soto del Real.

Los agentes salieron della sede bilbaína cargando tres mochilas similares; esto ha suscitado múltiples especulaciones sobre la cantidad exacta de documentación incautada.

Resulta curioso que la sede del Partido Socialista de Euskadi esté ubicada dos pisos más arriba que Acciona en Bilbao; esta coincidencia ha generado comentarios irónicos entre los vecinos .

Servinabar ha obtenido al menos siete adjudicaciones otorgadas por el Gobierno navarro sumando cerca 104 millones euros principalmente mediante UTE con Acciona.

Este caso pone en evidencia cómo ciertos directivos logran “colocar” familiares o amigos dentro empresas relacionadas con esta trama criminal; especialmente notorio es lo ocurrido con cooperativas vascas.

La caída bursátil sufrida por Acciona tras estos registros ilustra cómo puede afectar judicialmente una posible implicación en amaños sobre reputación y valor económico dentro grandes constructoras españolas .

En definitiva, parece claro que algunos han interpretado lo referente a “comisiones” con un sentido demasiado literal dentro del ámbito público.