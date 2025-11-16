Así opera la tentacular corrupción del PSOE, que tiene de capo y en el centro a Sánchez, el marido de Begoña

Sin él, sin el marido de Begoña, nada hubiera sido posible.

Ni las sobrinas de Ábalos, ni las comisiones de Cerdán, ni los sobres con chistorras de Koldo, ni el sueldo del hermano músico, ni los millones con olor a hidrocarburo de Aldama. Ni siquiera el rango de ‘catedrática’ fake para la consorte presidencial.

Y no hay azar ni mala suerte, ni casualidades.

Tiene coña que un paisano que se postulaba como ardiente profeta feminista se casase con una paisana cuya familia vivía y se hacía rica a cuenta de las putas y las saunas gay.

Que después eligió como custodio de sus avales a un portero de puticlub.

Que convirtiera en su hombre fuerte y ministro de confianza a un vicioso de las meretrices, pagadas con dinero público.

Y que en el Congreso promocionó a sujetos como Tito Berni, el que repartía viagra, chuletones y fulanas para facilitar contratos.

Empezaron muy pronto. Lo suyo no fue un proceso de corrupción alimentado por la estancia en el poder.

Llegaron con un propósito y ahora tienen un lema: «A robar que se acaba el chollo».

La corrupción en el PSOE es un fenómeno profundamente arraigado, con ramificaciones que alcanzan a un montón de ministros, dirigentes regionales y presidentes autonómicos y pasaban y pasaban por el despacho presidencial.

El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE ahora en prisión por mangante, ha revelado una compleja red de adjudicaciones irregulares, sobornos y manipulaciones electorales que involucra a figuras clave del partido y al círculo familiar de Sánchez.

Las cifras son alarmantes: más de 1.940 millones de euros en fondos públicos comprometidos, según datos recientes proporcionados por medios como The Objective y El Debate.

El caso Cerdán no es un hecho aislado.

Se trata solo de la punta del iceberg en una galaxia de escándalos que ha afectado a ministros, exministros, altos cargos y familiares directos del presidente.

Begoña Gómez, esposa de Sánchez, se encuentra imputada por cinco delitos, entre ellos tráfico de influencias y malversación, en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. David Sánchez, hermano del presidente, también se enfrenta a un juicio por tráfico de influencias y prevaricación.

La lista de involucrados es tan extensa que podría considerarse un abecedario de la corrupción: desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero, pasando por nombres como Koldo García, Leire Díez y el exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, apodado “Tito Berni”.

El abecedario de los escándalos de Sánchez: desde la A de Ábalos hasta la Z de Zapatero

Ábalos : José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre cercano a Sánchez, se encuentra en el banquillo por presunto cobro de comisiones ilegales, enchufismo y tráfico de influencias.

: José Luis Ábalos, exministro de Transportes y hombre cercano a Sánchez, se encuentra en el banquillo por presunto cobro de comisiones ilegales, enchufismo y tráfico de influencias. Begoña Gómez : Imputada en los casos Globalia, Complutense y Barrabés por tráfico de influencias y favoritismo en la concesión de contratos.

: Imputada en los casos Globalia, Complutense y Barrabés por tráfico de influencias y favoritismo en la concesión de contratos. Cerdán : Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está en prisión provisional por su implicación en organización criminal y cohecho.

: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, está en prisión provisional por su implicación en organización criminal y cohecho. Delcygate : Visita no autorizada a Madrid por parte de Delcy Rodríguez con 40 maletas sin revisar, posiblemente cargadas con oro.

: Visita no autorizada a Madrid por parte de Delcy Rodríguez con 40 maletas sin revisar, posiblemente cargadas con oro. Globalia : Rescate irregular a Air Europa por 1.100 millones de euros relacionado con Begoña Gómez.

: Rescate irregular a Air Europa por 1.100 millones de euros relacionado con Begoña Gómez. Hidrocarburos : Licencia fraudulentamente concedida que defraudó 180 millones en IVA; se sospecha que Ábalos recibió un chalet como parte del trato.

: Licencia fraudulentamente concedida que defraudó 180 millones en IVA; se sospecha que Ábalos recibió un chalet como parte del trato. Jessica : Ábalos pagó 88.000 euros en favores a Jessica, vinculada al sector hidrocarburos.

: Ábalos pagó 88.000 euros en favores a Jessica, vinculada al sector hidrocarburos. Koldo García : Exasesor de Ábalos y cabecilla dentro del entramado corrupto; investigado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

: Exasesor de Ábalos y cabecilla dentro del entramado corrupto; investigado por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Leire Díez : Exconcejala del PSOE bajo investigación por cohecho y tráfico de influencias.

: Exconcejala del PSOE bajo investigación por cohecho y tráfico de influencias. Tito Berni : Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado nacional que lideraba una red dedicada a sobornos a empresarios.

: Juan Bernardo Fuentes Curbelo, exdiputado nacional que lideraba una red dedicada a sobornos a empresarios. Zapatero: El expresidente ha sido mencionado en diversas tramas aunque no ha sido imputado directamente; su figura simboliza la continuidad del problema dentro del PSOE.

Sin Sánchez nada hubiera sido posible

Pedro Sánchez se erige como el eje central en esta compleja trama. Su cercanía con los implicados es notable; muchos casos tienen sus raíces en su regreso al liderazgo del PSOE en 2017. Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos han sido sus hombres clave durante años. El informe presentado por la UCO indica que Cerdán manejó entre 620.000 y 650.000 euros en comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones irregulares relacionadas con obras públicas. Las grabaciones demuestran que tanto Cerdán como Koldo García manipularon las primarias del PSOE en 2014 para favorecer la candidatura de Sánchez.

El presidente ha negado tener conocimiento sobre estos hechos tan graves; sin embargo, surge una inquietante pregunta: ¿cómo puede un líder político permanecer ajeno a lo que sucede a su alrededor durante una década? La respuesta no resulta sencilla; no obstante, los datos apuntan hacia una estructura interna que ha permitido este tipo sistemático de corrupción.

Comenzaron a robar desde el primer día

El caso emblemático más conocido es el relativo a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en Andalucía entre los años 2000 y 2009; se desviaron hasta 680 millones mediante subvenciones fraudulentas creando una red clientelar muy sólida. En 2019, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a 19 exaltos cargos incluyendo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, en 2024 el Tribunal Constitucional anuló parcialmente las sentencias eliminando el delito imputado a Griñán sobre malversación así como la condena contra Chaves argumentando un error técnico.

Este caso supuso un cambio radical en cómo la opinión pública percibe la corrupción socialista; el daño político infligido al PSOE sigue siendo símbolo claro del problema sistémico que enfrenta este partido e impacta severamente sobre la reputación del Tribunal Constitucional.

El PSOE ha intentado contener este impacto mediante declaraciones públicas donde Sánchez niega conocer los hechos mientras expresa sentirse “muy triste”. Además ha insistido en acusar al PP así como hablar sobre lo que considera una “persecución” contra su familia y su gobierno. Aunque han anunciado una investigación interna junto con cambios dentro del partido, parece que estas medidas no son suficientes ante la dimensión real del escándalo.

Las consecuencias políticas son evidentes ya que Sánchez deberá contactar nuevamente con sus socios para obtener un voto favorable tras esta crisis; si no lo hace será evidente su debilidad política ante el electorado lo cual podría repercutir negativamente para el PSOE.

Datos relevantes

El caso Cerdán representa para el PSOE su peor crisis hasta ahora superando incluso lo ocurrido con los ERE andaluces.

El Tribunal Supremo decidió mantener las medidas cautelares contra Cerdán argumentando que “existen indicios claros” indicando su rol central dentro del entramado.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, fue investigado por presuntas filtraciones relacionadas con causas contra opositores.

El caso “Tito Berni” expone otro aspecto oscuro dentro del PSOE con evidencias sobre fiestas donde había prostitución y drogas.

La corrupción dentro del PSOE no es simplemente un fenómeno aislado; representa un sistema profundamente arraigado que afecta todas las estructuras tanto partidarias como gubernamentales. Las investigaciones actuales determinarán no solo el futuro político del partido sino también el destino profesional del presidente cuya credibilidad está gravemente dañada.

La historia sobre la corrupción socialista se presenta como un abecedario repleto escándalos pero también sirve como advertencia clara: sin Pedro Sánchez nada hubiera sido posible… Y empezaron a robar desde el primer día.