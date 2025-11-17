¡Pánico preelectoral en Moncloa! ¡Ni Sánchez disfrazado de macarrita evitará la debacle!

En La Retaguardia de este lunes 17 de noviembre, Eurico Campano analiza con el director de ElCatalan.es, Segio Fidalgo, el negro panorama electoral para la izquierda que pintan las encuestas en España. Y es que este mismo lunes hemos conocido el último estudio de intención de voto de NC Report para La Razón que arroja una horquilla de diputados de hasta 210 escaños para la suma de PP y VOX.

En los corredores de la Moncloa se percibe un ambiente cargado, una mezcla de inquietud y resignación. Ni los cambios estéticos ni los gestos simbólicos de Pedro Sánchez logran disipar el miedo que ha tomado asiento entre sus asesores. Los últimos sondeos presentan un panorama devastador para el PSOE: la derecha sigue sumando, mientras la izquierda pierde fuelle por múltiples frentes.

El optimismo que intentan transmitir desde el Gobierno choca con la cruda realidad de los números: el Partido Popular está a un paso de alcanzar los 149 escaños, mientras Vox continúa su ascenso y se sitúa entre los 54 y 56 diputados. La combinación de ambos partidos arroja una mayoría absoluta sin precedentes en la última década, con hasta 205 asientos en el Congreso. En contraste, el PSOE pierde 14 diputados y más de un millón de votos respecto a las últimas elecciones, quedándose entre 107 y 109 parlamentarios, lo que lo deja en una posición muy vulnerable.

El descalabro socialista: fuga de votos, abstención y desconexión

La caída del PSOE no se debe únicamente al trasvase de apoyos hacia la derecha. Los socialistas enfrentan una doble penalización: disminuye la lealtad de su electorado (solo un 71% se muestra dispuesto a repetir voto) y crece la abstención entre sus antiguos votantes, con un 11,5% que asegura que no acudirá a las urnas. La desconexión emocional y política con su base se ha convertido en el talón de Aquiles del liderazgo de Sánchez.

Los datos demoscópicos indican que el PSOE pierde apoyo en todos los grupos etarios, especialmente entre los mayores de 65 años, donde el PP destaca claramente. Pero también entre los jóvenes, donde la apatía y el desencanto provocan un aumento en la abstención: hasta un 51% de los menores de 29 años considera no votar, frente al 30% entre las personas mayores. Un país donde predominan los votantes conservadores es aquel donde la izquierda ve menguadas sus posibilidades.

Vox, bajo el liderazgo de Santiago Abascal, no sólo logra fidelizar a sus votantes (88%), sino que también atrae a antiguos abstencionistas y a un público joven y urbano que históricamente ha estado más alejado del proceso electoral. Este partido capitaliza el descontento popular y la polarización actual, captando al 12% de exvotantes del PP y más de 400.000 ciudadanos que antes no participaban en elecciones.

En este entorno fragmentado y volátil, Vox se afianza como segunda fuerza en diversas circunscripciones, relegando al PSOE y generando serios dolores de cabeza en Moncloa. Además, se beneficia del desplome de Sumar, que apenas retendría un 35% de su electorado anterior y pasaría de contar con 31 diputados a solo 8 o 9. Podemos también regresa con suficiente fuerza para volver al Congreso, aunque como representación testimonial.

El efecto dominó: autonomías y estrategia socialista

El pánico se extiende más allá del ámbito nacional. Las inminentes elecciones autonómicas en Extremadura, Castilla y León y Andalucía presagian nuevas derrotas para el PSOE, que ya da prácticamente por perdidas estas batallas electorales. La estrategia desde Moncloa ahora busca que Vox imponga condiciones drásticas en los gobiernos regionales para poder presentarse como barrera ante la ultraderecha; sin embargo, cada vez tienen menos margen para maniobrar.

En la Comunidad Valenciana, las negociaciones entre PP y Vox serán determinantes para definir el futuro del bloque conservador. La suerte política de Sánchez depende en gran medida de conseguir movilizar a su electorado tradicional ante el temor a Vox, aunque las cifras actuales no invitan al optimismo.

La valoración de los líderes y el desgaste de la coalición

La figura de Alberto Núñez Feijóo emerge como la mejor valorada entre los ciudadanos; por su parte, Sánchez mantiene cierta resistencia en los rankings pese a las sombras que proyectan escándalos y casos de corrupción. Sin embargo, incluso entre sus propios votantes socialistas, el respaldo hacia el presidente es endeble, lo cual refuerza la sensación generalizada sobre el fin del ciclo político del sanchismo.

El bloque nacionalista mantiene posiciones fuertes en las periferias; sin embargo, la debacle del núcleo PSOE-Sumar dificulta repetir una mayoría para investidura. Así las cosas, el centro gravitacional político parece desplazarse hacia la derecha en un país donde ya parece inevitable una alternancia.

Entrevista a Carmen Amoraga

En el programa de este lunes dedicaremos un tiempo de entrevista a Carmen Amoraga, finalista del Premio Planeta, y el reportero gráfico Maxi Roldán que han publicado el libro Lágrimas de Barro sobre la desastrosa gota fría de Valencia que segó la vida de más de 200 personas el año pasado. En esa obra, los autores hacen un recorrido duro, descarnado pero muy humano y a modo de crónica periodística de la tragedia ocurrida en tierras valencianas y sin eludir abordar cuestiones políticas.