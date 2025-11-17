Trump insta a los congresistas republicanos a apoyar la difusión de los archivos de Epstein

La exigencia de transparencia respecto a los archivos de Jeffrey Epstein ha alcanzado un nivel álgido en Washington.

Después de semanas de resistencia, el presidente Donald Trump ha instado a sus compañeros republicanos a respaldar la liberación de estos documentos, afirmando que “no tenemos nada que ocultar”.

Este cambio contrasta con su anterior renuencia a que se publicaran los archivos, lo que despertó suspicacias y críticas tanto dentro como fuera del partido.

La votación en la Cámara de Representantes, promovida por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, se produce en un periodo tenso dentro del Partido Republicano. Algunos legisladores, como la congresista Marjorie Taylor Greene, han sido abanderados en la demanda por transparencia.

Greene sostiene que “el país merece saber la verdad” y subraya que nadie, sin importar su poder, debería estar exento si ha cometido delitos.

A pesar de las controversias, ella ha mantenido su apoyo hacia Trump, aunque esta postura ha generado fricciones entre las facciones más conservadoras y algunos de los aliados más cercanos al presidente.

Cambio de enfoque y divisiones internas

Trump, quien inicialmente mostró oposición a la publicación de los documentos, ahora sostiene que “no hay nada que temer” y asegura que liberar los archivos probará la inocencia de aquellos señalados.

Esta nueva postura ha encontrado escepticismo entre algunos medios y analistas, quienes interpretan el cambio como una estrategia para reducir el impacto político y evitar que el asunto continúe avivando especulaciones.

El debate ha fracturado al Partido Republicano: mientras ciertos legisladores apoyan la transparencia, otros temen que hacer públicos los archivos pueda perjudicar a figuras clave del partido o incluso al propio Trump.

Reacciones y contexto político

En programas como Face the Nation y State of the Union, representantes de ambos partidos han coincidido en que es momento de que los documentos sean accesibles.

La mayoría de los demócratas encuestados por CBS News opina que su partido cedió demasiado en el último acuerdo presupuestario, mientras que los republicanos consideran que su posición fue adecuada.

El presidente Trump ha reiterado que la divulgación de los archivos no dañará su imagen, aunque persiste la incertidumbre entre la opinión pública y los medios.

Posibles consecuencias

Si se aprueba la publicación por parte de la Cámara, los archivos sobre Epstein podrían arrojar luz sobre las relaciones entre el magnate y diversas figuras políticas, empresariales y sociales.

El efecto político dependerá del contenido revelado en estos documentos; sin embargo, ya ahora la mera posibilidad de su divulgación ha provocado tensiones y debates dentro del Partido Republicano.

La estrategia adoptada por Trump para pasar al ataque y promover la transparencia puede ser vista como un intento por controlar la narrativa, pero también refleja una presión considerable difícil de ignorar.

La difusión de los archivos relacionados con Epstein no solo tiene el potencial para alterar la percepción pública sobre este caso, sino también para redefinir alianzas y rivalidades dentro del Partido Republicano.

Mientras tanto, queda una pregunta en el aire: ¿qué secretos desvelarán realmente estos documentos y quién será el más afectado?