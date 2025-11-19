«Sánchez, tus días están contados. Los jóvenes vamos a echarte a ti y a toda tu banda criminal de las instituciones a patadas»

Madrid, 19 de noviembre de 2025. La Asociación Juvenil MEGA, voz de cientos de miles de jóvenes españoles que ya no aguantamos más la humillación, declara de forma contundente y sin ambages: «Pedro Sánchez, estás acabado. Te vamos a sacar de la Moncloa aunque sea lo último que hagamos»

No es una opinión. No es una petición. Es una sentencia popular que ya está en marcha.

Los jóvenes de España hemos dicho «BASTA». No vamos a permitir ni un día más que un individuo acusado de los delitos más graves de la historia democrática reciente siga sentado en el despacho alguno pagado con nuestros impuestos. Ni él, ni su mujer, ni sus ministros, ni un solo cargo del PSOE o de sus socios delincuentes va a seguir parasitando las instituciones que nuestros padres y abuelos levantaron con sudor y sacrificio.

«No vamos a parar hasta que el último de vosotros esté fuera. Y si hace falta asaltar las instituciones para limpiarlas de esta mafia, lo haremos»

Porque esto ya no es un gobierno: es una organización criminal instalada en el poder. Estos son solo algunos de los delitos y escándalos que pesan sobre Pedro Sánchez y su régimen:

Caso Koldo – Ábalos – Delcy: corrupción millonaria con mascarillas en plena pandemia mientras los españoles morían.

Caso Begoña Gómez: tráfico de influencias, malversación y falsedad documental con la mujer del presidente utilizando el Falcon y el CIS para sus negocios privados.

Caso Tito Berni: orgías pagadas con dinero público, sobornos y prostitución en el corazón del PSOE.

Caso Mediador: generales, diputados y altos cargos socialistas implicados en extorsión y cohecho sexual.

Amnistía a cambio de sillones: traición a la patria, prevaricación y malversación masiva para comprar los votos de golpistas condenados por sedición.

Ley del solo sí es sí: más de 1.200 violadores y pederastas en la calle por una ley hecha a medida de los amigos de Irene Montero.

Caso Cerdán – Santos: financiación ilegal del PSOE con dinero venezolano y de las cloacas del régimen chavista.

Entrega de la soberanía nacional a cambio de mantener el sillón: pactos con Bildu (herederos de ETA), ERC y Junqueras (condenado por sedición.

Saqueo de las arcas públicas: deuda pública disparada al 120 % del PIB, récord histórico de paro juvenil (casi 40 %), destrucción de la industria y la agricultura.

Habéis acabado con todo. Con la sanidad, con la educación, con la seguridad, con la vivienda, con el futuro de millones de jóvenes que hoy no pueden independizarse ni formar una familia por culpa de vuestras políticas destructivas.

Por eso os lo decimos alto y claro: os vamos a echar. Uno por uno. Calle por calle. Plaza por plaza si hace falta.

Desde MEGA hacemos un llamamiento a todos los jóvenes de España: es hora de tomar las instituciones que nos habéis robado. No vamos a pedir permiso. No vamos a esperar a que os vayáis por las buenas. Vais a iros por las malas, porque la paciencia del pueblo español se ha terminado.

Pedro Sánchez, recoge tus cosas. Tu tiempo se acabó.

España volverá a ser de los españoles. Y lo será sin vosotros.

Asociación Juvenil MEGA

Por una España libre de socialistas y traidores

#SanchezALaCalle #FueraLaMafiaDelPSOE