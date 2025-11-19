La tentacular corrupción de parientes y lugartenientes hunde a Sánchez: Ábalos amañaba y Cerdán cobraba y repartía

El jefe, el capo, la X del entramado mafioso era él, Pedro Sánchez.

Pero en torno al jefe del PSOE y gracias a su sombra protectora, crecía todo lo demás.

Tanto en casa, con su mujer y su hermano, como en el partido, donde unos amañaban y otros cobraban y repartían.

En esta historia llena corrupción e influencias oscuras, queda claro que muchas veces la realidad supera cualquier relato ficticio sobre política española.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacado a la luz una trama de corrupción de grandes proporciones que se extiende por el Ministerio de Transportes, el Gobierno y los altos mandos del PSOE.

En el centro de esta maraña se encuentran José Luis Ábalos, exministro y mano derecha de Sánchez, junto a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido.

El método utilizado era tan simple como efectivo: mientras Ábalos amañaba contratos de obra pública, Cerdán se encargaba de cobrar las comisiones para luego repartirlas.

Todo funcionaba como un engranaje bien aceitado, pero con dinero público y favores políticos en juego.

La investigación judicial, respaldada por grabaciones y documentos incautados, ha puesto de manifiesto que las adjudicaciones fraudulentas beneficiaban a empresas como Acciona y Servinabar, con pagos en efectivo y contratos ficticios que servían para canalizar las comisiones. Parte de esos fondos terminaba en gastos personales y familiares de Cerdán, según los informes policiales.

El juez del Supremo ha solicitado a la Audiencia Nacional que indague sobre los pagos en metálico y la posible existencia de una caja B en el PSOE.

Ochenta transferencias, viajes a Marruecos y 1.070.000 euros en mordidas

Entre los datos más sorprendentes que revela el sumario se encuentran las ochenta transferencias rastreadas por la UCO desde empresas vinculadas a la trama hacia familiares directos de Cerdán.

Esto implica que no solo el político se beneficiaba de las adjudicaciones; el dinero también fluía hacia su círculo más cercano, convirtiendo la corrupción en algo casi familiar.

El alcance internacional del entramado queda claro con un viaje oficial del Gobierno a Marruecos, donde Ábalos incluyó a Cerdán para influir en la concesión de un contrato valorado en 460 millones de euros, donde la red buscaba obtener comisiones.

No faltaron los intercambios habituales entre ministros marroquíes y españoles, todo ello con el objetivo de facilitar el negocio y asegurarse una generosa mordida.

En la contabilidad del entramado, la Guardia Civil estima que Cerdán, líder del grupo navarro y asociado a Acciona, tenía una deuda ascendente a 1.070.000 euros.

Más de la mitad debía ser abonada a Ábalos y su asesor Koldo García por dos licitaciones de Adif en Murcia adjudicadas a Acciona. La constructora también logró contratos en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, lo que generó otros 450.000 euros en comisiones por pagar. El resto, 70.000 euros, está relacionado con un local cuya ubicación aún no ha sido determinada por la UCO.

El papel de los lugartenientes: de las minas navarras al Ministerio

La trama navarra liderada por Cerdán comenzó con el proyecto Mina Muga junto a Antxon Alonso, aprovechando el respaldo del PNV y Bildu durante la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Con la llegada de Sánchez al Palacio de La Moncloa en 2018 y Ábalos como superministro, este sistema se trasladó al Ministerio de Transportes, donde las adjudicaciones amañadas proliferaron.

La Guardia Civil ha documentado cómo Cerdán era el enlace entre el Ministerio y las empresas favorecidas; poseía el 45% de Servinabar según una escritura privada hallada en casa de su socio. De hecho, un 75% de los ingresos obtenidos por Servinabar provenían de las UTE con Acciona, su principal fuente para obtener comisiones ilegales. Cerdán realizó cargos desde la cuenta de Servinabar hasta que estalló el caso Koldo con la detención del asesor García.

El camino del banquillo: Sánchez, Ábalos y el futuro judicial

Las conexiones reveladas por los investigadores reflejan una década entera dedicada a prácticas corruptas por parte de estos dos lugartenientes del presidente Sánchez.

Ahora hay indicios suficientes para pensar que podría acabar enfrentándose a un juicio e incluso llegar tras las rejas. El editorial publicado este martes no deja lugar a dudas: “¿Se atreverá Sánchez a presentarse a las próximas elecciones con todo este fango sobre sus espaldas?”.

El informe policial es claro como el agua: tanto Ábalos como Cerdán están muy cerca de ser acusados por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La Audiencia Nacional ya investiga estos pagos en metálico así como la posible existencia de una caja B dentro del partido socialista Ferraz.

Mientras tanto, el PSOE ha visto cómo sus dos colaboradores más cercanos se beneficiaban con comisiones ilegales provenientes de obras públicas gestionadas por el Gobierno español.