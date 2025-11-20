El cuento oficial de que Sánchez no tiene ninguna responsabilidad en la trama corrupta del PSOE salta en pedazos

Sánchez y un meme sobre su futuro en la cárcel.

Huele a chamusquina.

Y vuelve la histeria a La Moncloa y a los despachos de la sede puticlub que el PSOE tiene en la madrileña calle Ferraz.

En el mundillo socialista y entre los subalternos periodísticos de la Brunete Pedrete, nadie sabe por dónde vienen los palos ni en qué rincón saltará la próxima liebre.

El relato oficial que sostiene que Pedro Sánchez no tiene nada que ver con la trama de corrupción dirigida por Santos Cerdán ha reventado tras la difusión del último informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) y las declaraciones judiciales de Leire Díaz y Javier Pérez Dolcet.

Las pruebas aportadas por la Guardia Civil, sumadas a los testimonios de testigos clave, han suscitado una crisis de confianza dentro del PSOE y entre sus compinches parlamentarios, poniendo en tela de juicio la versión del presidente del Gobierno.

Crece la impresión de que el marido de Begoña está al final de la escapada y de que no quedan diques.

La posibilidad real de elecciones anticipadas en 2026, junto con una creciente presión tanto interna como externa, hace que el futuro político de la izquierda sea cada hora más incierto e inquietante.

Cerdán sale de la cárcel diciendo que todo es “mentira y manipulación”@periodistadigit pic.twitter.com/ATJFyUoYDF — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 19, 2025

El informe de la UCO y las declaraciones judiciales

El documento de la UCO, que abarca 227 páginas, detalla una serie de indicios recopilados sobre la presunta trama liderada por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, quien cobraba comisiones ilegales para influir en el otorgamiento de proyectos públicos.

Entre las pruebas más relevantes se encuentran:

Documentación, imágenes y comunicaciones interceptadas que refuerzan las sospechas contra Cerdán.

Contratos privados que evidencian la transferencia del 45% de las participaciones de Servinabar a Cerdán.

Pagos ilegales del 2% por cada obra adjudicada irregularmente a Acciona.

Contratación directa o indirecta de familiares de Cerdán en Servinabar.

Alquileres y gastos personales cubiertos por Servinabar.

Las declaraciones judiciales realizadas por Leire Díaz y Javier Pérez Dolcet han aportado un peso adicional a las acusaciones.

Ambos han corroborado la existencia de una red corrupta que involucra a altos mandos del PSOE y a empresas como Acciona y Servinabar. Estas afirmaciones han sido determinantes para debilitar el relato oficial que sostiene que Sánchez no tenía conocimiento ni responsabilidad en esta trama.

Reacciones en el PSOE y entre los socios

La difusión del informe y los testimonios judiciales han provocado una crisis interna en el PSOE.

Algunas voces dentro del partido y sus socios empiezan a pensar en unas elecciones para 2026, convencidos de que este escándalo podría tener repercusiones electorales significativas.

El llamado Gobierno Frankenstein, compuesto por una coalición diversa, se muestra abatido ante el hecho de que el relato presentado por la UCO sobre Cerdán rompe con cualquier intento de proteger a Sánchez frente a los señalamientos por corrupción.

Ministros, líderes socialistas y aliados del PSOE están inquietos ante la posibilidad de que el escándalo se expanda.

Ya no descartan ninguna opción.

Fuentes socialistas indican que el trabajo realizado por la UCO respecto a Cerdán deja a Sánchez en una situación extremadamente delicada; cualquier nueva revelación podría poner aún más en entredicho su posición.

Los cercanos al presidente no consideran suficiente el nivel de corrupción como para dejarlo caer; creen firmemente que lo alternativo sería un regreso al PP o VOX.

Sin embargo, tanto la presión interna como externa aumenta sin cesar. La posibilidad de que el escándalo salpique a otros altos funcionarios del Gobierno es algo muy real.

La confianza en el liderazgo de Sánchez ha tocado fondo, haciendo cada vez más probable un adelanto electoral en 2026.