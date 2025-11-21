El ‘caso mascarillas’ sacude la Diputación de Almería: Javier Aureliano García, en libertad provisional tras su detención

Una mañana de noviembre en Almería.

Pocos podían imaginar que el despacho de Javier Aureliano García en la Diputación se transformaría en uno de los puntos más vigilados del panorama político andaluz.

La Guardia Civil detuvo al presidente de la Diputación, figura fundamental del Partido Popular en la provincia, en el marco de la segunda fase del conocido como caso mascarillas, una investigación que investiga las irregularidades en la gestión de contratos públicos para adquirir material sanitario durante la crisis sanitaria.

Después de 48 horas llenas de incertidumbre, el juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería decidió otorgar la libertad provisional a García y a otros implicados destacados, entre ellos el vicepresidente provincial, Fernando Giménez; el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez; su hijo y un técnico de la Diputación. No obstante, todos deberán presentarse cada quince días ante el juzgado y se les ha retirado el pasaporte.

El ‘caso mascarillas’: contratos de urgencia, comisiones y sospechas

La pandemia del 2020 desató una frenética búsqueda por adquirir material sanitario. En este escenario caótico, la Diputación de Almería adjudicó un contrato superior a dos millones de euros para comprar mascarillas, guantes y monos protectores, todo ello a través del procedimiento urgente. Este expediente, que García defendió públicamente como “impoluto”, es ahora el centro de atención para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El caso se complica con las acusaciones sobre comisiones ilegales y un posible amaño en los contratos. Los investigadores están explorando las conexiones entre los responsables políticos y varias empresas proveedoras como Pulconal, OYC Servicios y Azor Corporate Ibérica. Se sospecha que ciertas compañías habrían recibido ventajas a cambio de sobornos, creando un entorno donde lo que debería ser una gestión eficiente se ve amenazada por la corrupción.

Reacciones políticas y terremoto en el PP

La detención de García provocó un verdadero terremoto en el ámbito político tanto andaluz como nacional. El Partido Popular, donde el presidente provincial tenía una gran influencia, actuó rápidamente suspendiendo a todos los involucrados. Tanto Juanma Moreno, presidente andaluz, como Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del partido, optaron por mantener un perfil bajo al abstenerse de realizar declaraciones hasta tener más información sobre el sumario.

Mientras tanto, desde la oposición se exigen responsabilidades. VOX ha manifestado su intención de presentarse como acusación popular. Desde las filas de izquierda se reclama el cese inmediato de los cargos públicos implicados para no convertirse en cómplices del problema.

Medidas cautelares y alcance de la investigación

El juez impuso diversas medidas cautelares a los principales investigados: deberán presentarse periódicamente ante el juzgado, les han retirado los pasaportes y no pueden abandonar el país. Además, se han establecido medidas para asegurar bienes patrimoniales como cuentas bancarias e inmuebles, con el fin de evitar cualquier desviación mientras avanza esta instrucción.

La investigación no se limita solo a García y su círculo cercano. Dos hermanos del presidente y el exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, han sido añadidos al procedimiento tras surgir nueva documentación durante los registros realizados por la UCO. En total ya hay al menos 17 personas bajo investigación en este escándalo que podría convertirse en uno de los casos más notorios de corrupción dentro del ámbito provincial.

Una vez recuperada su libertad, García regresó con discreción a su despacho en el Palacio Provincial. Evitó a los medios y dejó en suspenso tanto su futuro político como el rumbo que tomará la institución que dirige. Su entorno sostiene que las decisiones tomadas durante la pandemia fueron urgentes y legales. Sin embargo, las dudas persisten; el caso continúa abierto mientras la Diputación enfrenta una presión sin precedentes.