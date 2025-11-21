La condena al fiscal general del Estado acelera el derrumbe de Pedro Sánchez

Página histórica.

La condena a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de datos reservados pasará a los anales de la historia.

Esta es la primera vez que un fiscal general es apartado de su cargo mediante una condena judicial en la democracia española. La decisión, adoptada por cinco magistrados frente a dos, supone un momento crucial en la legitimidad institucional del Gobierno de Pedro Sánchez, quien ahora enfrenta la caída de la máxima autoridad del Ministerio Público bajo el peso de una sentencia que va más allá de lo judicial y se convierte en un símbolo del desmoronamiento político que envuelve al ejecutivo socialista.

La condena se produce apenas una semana después de concluir el juicio, que tuvo lugar entre el 3 y el 13 de noviembre en la Sala Segunda del Supremo. Durante esos días, 40 testigos ofrecieron su testimonio en lo que se convirtió en un crudo reflejo de las tensiones internas dentro de la administración pública española.

García Ortiz fue acusado de filtrar un correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, admitía haber cometido dos delitos fiscales. El fiscal general siempre defendió su inocencia, negando rotundamente haber filtrado esa comunicación que se tornó en el epicentro de una crisis política considerable.

Además de los dos años de inhabilitación, García Ortiz deberá indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales y hacerse cargo de las costas procesales. Sin embargo, el Supremo absolvió al fiscal general del resto de delitos por los cuales fue acusado, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.

Esta absolución parcial contrasta notablemente con las demandas planteadas por las acusaciones, algunas de las cuales pedían penas superiores a 12 años de inhabilitación y seis años tras las rejas. La defensa del afectado solicitaba cuatro años prisión mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) exigía severas penas: seis años tras las rejas y 12 años sin poder ejercer.

El colapso institucional del Gobierno Sánchez en su expresión más evidente

Lo acontecido va más allá del ámbito judicial; se adentra en una crisis política profunda. La Fiscalía General del Estado, bajo García Ortiz, ha enfrentado una responsabilidad monumental: investigar a los opositores políticos del Gobierno mientras intentaba mantener una fachada de independencia. Esa tensión insostenible ha estallado ahora con esta condena, revelando las fracturas internas dentro de un ejecutivo cuya estrategia política ha dependido en gran medida del uso instrumentalizado de la justicia.

La inhabilitación no es un asunto menor. García Ortiz no podrá desempeñar su labor durante dos años, lo que obliga al Gobierno a buscar urgentemente un reemplazo. Desde Moncloa han indicado que pronto comenzará el proceso para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado, aunque han añadido con cierto tono defensivo que será «una persona con máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho». Esa afirmación parece anticipar las dificultades: encontrar un sucesor capaz de restaurar una credibilidad ya muy dañada tras este escándalo.

El telón de fondo: una estrategia política desmoronada

La gestión de García Ortiz al frente del Ministerio Público ha estado marcada por decisiones polémicas que han alimentado la percepción pública sobre su falta de independencia. Su orden dirigida a los fiscales del Tribunal Supremo para solicitar medidas cautelares contra líderes independentistas catalanes, incluido Carles Puigdemont, fue rechazada por sus propios compañeros quienes consideraron dicha orden «improcedente». Este episodio ilustra claramente las tensiones permanentes entre la supuesta autonomía fiscal y las presiones políticas provenientes del ejecutivo.

Lo sucedido durante el juicio resulta revelador. García Ortiz negó vehementemente haber filtrado el correo argumentando que varios periodistas ya conocían su contenido antes incluso que él. Su defensa alegó que cuando actuó ya había información disponible para los medios, lo cual podría cuestionar su responsabilidad sobre dicha filtración. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que efectivamente hubo revelación indebida, lo cual implica que utilizó información confidencial para comunicarla externamente. Además, se consideró ilícita una nota posterior emitida por la Fiscalía interpretada como «un sello oficial al reconocimiento del delito» cometido por González Amador.

La salida forzada de García Ortiz implica una reconfiguración profunda dentro del poder ejecutivo; no es simplemente un cambio administrativo. Durante años, este fiscal ha sido clave en los esfuerzos estratégicos para neutralizar adversarios políticos. Su condena representa no solo una derrota legal; es también un claro indicativo del fracaso estrepitoso detrás esa estrategia. El PP estará atento a cada movimiento derivado deste proceso y verá esta sentencia como una validación histórica sobre sus críticas hacia el uso político excesivo por parte del Gobierno socialista.

García Ortiz tiene derecho a presentar un incidente nulo y posteriormente recurrir ante el Tribunal Constitucional. No obstante, aunque logre revertir esta sentencia en esas instancias superiores, ya habrá causado daño político significativo. La impresión pública sobre su condena por revelación indebida no se desvanecerá fácilmente. La sentencia completa aún debe ser redactada pero entrará en vigor tan pronto como sea notificada en días próximos.