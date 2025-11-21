Javier Aureliano dimite tras su detención por compra de mascarillas presuntamente fraudulenta

Se investiga el presunto cobro de ‘mordidas’ a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincialSe investiga el presunto cobro de ‘mordidas’ a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincialSe investiga el presunto cobro de ‘mordidas’ a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial

Este viernes ha comenzado con sorpresas en la provincia de Almería: Javier Aureliano García, quien había ocupado la presidencia de la Diputación desde 2019, comunicaba su dimisión irrevocable. Esto sucedía apenas un día después de su liberación provisional tras ser arrestado en el marco de la segunda fase del conocido caso Mascarillas. Este escándalo, que ya había afectado a otros miembros del Partido Popular local, estalla ahora en un momento crítico para la gestión institucional, sumiendo a la corporación en una incertidumbre sin precedentes.

La decisión de García también incluye su renuncia a su acta como concejal y diputado provincial. Todo esto ocurre mientras avanza la investigación judicial sobre presuntas mordidas y adjudicaciones fraudulentas relacionadas con contratos de material sanitario durante la crisis del COVID-19. La causa está bajo el mando del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que ha impuesto medidas cautelares a García y otros cuatro detenidos: retirada del pasaporte y obligación de comparecer ante el juez dos veces al mes.

El origen de este caso se remonta a 2020, cuando la Diputación de Almería adjudicó urgentemente un contrato cercano a los dos millones de euros a Azor Corporate Ibérica para el suministro de mascarillas, guantes y monos de protección en plena pandemia. Investigaciones llevadas a cabo por la UCO y escuchas telefónicas revelaron un entramado que habría facilitado comisiones ilegales mediante sociedades pantalla y movimientos patrimoniales.

Entre los detalles que han salido a la luz se encuentran compras de coches lujosos, viviendas e incluso una administración de lotería con los beneficios supuestamente derivados de estas comisiones. El exvicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, identificado como uno de los núcleos centrales de esta trama, fue arrestado en 2021 y está nuevamente bajo investigación tras recientes registros policiales.

El auto judicial señala indicios claros de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública. En total, ya son 17 las personas investigadas, incluidas familiares directos de García y varios empresarios locales.