El PSOE entra en pánico tras una nueva semana horribilis entre Ábalos, Koldo y la inhabilitación del fiscal

¡Menuda semanita que llevan en el PSOE!

En realidad, una más de tantas con todos los escándalos que están aconteciendo tanto en el entorno del partido de la madrileña calle de Ferraz como en La Moncloa.

La formación del puño y la rosa ha entrado en una fase de convulsión interna extrema, con un Pedro Sánchez claramente afectado por la cadena de escándalos judiciales que amenazan la estabilidad del Gobierno y la credibilidad de los socialistas.

La puesta en libertad de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, fue solo un espejismo.

No hubo espacio para la calma.

Y es que apenas 24 horas después de que el marido de ‘La Paqui‘, la gastona de El Corte Inglés, saltó la condena a dos años de inhabilitación para el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Durante meses defendido por el Gobierno como «inocente», su reciente condena judicial ha puesto en evidencia el respaldo incondicional otorgado por Sánchez y su Ejecutivo. La realidad judicial se impone y deja al partido expuesto ante la opinión pública; además, la oposición no pierde tiempo para exigir responsabilidades y denunciar lo que consideran una connivencia entre Moncloa y la Fiscalía.

Pero es que minutos después de conocerse la salida de la prisión de Soto del Real de Santos Cerdán, José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura clave dentro del entorno de Pedro Sánchez, conoció que se le pide una pena de 24 años de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Los delitos que le atribuyen —organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación— son un compendio de lo que ningún manual sobre buena gobernanza aconseja a sus alumnos.

La investigación, que comenzó con la compra de material sanitario durante la pandemia, ha derivado en un auténtico laberinto judicial. El magistrado Leopoldo Puente ha convertido las diligencias previas en un procedimiento abreviado y ha llevado al banquillo a Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, a los que pide 24, 19 y 7 años de cárcel, respectivamente.

La Fiscalía cuenta con apenas diez días para presentar el escrito de acusación, pero ya ha dejado claro que su demanda será contundente: más de dos décadas tras las rejas para quien fuera hombre todopoderoso en el PSOE y en el Gobierno Sánchez.