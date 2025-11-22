27-N: La hora de la verdad para el ‘régimen’ y la cúpula del PSOE

El próximo 27 de noviembre no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el día en que el Tribunal Supremo, por fin, tiene la oportunidad de poner fin a una burla institucional que clama al cielo: la escandalosa libertad provisional de José Luis Ábalos y su fiel escudero, Koldo García.

​Mientras la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para el exministro socialista por esa trama de corrupción que huele a kilómetros, y las acusaciones populares (lideradas por el PP) elevan la petición a 30 AÑOS por delitos tan graves como pertenencia a organización criminal y malversación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de «libertad provisional»? ¡Es una broma de mal gusto!

​La pregunta es demoledora y simple: ¿Hasta cuándo va a permitir la Justicia esta tomadura de pelo?

​El ‘Caso Koldo-Ábalos’: El Símbolo de la Impunidad Socialista

​El llamado «Caso Koldo» no es solo un caso de corrupción; es el vivo retrato de la impunidad con la que actúa la élite socialista. En plena pandemia, mientras los españoles morían o se arruinaban, esta red supuestamente se enriquecía a costa de la desesperación, usando el dinero público (¡nuestro dinero!) de forma presuntamente criminal a través de contratos de mascarillas.

​Y lo más grave:

• ​Riesgo de Fuga: Con peticiones de cárcel que superan con creces la veintena de años, ¿es creíble que no haya riesgo de fuga?

• ​Destrucción de Pruebas: El tiempo en libertad es oro para borrar el rastro del dinero y las conexiones. ¿A quién protegen con este ‘tiempo extra’?

• ​Alerta Ciudadana: La sensación de que «si eres del PSOE, nada te pasa» está carcomiendo la fe de los españoles en el Estado de Derecho.

​El PSOE, Cómplice Silencioso, Es el Verdadero Acusado

​Ábalos no es un verso suelto. Es una figura clave del sanchismo. Y el silencio cómplice, la tibieza y la mirada a otro lado del PSOE y del propio Gobierno son ensordecedores.​

La decisión del 27-N va más allá de Ábalos y Koldo. Es una prueba de fuego para la Justicia en un país donde parece que el color del carné político te da un pase de inmunidad. Si el Supremo decide mantener la «libertad» de estos señores, con las peticiones de condena que pesan sobre ellos, el mensaje para el ciudadano será demoledor: la Justicia no es igual para todos.

​La cárcel es el único destino lógico y moral para quienes, presuntamente, saquearon las arcas públicas en el peor momento de España! El 27-N, el Supremo debe elegir entre la legalidad que exige el sentido común y la impunidad que tanto beneficia al socialismo. ¡España espera DIGNIDAD!