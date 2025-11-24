Abascal intensifica su apuesta por el voto obrero y desafía al bipartidismo

Crece exponencialmente entre los jóvenes, hartos de régimen sanchista, censura woke y antiespañolismo barato, pero el líder de VOX quiere más.

Santiago Abascal ha decidido apostar fuerte y fijar su mirada en un terreno que hasta ahora había sido territorio exclusivo de la izquierda: el voto obrero.

Lo que hace unos años parecía una ilusión lejana, hoy se ha convertido en el eje fundamental de la estrategia de VOX, en la estela de lo que han hecho del Frente Nacional de LePen en Francia y otros partidos europeos similares.

Los mítines del partido se han transformado en un altavoz del malestar social, con mensajes claros sobre la precariedad que sufren las clases medias y populares, así como una crítica abierta a las debilidades del sistema.

Este cambio no es casualidad.

La atmósfera de corrupción que rodea a los grandes partidos y la inflación constante han dejado a millones de españoles con un poder adquisitivo muy por debajo del que tenían hace dos décadas.

VOX ha sabido detectar esta oportunidad en medio del descontento general y, lejos de caer en la crítica fácil, ha diseñado un programa económico que pretende atraer a aquellos que sienten que el bipartidismo les ha dado la espalda.

Abascal lo resumía con ironía en su última intervención: «Quien quiera consenso por el consenso que se vaya a un spa o una sauna», dejando claro su rechazo a cualquier actitud tímida y apostando por medidas contundentes.

El hartazgo juvenil y el fenómeno del “antiespañolismo barato”

Las encuestas recientes muestran una tendencia clara: los jóvenes, cansados del sanchismo, la censura woke y del antiespañolismo superficial, están cada vez más inclinados hacia VOX.

Este fenómeno sorprende a quienes siguen anclados en viejos esquemas ideológicos, pero responde a una realidad social donde la precariedad y la falta de oportunidades han calado hondo.

Los de Bambú han sabido interpretar este descontento ofreciendo respuestas directas y alejadas de la retórica habitual.

El discurso se centra en cuestiones cotidianas: las dificultades para acceder a una vivienda, la imposibilidad de ahorrar y la disminución del poder adquisitivo.

Para muchos jóvenes, el relato de VOX sobre el estancamiento salarial y el aumento del costo de vida resuena más que las narrativas de los partidos tradicionales.

Los mensajes de Abascal y sus portavoces destacan datos concretos: desde 2008, la renta disponible per cápita permanece estancada, mientras que la cantidad de jóvenes capaces de adquirir una vivienda ha caído a la mitad en solo diez años.

Estas cifras han convertido a al partido verde en un referente para quienes buscan una alternativa real al sistema.

El discurso económico como motor de la nueva estrategia

La agenda económica de Vox se ha consolidado como la columna vertebral de su propuesta.

El partido plantea una reducción drástica de impuestos, revisar el sistema de pensiones hacia un modelo mixto, así como eliminar subvenciones a partidos, sindicatos y entidades públicas que, según Abascal, “no aportan valor real a los españoles”.

En cuanto al ámbito de vivienda, proponen flexibilizar el mercado del alquiler, erradicar la ocupación ilegal y fomentar la construcción de nuevas viviendas para recuperar un modelo donde predominan los propietarios.

El análisis sobre la economía nacional es contundente: la industria española sigue cayendo, con índices de producción inferiores a los niveles alcanzados en los años 90; además, la inversión pública en infraestructuras se ha reducido a un tercio respecto a lo que era hace dos décadas.

VOX denuncia que mientras aumentan los impuestos y se dispara la deuda pública, los servicios básicos sufren recortes significativos y el futuro para las nuevas generaciones se ve cada vez más comprometido.

Principales propuestas económicas de VOX:

Rebaja del IRPF con exención para los primeros 22.000 euros.

Reducción del IVA e impuesto sobre sociedades.

Presupuestos base cero junto con una central nacional para compras de medicamentos y productos sanitarios.

Revisión exhaustiva en el otorgamiento de nacionalidades y limitación en ayudas sociales dirigidas a extranjeros.

Bonificaciones fiscales para fomentar contratación y compra de vivienda por parte de españoles.

La batalla contra el bipartidismo y el clima de corrupción

En este contexto actual, Vox aprovecha el clima de corrupción que afecta tanto al PP como al PSOE para intensificar su estrategia contra el bipartidismo.

El relato que construye Abascal gira en torno a la idea central de que populares y socialistas son parte del mismo bloque que ha traicionado al ciudadano mediante acuerdos tácitos y políticas favorables solo a las élites. Así es como Vox se presenta como el único partido capaz de romper esa connivencia y devolver realmente el poder al pueblo.

Este planteamiento ha cobrado fuerza recientemente; Abascal ha mostrado su disposición para pactar con el PP pero estableciendo condiciones muy claras: «Un segundo después de que rompa todos los acuerdos con el PSOE».

Exige medidas concretas y contundentes que marquen un antes y un después en la política española; advierte también que si no hay concesiones por parte del PP, entonces “el apoyo será más caro que nunca”. Esta estrategia busca aumentar la influencia de Vox en los futuros gobiernos autonómicos mientras tensa aún más las cuerdas para forzar cambios reales.

El plantón a los Reyes y la defensa de la confrontación

En medio del creciente clima institucional tenso, Abascal ha justificado su plantón ante los Reyes como un gesto político cargado de significado.

Lejos de buscar consensos fáciles, defiende la confrontación como herramienta esencial para transformar España. En sus propias palabras: «Quien quiera consenso por el consenso que se vaya a un spa o una sauna», dejando claro su firme intención de no renunciar a sus principios por acuerdos superficiales.

Este posicionamiento refuerza cómo Vox se percibe como una fuerza opositora decidida capaz no solo de enfrentarse al bipartidismo sino también a instituciones que han perdido contacto con lo que realmente vive la sociedad. Abascal insiste en devolverle voz al ciudadano común mientras rompe con las inercias del poder que han llevado a España hacia lo que él considera “un camino hacia subdesarrollo”.

En recientes encuestas, Vox ha visto aumentar su intención de voto entre jóvenes menores de 30 años, especialmente en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. El lema “España para los españoles” vuelve a cobrar protagonismo durante sus actos públicos junto al rechazo hacia políticas consideradas como sustitución demográfica.

Abascal ha recibido apoyo público por parte de líderes internacionales como Marine Le Pen o Giorgia Meloni, consolidando así su posición dentro del entramado soberanista europeo.

El partido ha incrementado sus mítines en zonas tradicionalmente obreras como Asturias o el corredor industrial andaluz, logrando afluencias superiores incluso a las registradas por partidos tradicionales. La frase “si quieren consenso, que se vayan a un spa” ya circula como meme entre sus simpatizantes, quienes aprovechan dicha expresión para ironizar sobre las negociaciones políticas.