García Ortiz fue condenado en base a 12 pruebas concretas

La izquierda ha entrado en catársis con la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.

El clímax ha llegado este fin de semana con una manifestación frente al Tribunal Supremo encabezada nada menos que por un ex juez expulsado de la carrera judicial por prevaricar, Baltasar Garzón y por la que fuera ministra de Justicia con Sánchez y después Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. Dos apoyos que, lejos de ser una autoridad moral, son una prueba más de la putrefacción de todo lo que rodea al ya dimitido García Ortiz.

Entre tanto ruido, consignas, victimismo, relatos y progaganda de la izquierda, resulta todo un alivio que en algunos medios de comunicación, todavía haya quien se haya molestado en recopilar una por una las pruebas empleadas por el Supremo para condenar a García Ortiz. Es lo que ha hecho Carlos Cuesta en Libertad Digital. De forma clara, concisa y fácilmente comprensible, Cuesta recuerda los hechos probatorios del delito:

1-El fiscal Julián Salto testificó que le sacaron del campo de fútbol del Atlético de Madrid para dar toda la información de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, por dos motivos: la orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz, y el hecho de que esa persona tenía una «relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid». 2-La fiscal Almudena Lastra confirmó que dijo a García Ortiz: «Has filtrado la nota» y que no hubo negativa alguna. Tan sólo la frase «eso ahora no importa». 3-Lastra confirmó igualmente que recibió la orden de filtrar la nota a lo que se negó. 4-Los chats entre la fiscal Pilar Rodríguez (Pilar «Cianuro») y García Ortiz certifican que el fiscal general supervisó la nota de prensa con la filtración de datos reservados y ordenó su publicación. 5-Pilar Rodríguez confirmó su animadversión hacia Díaz Ayuso al asegurar que, efectivamente, incluyó ese mensaje recomendando poner un poco de «cianuro» en la nota de prensa para la presidenta de la Comunidad de Madrid. 6-La fiscal responsable de los terminales de los fiscales –Esmeralda Rasillo– confirmó que era falsa la cortada de García Ortiz para borrar su móvil: «No había un protocolo como tal para borrar los datos de los móviles» en la Fiscalía General del Estado. 7-La directora de comunicación de la Fiscalía confirmó que recibió la orden de redactar la nota de prensa con la filtración directamente de García Ortiz. Y que, de hecho, se la dictó él personalmente. 8-El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, avaló el valor de la nota de prensa como filtración de los datos privados de las conversaciones mantenidas entre el equipo jurídico del novio de Ayuso y la Fiscalía. 9-La polémica nota, de hecho, divulgó el cruce de mails secretos entre los abogados del novio de Ayuso y la Fiscalía con el reconocimiento de los incumplimientos fiscales por parte de González Amador ante el fiscal como precio a cambio de que la Fiscalía frenase la actuaciones penales. 10-Uno de los mails incluyó como respuesta de la propia Fiscalía la siguiente frase: «Aunque se ha denunciado también a otras personas, no será obstáculo para poder llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible». Pese a ello, nunca se aceptó el pacto por parte de la Fiscalía. 11-La UCO certificó que García Ortiz borró todos sus terminales entregados y el resto no fue entregado. 12-La UCO certificó igualmente una posición de «dominio a todos los niveles» de García Ortiz en la cúpula fiscal y durante el periodo del filtrado de los datos reservados.

El impacto de esta condena trasciende al propio García Ortiz. Su dimisión, presentada este lunes ante el ministro de Justicia, Félix Bolaños, abre paso a una renovación inmediata al frente de la Fiscalía. El Gobierno deberá nombrar en el próximo Consejo de Ministros a un nuevo fiscal general en medio de una atmósfera tensa entre los poderes ejecutivo y judicial.

Este caso ha acentuado las fricciones internas dentro de la Fiscalía, con asociaciones como la Asociación de Fiscales y APIF llevando adelante acusaciones populares contra García Ortiz. Por otro lado, la Unión Progresista de Fiscales mostró su apoyo hacia él. Los debates sobre nombramientos polémicos, como el ascenso reciente de Dolores Delgado —su predecesora y exministra— así como las decisiones relacionadas con leyes como ‘solo sí es sí’ o Leyes sobre Amnistía ya habían desgastado su mandato.

Por otra parte, hay que recordar que mal acaba lo que mal empieza. Y es que el Consejo General del Poder Judicial ya había declarado “no idóneo” a García Ortiz para continuar en su puesto antes incluso del fallo.