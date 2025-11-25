VOX se querella contra Sánchez por falso testimonio: el secreto del caserío, la mugre de Bildu y el enigma Antxón Alonso

Miente hasta al médico y esta vez lo han pillado.

Y nada más y nada menos que en el Senado.

Este lunes se vivió una escena digna de un thriller político: VOX, liderado por Santiago Abascal, presentó una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de “falso testimonio” por afirmar en el Senado que no conocía a Antxón Alonso.

Sin embargo, la cuestión va mucho más allá de una simple declaración dudosa en la cámara alta. Se trata de la supuesta existencia de una red de reuniones clandestinas, acuerdos ocultos y silencios comprometidos, con la moción de censura de 2018 y EH Bildu como ejes centrales del escándalo.

La acusación de Vox se basa en lo dicho por Sánchez el 30 de octubre ante la comisión del Senado sobre el “caso Koldo”, donde negó conocer a Alonso, un empresario vasco relacionado con Santos Cerdán (actual secretario de Organización del PSOE) y presunto mediador en el histórico encuentro con Arnaldo Otegi en el País Vasco, crucial para obtener el apoyo de Bildu a la moción que sacó a Mariano Rajoy del poder. Para Vox, las mentiras son evidentes y el delito, tipificado en el artículo 502 del Código Penal, está sobre la mesa.

La trama del caserío: viajes, teléfonos móviles y un paisaje marcado por ETA

Las informaciones recientes han reavivado las leyendas sobre pactos secretos. Según revela el diario El Español, entre el 24 y 31 de mayo de 2018, Pedro Sánchez y Santos Cerdán tomaron un vuelo desde Madrid a Bilbao. En el aeropuerto les aguardaba Koldo García —el entonces chófer del PSOE, ahora conocido por su implicación en el caso de corrupción «Koldo»— al volante de un Toyota Rav4 blanco propiedad del partido. Su destino: un caserío vasco situado a unos 30-40 minutos del aeropuerto, en una zona tristemente famosa por los 216 atentados perpetrados por ETA, incluido el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997.

La reunión, que organizó Antxón Alonso, se extendió durante cerca de tres horas. Allí se encontraron Sánchez y Cerdán con Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu y figura clave dentro de la izquierda abertzale, acompañado por dos personas cercanas. Koldo entró brevemente antes de esperar fuera como escolta improvisado. Según fuentes presentes en la cita, este encuentro sirvió para negociar la colaboración de Bildu en la moción de censura. De hecho, Koldo García lo ha confirmado ante los medios: “Es cierto, era mi trabajo. Ellos sabrán por qué lo desmienten”.

Para añadir más leña al fuego, se ha encontrado en el móvil incautado a Koldo mensajes de WhatsApp intercambiados con José Luis Ábalos, Cerdán y Alonso sobre las reuniones con Otegi y Bildu durante mayo de 2018; además hay cuatro contactos más asociados a la formación abertzale en su agenda. Todo esto alimenta las sospechas sobre una versión oficial llena de silencios y omisiones.

Desmentidos contundentes, versiones opuestas y la batalla del relato

Tanto desde el Gobierno como desde Bildu han rechazado rotundamente que este encuentro tuviera lugar. “Eso es mentira”, respondió Pedro Sánchez desde Angola cuando fue interrogado por los periodistas. Arnaldo Otegi también calificó esta historia como una “invención” y aseguró que “nunca he hablado con Pedro Sánchez”. Incluso llegó a prometer su dimisión si se demostraba lo contrario, retando públicamente a Koldo García a aportar detalles concretos.

El entorno socialista sostiene que nunca existió tal reunión y que las informaciones divulgadas son parte de “operaciones desinformativas”. Sin embargo, la oposición —en especial el PP— no pierde oportunidad para recordar que tras el respaldo ofrecido por Bildu, el PNV cambió su abstención inicial a un voto favorable facilitando así la caída de Rajoy. Isabel Díaz Ayuso llegó incluso a afirmar que “ETA ha entregado la legislatura a Sánchez”, mientras que desde las filas populares se bromeaba sobre la “confianza” necesaria entre Sánchez, Cerdán y Ábalos si él solo tenía una relación “anecdótica” con Koldo.

El papel de Antxón Alonso: empresario, mediador y eslabón perdido

La figura de Antxón Alonso resulta intrigante dentro todo este entramado. Socio de Cerdán en la constructora Servinabar, actualmente está bajo investigación en relación al caso Koldo por corrupción. Se le señala como mediador clave que coordinó ese encuentro entre socialistas y abertzales. Según los relatos publicados, tras esa primera reunión Cerdán habría mantenido hasta dos encuentros más con Otegi y Alonso para cerrar un pacto determinante que llevó al PNV a cambiar su postura. Todo esto sucede mientras Sánchez continúa negando conocerle incluso hoy día.

Es curioso que pese al sinfín de nombres mencionados, mensajes intercambiados y agendas cargadas, Sánchez afirme ante el Senado no tener ningún vínculo con Alonso. La querella presentada por Vox pone énfasis precisamente en esa contradicción, convencida de que el presidente ha cruzado la línea roja del falso testimonio.

Siete años construyendo alianzas: Bildu como socio inesperado

Si se confirma lo sucedido en aquel caserío vasco, estaríamos hablando del inicio de una relación política prolongada. Aunque los cinco escaños ocupados por Bildu no fueron decisivos entonces para la votación final, su apoyo fue lo necesario para que el PNV diera un giro pasando del «no» al «sí», inclinando así la balanza hacia favorables resultados para Sánchez. Desde aquel momento, EH Bildu ha sido un aliado constante del Gobierno durante investiduras y negociaciones presupuestarias; ha cosechado beneficios políticos significativos como hacerse con control sobre el Ayuntamiento de Pamplona o lograr liberaciones supervisadas para presos etarras bajo Cerdán.

Mentiras, silencios y memoria selectiva en la política española

A lo largo del tiempo transcurrido desde entonces, las negativas constantes y desmentidos públicos realizados por Pedro Sánchez respecto a Bildu, ETA o Antxón Alonso han sido incesantes. El presidente ha repetido hasta la saciedad que no ha llegado a acuerdos con “herederos políticos del terrorismo”, mientras los hechos documentados presentan un panorama muy diferente. Para sus opositores estas contradicciones refuerzan aún más esa percepción negativa: sugieren que este Gobierno se sostiene gracias a pactos incómodos firmados bajo oscuras condiciones.