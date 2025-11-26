¿Por qué VOX arrasa en las encuestas?

VOX arrasa en las encuestas. Veremos si luego eso se traduce en votos en unas elecciones. Pero de momento, los estudios demoscópicos dicen que ante los problemas reales y graves de los españoles como la inmigración ilegal masiva y la delincuencia que conlleva o la imposibilidad de comprar o alquilar vivienda, las medidas que propone el partido de Santiago Abascal convencen a cada vez más millones de personas.

Y es que VOX ha visto duplicado su intención de voto en solo un año, situándose entre el 16% y el 18% según las encuestas más relevantes, y sumando alrededor de 1,5 millones de nuevos votantes desde las últimas elecciones generales. Este fenómeno no es solo una cuestión de cifras, sino también de sociología: VOX encabeza las preferencias entre obreros, autónomos y, curiosamente, jóvenes menores de 35 años. El trasvase de apoyos no solo proviene del electorado popular, sino que también incluye a votantes del PSOE y Sumar que buscan respuestas contundentes ante la “agenda de cambio” que promueve la izquierda, así como ante el desconcierto económico e institucional.

La fuerza de VOX no se limita a confrontar sin complejos los dogmas de la izquierda en materias como la inmigración ilegal, las medidas de Bruselas contra el campo, la ganadería, la pesca o el automóvil o la propaganda del lobby gay. VOX recibe también el apoyo de aquellos españoles que tienen memoria de la historia reciente de España y saben que el Partido Popular no ha sido en realidad una formación valiente a la hora de cerrar el paso al buenismo izquierdista.

Ahora, el PP trata de contener el ascenso de VOX adoptando de forma maquillada y rebajada muchas de las propuestas de VOX, pero esto no resulta creíble a los ojos de millones de escépticos con los populares tras las innumerables traiciones de Mariano Rajoy a las bases que le dieron la mayoría absoluta en 2011 para luego no acometer las reformas en profundidad que España necesitaba. Y es que para esos desencantados, Alberto Núñez Feijoo es apodado «Fakejoy» o «Rajoy 2.0».

El ascenso de Vox se nutre de una serie de factores:

El desgaste de los partidos tradicionales : Escándalos relacionados con la corrupción, amnistías y financiación autonómica han erosionado la confianza en el sistema político.

El rechazo a la invasión de inmigrantes disfrazada de multiculturalismo : En cada vez más barrios se vive un infierno de inseguridad, robos y violaciones cometidos por extranjeros, en buena parte magrebíes.

La crisis de vivienda y la precariedad laboral: Jóvenes y trabajadores sin expectativas abrazan el mensaje de Vox sobre la "España olvidada" y abogan por proteger los intereses nacionales.

El "muro" de Pedro Sánchez y el "sanchismo": El radicalismo ideológico del PSOE y sus socios ha provocado un efecto buremán en amplias capas sociales que están hartas de ser llamadas fachas simplemente por no comprar el marco ideológico de la izquierda y ser conscientes de los problemas que generan sus políticas.

En este marco, VOX ha logrado lo que parecía inalcanzable: ser vista como la única fuerza capaz de “frenar” tanto al Gobierno como a la indefinción o tibieza del PP, presentándose como una alternativa real en vez de ser percibida como una mera bisagra.

El PP, obligado a confrontar a la izquierda

Con este panorama ante sus ojos, el Partido Popular se ve forzado a ajustar sus expectativas electorales hacia un enfoque más realista y a fortalecer su discurso. Esto es especialmente relevante en regiones donde Vox podría incluso superarles: Extremadura, Castilla y León y Andalucía. Los estrategas populares reconocen en privado que “se necesita un marco duro” si no quieren observar cómo el electorado conservador se agrupa en torno a Abascal, dejando al PP en un rol meramente administrativo.

En Extremadura , se da por hecho que la popular María Guardiola tendrá un ascenso asegurado; sin embargo, el empuje de Vox parece ser “imparable” debido al perfil bajo del candidato socialista.

, se da por hecho que la popular tendrá un ascenso asegurado; sin embargo, el empuje de Vox parece ser “imparable” debido al perfil bajo del candidato socialista. En Castilla y León , existe temor entre los populares sobre cómo se resolverá la lucha por el voto rural a favor de Vox gracias a su discurso contra la inmigración y en defensa del campo.

, existe temor entre los populares sobre cómo se resolverá la lucha por el voto rural a favor de Vox gracias a su discurso contra la inmigración y en defensa del campo. En Andalucía, las elecciones del ciclo electoral 2026 serán decisivas: el avance de Vox entre autónomos y jóvenes trabajadores pone en entredicho el liderazgo popular, lo que obliga a Juanma Moreno a adoptar posturas más firmes respecto a seguridad e inmigración.

Además, el PP enfrenta una paradoja significativa: aunque su base tradicional envejece y permanece leal (los mayores de 45 años), está sufriendo una “sangría” entre los menores de 35 años y los trabajadores que amenaza con dejarles sin relevo generacional.

El calendario electoral no da respiro: en diciembre comienza un maratón con las elecciones en Extremadura, seguido por Castilla y León en marzo, luego Andalucía en junio y posiblemente Aragón entre medio. Este nuevo ciclo será la primera prueba real del descontento social existente y del potencial que tiene Vox para capitalizarlo.

Las encuestas sugieren que Vox podría duplicar su representación actual, logrando así el mejor resultado en su historia. Esto consolidaría su papel como árbitro dentro del espectro político derecho e impondría al PP negociar desde posiciones menos privilegiadas.

El trasvase electoral desde el PP —pero también desde el PSOE— muestra un fenómeno transversal donde la protesta se expresa mediante vías menos convencionales.

La fidelidad entre los votantes de Vox supera ya el 84%, lo cual es notablemente alto, mientras que casi 1,1 millones de antiguos votantes del PP están migrando hacia esta formación verde.

¿Por qué Vox arrastra a obreros, autónomos y jóvenes?

El éxito cosechado por Vox entre estos grupos demográficos puede atribuirse a varias claves:

Ha dejado atrás un enfoque “neoliberal puro” para adoptar discursos centrados en protección social y defensa del trabajo autónomo. Así ha conseguido captar votos provenientes del descontento económico.

Su mensaje identitario resuena profundamente entre trabajadores que sienten que son desplazados por factores como la inmigración o la transformación digital; muchos ven al partido como el único dispuesto a salvaguardar “lo nuestro” frente a Bruselas o los tecnócratas del Gobierno.

En cuanto a los jóvenes, Vox lidera entre los hombres jóvenes e incrementa también su apoyo entre mujeres menores de 35 años gracias a una comunicación directa que capitaliza tanto la fatiga política como el escepticismo hacia lo que se denomina “cultura de la cancelación”.

Las claves del nuevo tablero: polarización, malestar y un PP a la defensiva

El bloque de la derecha podría alcanzar cómodamente una mayoría absoluta; sin embargo esto podría implicar una convivencia cada vez más tensa entre PP y Vox.

podría alcanzar cómodamente una mayoría absoluta; sin embargo esto podría implicar una convivencia cada vez más tensa entre PP y Vox. El PSOE pierde votantes no solo por esa fuga evidente sino también por su incapacidad para ofrecer respuestas creíbles frente a esta crisis generalizada.

pierde votantes no solo por esa fuga evidente sino también por su incapacidad para ofrecer respuestas creíbles frente a esta crisis generalizada. La izquierda alternativa, incapaz ya incluso de competir con las propuestas sobre malestar planteadas por Vox, observa cómo Sumar y Podemos van perdiendo terreno poco a poco .

La disputa narrativa ahora tiene lugar en torno al tema del control férreo del orden público, defensa soberana e incisivas críticas hacia burocracia europea o Agenda 2030. Lejos de ser simplemente un fenómeno marginal, Vox ha emergido como catalizador para un cambio significativo dentro del panorama político español. Esto deja perplejos a unos populares obligados cada vez más a endurecer sus tácticas si no quieren quedar relegados ante esta nueva derecha emergente .

Datos llamativos

Por primera vez desde hace tiempo, Vox se convierte en el partido preferido entre hombres jóvenes; incluso empieza a escalar posiciones entre mujeres menores de 35 años .

En Cataluña—un territorio históricamente hostil— VOX triplica su representación consolidándose como un actor relevante e incluso superando al independentismo en ciertos barrios periféricos .

Más de 400.000 exabstencionistas han decidido ahora apoyar a Vox rompiendo así con esa clásica dicotomía izquierda-derecha hacia una protesta más transversal .

Aunque limitado numéricamente en términos absolutos hacia Vox desde PSOE o Sumar constituye un fenómeno inédito dentro reciente política española evidenciando hasta qué punto ha calado este descontento .

En este tablero lleno tensión eléctrica tanto PP como Vox se preparan para una lucha encarnizada. La derecha está más movilizada que nunca mientras que la izquierda busca respuestas efectivas ante ese descontento social que hasta ahora solo parece saber aprovechar Abascal.