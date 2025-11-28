Otro clavo en el ataúd de Sánchez: Ábalos revela camino de la cárcel que Begoña se lucró con el rescate de Air Europa

Pedro Sánchez es un cadáver político maloliente.

A estas horas, el amo del PSOE está en capilla y calculando opciones para elecciones generales adelantadas.

No le queda otra al paisano, que tirar la moneda al aire y encomendarse al diablo, Tezanos, Indra, la Brunete Pedrete mediátiuca y a la tradicional torpeza pelectoral del centro derecha.

José Luis Ábalos ha desatado una auténtica tormenta política en el instante más crítico: justo antes de su ingreso en la prisión de Soto del Real, en Madrid.

El exministro de Transportes, quien fue el número dos del PSOE durante años, ha concedido una entrevista telefónica a El Mundo donde acusa directamente a Air Europa de «cohecho» y filtra información comprometida sobre Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, sugiriendo claramente que se benefició del rescate millonario de 475 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea perteneciente a la familia Hidalgo.

La declaración de Ábalos, realizada mientras esperaba su comparecencia ante el juez Leopoldo Puente, marca un hito en lo que ya es una crisis institucional sin precedentes.

El exministro, visiblemente agitado, ha manifestado su sensación de estar «viviendo una ficción» y ha denunciado una persecución sistemática.

Pero lo más relevante es su estrategia defensiva: en lugar de limitarse a desmentir las acusaciones por las supuestas vacaciones pagadas en un chalé en Marbella, Ábalos ha decidido apuntar directamente al núcleo del escándalo, sugiriendo que investigar a Air Europa abriría «el melón» que lleva directamente a la esposa del presidente.

Esta jugada es arriesgada y tiene profundas implicaciones políticas. Ábalos sostiene que resulta «inaudito» que se le acuse a él de recibir algo mientras no se imputa a quien supuestamente pagó.

Su razonamiento es sencillo pero devastador: si Air Europa le pagó unas vacaciones por su «intervención relevante» en el rescate, ¿por qué no hay imputación contra la aerolínea por cohecho? La respuesta, según él, es que «no interesa» porque «sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados».

El triángulo dorado: Begoña, Hidalgo y los 475 millones

Los antecedentes relacionados con el rescate de Air Europa forman un entramado complejo donde confluyen diversos actores e intereses. Víctor de Aldama, empresario que ha sido el principal delator en el caso Koldo, ya había afirmado públicamente que Begoña Gómez presionó desde Moncloa para favorecer el rescate de la aerolínea y para que la familia Hidalgo apoyara sus proyectos profesionales. Estos testimonios no son meras acusaciones infundadas; están respaldados por documentación, mensajes y audios recopilados por la Guardia Civil durante su investigación.

El cronograma de los acontecimientos resulta especialmente revelador. El 16 de julio de 2020, Pedro Sánchez se encerró en Moncloa junto a Nadia Calviño y Ábalos para negociar el rescate de Air Europa. Esa misma mañana, Begoña Gómez visitó la sede de Globalia para reunirse con Javier Hidalgo, CEO del grupo propietario de la aerolínea. Apenas tres días después, el 19 de julio, hubo otro encuentro entre los mismos actores. Lo extraordinario es que todo esto sucedió antes de que Air Europa solicitara oficialmente el rescate, lo cual no ocurrió hasta el 10 de agosto.

Cuando finalmente pidió ayuda en agosto, lo hizo por un importe inicial de 435 millones. Sin embargo, cuando se aprobó en noviembre, esa cifra había aumentado a 475 millones: cuarenta millones más. El 3 de septiembre de 2020, Javier Hidalgo contactó con Begoña Gómez porque estaba «muy preocupado con el tema», buscando acelerar el rescate. Solo cinco días después, el 8 de septiembre, Pedro Sánchez enviaba un mensaje a Ábalos anticipando su aprobación.

La red de patrocinios y favores

Paralelamente al rescate, existe una relación comercial entre la familia Hidalgo y los proyectos profesionales dirigidos por Begoña Gómez que han sido considerados por el juez Peinado como «indicios delictivos». Wakalua, una filial de Globalia, patrocinó con 40.000 euros mensuales al IE Africa Center, dirigido por Begoña entre agosto de 2018 y junio de 2022. Este acuerdo formalizado en enero de 2020 también incluía hasta 15.000 euros anuales para cubrir vuelos.

Esta conexión empresarial no debe tomarse a la ligera. El Africa Center desarrolló un plan que incluía «permitir la participación de Wakalua dentro de los eventos-país» en diversas naciones africanas y «incorporar el logo Wakalua y/o Globalia en los vídeos promocionales». Así pues, el proyecto liderado por la esposa del presidente se transformó prácticamente en una plataforma para promocionar internacionalmente a la empresa rescatada masivamente por su Gobierno.

Además, la OMT (Organización Mundial del Turismo), con quien Begoña Gómez colaboraba estrechamente, otorgó un acuerdo a Wakalua justo cuando estos contactos estaban tomando impulso. Y todo esto ocurrió tras haber regalado Pedro Sánchez una sede a la OMT en pleno centro madrileño durante setenta y cinco años desde enero de 2019. La coincidencia entre fechas y acontecimientos es tan exacta que ya ha llevado al juez Peinado a señalar posibles «indicios delictivos» respecto al comportamiento de Begoña Gómez vinculado al rescate.

Sánchez: único superviviente entre los miembros cercanos

Mientras Ábalos ingresa en Soto del Real, otro aspecto relevante dentro esta crisis política resalta: Pedro Sánchez se convierte en el único miembro cercano a su círculo íntimo que aún no ha pisado prisión. En apenas ocho días desde su encarcelamiento bajo medidas cautelares similares las cuales enfrentó Ábalos; Santos Cerdán, secretario organizativo del PSOE también fue privado libertad recientemente; además entra ahora Koldo García junto con Ábalos. Sin embargo, Sánchez permanece impasible en Moncloa como si nada estuviera ocurriendo.

Esta situación no ha pasado desapercibida ni para sus opositores ni para algunos sectores internos dentro del PSOE. Alberto Feijóo, líder del Partido Popular ha aprovechado este momento crucial para señalar directamente al presidente denunciando una «degeneración» asociada al Ejecutivo tras esta nueva entrada carcelaria. La oposición ve esto como evidencia clara hasta dónde ha llegado la corrupción dentro cúpula gubernamental mientras Sánchez sigue protegido bajo su posición constitucional.

Lo verdaderamente alarmante para los socialistas es que varios dirigentes han admitido bajo anonimato sentirse como si Sánchez estuviese «sentado sobre un barril explosivo». Con miras hacia adelante hasta las próximas elecciones legislativas programadas hasta 2027 cada vez parece más difícil mantener estabilidad política; esto no solo se debe al panorama parlamentario sino también al peso político adicional generado debido encarcelamiento continuo colaboradores cercanos.

La defensa desesperada desplegada por Ábalos

Antes ingresar prisión Ábalos ha mostrado una estrategia defensiva donde combina victimización con insinuaciones acerca revelaciones comprometedores futuras. Ha denunciado cómo tanto Tribunal Supremo como Gobierno están dispuestos «a ir contra él” afirmando vivir situación “de indefensión total”. Se presenta así como “primer diputado encarcelado” reciente historia española sugiriendo razones políticas detrás acusaciones más allá evidencias contundentes.

Sin embargo lo más significativo resulta ser sus amenazas implícitas sobre no permanecer callado ante injusticias cometidas contra él . Ha indicado poseer información crucial derivada relación cercana mantenida previamente con “Sánchez”. Específicamente mencionó desaparición empresario Juan Carlos Cueto dentro marco investigación sugiriendo “nadie desaparece sin razón concreta” destacando intereses ocultos tras ello.

La convivencia forzada dentro Soto del Real

Ábalos junto Koldo García comparten celda módulo ingresos prisión Soto Real conocida popularmente como “prisión VIP” debido personajes destacados allí alojados . Su ingreso ocurre solo ocho días después salida Santos Cerdán lo cual subraya rapidez sistema judicial frente casos corrupción entorno PSOE.

La prisión Soto Real situada sierra madrileña se transforma así lugar paso obligado políticos empresarios implicados múltiples escándalos corruptivos . Que Ábalos llegue allí manteniendo acta diputado establece precedente inquietante vida política española . Exministro quien ganaba mensualmente unos 5.300 euros ahora permanecerá confinado sin poder ejercer funciones legislativas asignadas.

Reacciones encadenadas ante un Gobierno conmocionado

Gobierno Sánchez ha emitido comunicados defensivos aunque poco sólidos . Fuentes oficiales sostienen “Begoña nunca trabajó ni cobró Air Europa”. Sin embargo esta negativa no aborda fondo acusaciones : esposa presidente recibió patrocinios empresas vinculadas Globalia cuando marido aprobaba millonarios rescates corporativos .

Dirigentes socialistas hablando privado reconocen gravedad situación actual . No solo implica encarcelamiento Ábalos ; también decisión comunicarse públicamente apuntando directamente hacia Begoña Gómez . Esto abre brecha estrategia contención Gobierno . Si comienza colaborar justicia o revelar información juicio podría arrastrar consigo figuras aún más cercanas presidente .

El rescate reembolsado: ¿una prueba clara o inteligencia criminal?

Un dato complicado aún más panorama : Air Europa devolvió esos 475 millones anticipadamente noviembre próximo año , justo días antes ingreso prisión Ábalos.. Aerolínea realizó reembolso mediante acuerdo con Turkish Airlines quienes entrarán capital compañía invirtiendo aproximadamente 300 millones.

Algunos argumentan devolución demuestra legitimidad rescate además crecimiento empresa ; otros señalan rapidez retorno dinero precisamente cuando estallaron escándalos resulta sospechosa . Lo cierto es hecho devolución tan rápida plantea interrogantes sobre necesidad real asistencia financiera recibida durante año pasado .

Curiosidades intrigantes sin respuesta

Existen detalles caso merecen atención mayor . Por ejemplo , audio grabación realizada Leonor González Pano expareja Aldama describe escena cinematográfica : Javier Hidalgo entregando bolsa conteniendo medio millón euros casa Puerta Hierro instando Koldo contar dinero , mientras Aldama Koldo sospechan estar siendo grabados . González Pano relata cómo “Pepe les dice contad dinero” mostrando gran interés según Víctor asegurándose Koldo contara correctamente cantidad bolsa contenía.

Otro detalle revelador : acuerdo entre Wakalua OMT formalizado enero mismo año Globalia creó Wakalua junto Organización Mundial Turismo . Precisamente enero anterior cuando Sánchez regaló sede Madrid OMT . Coincidencias temporales tan precisas difícilmente pueden ser casualidades .

Finalmente , desaparición empresario Juan Carlos Cueto registros investigación sigue siendo misterio sin resolver . Ábalos sugirió implicación caso Defex explicaría ausencia foco mediático pero faltan detalles concretos sobre ello . Lo cierto es múltiples hilos conducen lugares aún inexplorados justicia ; además desde celda Soto Real , Ábalos podría tener mucho más revelar sobre lo acontecido .