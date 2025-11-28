Feijóo llama a los españoles manifestarse «contra los corruptos» el 30 de noviembre

Alberto Núñez Feijóo compareció este jueves tras conocerse la decisión judicial de enviar a prisión provisional y sin fianza al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, por su implicación en un caso de corrupción.

En su intervención, Feijóo calificó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “manzana podrida” y anunció una manifestación para este domingo, a las 12:00 horas, en el Templo de Debod de Madrid. Según explicó, la convocatoria busca movilizar a los ciudadanos “contra los corruptos y quienes los amparan”.

“No es la primera vez que llamo a la gente a salir a la calle, ni será la última, pero no puedo normalizar lo que está ocurriendo”, afirmó el líder de la oposición.

Feijóo invitó a “todos los ciudadanos que quieren ser escuchados y a los que Sánchez no da voz” a concentrarse de forma “abierta y cívica, no por un partido, sino en defensa de España”.

El dirigente popular criticó al Ejecutivo por “alentar protestas contra los jueces” y aseguró que su propio llamamiento es en sentido contrario: “Yo convoco a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen”.

Feijóo subrayó que con el ingreso en prisión de Ábalos “ya son dos los secretarios de Organización de Sánchez que acaban en la cárcel”, al referirse también a Santos Cerdán. Consideró este hecho una muestra de que “la corrupción y la degeneración acompañan a Sánchez incluso antes de llegar al poder”. Añadió además que “el 100% del clan que le ayudó a regresar a la política está hoy señalado o encarcelado”.

Recordó otros recientes escándalos que afectan al entorno socialista: “El fiscal general del Estado fue condenado, el hermano del presidente está procesado y su esposa imputada por cinco delitos”. Para Feijóo, “no se trata de un cúmulo de casualidades, sino de un patrón ético que nace en La Moncloa”.

Desde la sede nacional del PP, Feijóo cerró su comparecencia insistiendo en que “la responsabilidad política de toda esta degradación es de Sánchez”. Según dijo, “cuando todos los que le encumbraron entran en la cárcel, él debe salir del Palacio de la Moncloa”.

El líder popular confía en que la concentración del domingo marque “un punto de inflexión” y advierte que “España no puede resignarse ante un Gobierno manchado por la corrupción moral y política”.