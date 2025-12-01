En La Retaguardia de este lunes 1 de diciembre, Eurico Campano analiza con Carlos García, Sergio Fidalgo y John de Zulueta todos los detalles de la concentración de este domingo en Madrid convocada por el PP en contra de la corrupción que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez y cuyo último episodio ha sido la entrada en prisión preventiva de José Luís Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga.

La convocatoria del Partido Popular en el Templo de Debod, bajo el lema «Efectivamente: ¿Mafia o democracia?», ha reunido a decenas de miles de ciudadanos que claman por un cambio en el Gobierno y la inmediata celebración de elecciones generales. La movilización, organizada con apenas tres días de antelación, ha sorprendido incluso a sus propios organizadores por su magnitud. Mientras que el PP estima la asistencia en alrededor de 80.000 personas, la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra a 40.000 manifestantes. Más allá del número exacto —siempre sujeto a debate en este tipo de eventos—, lo cierto es que miles de españoles provenientes de diversos puntos del país han acudido a la capital para expresar su rechazo a lo que consideran una «organización criminal» dentro del Ejecutivo. A pesar del mal tiempo, con lluvia y temperaturas bajo los diez grados, los asistentes han llenado la explanada y áreas cercanas desde la Plaza de España hasta el Paseo Pintor Rosales.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido un discurso contundente ante el público, cargado de críticas directas hacia el presidente del Gobierno. «El sanchismo está en la cárcel y debe salir del Gobierno», ha afirmado, estableciendo un vínculo directo entre la detención de Ábalos y la responsabilidad política que recae sobre Sánchez. Feijóo ha aprovechado su intervención para demandar elecciones inmediatas, argumentando que «España está cansada de tanta degeneración y tanto sinsentido», y que los ciudadanos merecen poder «hablar, votar y decidir». Este mensaje ha resonado entre los presentes, quienes han coreado repetidamente «¡Pedro Sánchez, dimisión!» y «Queremos votar, queremos elecciones ya».

La protesta también ha contado con figuras destacadas del partido, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los barones territoriales del PP. El acto ha sido presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien advirtió sobre los peligros que conlleva normalizar lo anormal: «No nos acostumbremos a lo que no es normal; así comienzan todas las dictaduras». La presencia de estas personalidades ha reforzado el carácter institucional del evento, aunque el PP insiste en que se trata de una movilización ciudadana sin control partidista.

Durante toda la jornada, el Partido Popular ha enfatizado su narrativa sobre la corrupción como eje central del conflicto político. Los populares sostienen que la detención de Ábalos, quien fue durante años el número dos del PSOE, no es un hecho aislado sino una manifestación clara de un sistema corrupto arraigado en toda la estructura del Gobierno socialista. Feijóo ha subrayado que «la corrupción es Pedro Sánchez» y que el presidente es responsable del deterioro generalizado a su alrededor. Esta estrategia retórica busca trasladar al presidente toda responsabilidad política relacionada con los casos judiciales, argumentando que su gestión ha permitido que se desarrollen redes corruptas dentro su administración.

Los manifestantes han portado pancartas con mensajes contundentes: «Dimisión ya», «Separación de poderes», «Independencia judicial» e imágenes tanto de Sánchez como su esposa Begoña Gómez, acompañadas por la palabra «Culpables». El PP enfatiza que se trataba de una concentración «abierta» y «cívica», dirigida tanto a sus votantes como a simpatizantes descontentos con otras formaciones políticas.

La séptima protesta y estrategia del PP

Esta manifestación marca ya la séptima convocatoria llevada a cabo por el Partido Popular desde que Alberto Núñez Feijóo asumió su liderazgo en 2022. Las movilizaciones han sido utilizadas como herramienta para presionar políticamente e ilustrar su capacidad para movilizar a los ciudadanos. Comparada con una protesta anterior celebrada por el PP este mismo año en junio en la Plaza de España, donde asistieron unos 50.000 personas según datos oficiales, esta nueva concentración mantiene un nivel similar o incluso superior asistencia.

Sin embargo, respecto a su estrategia sobre una posible moción censura sigue siendo cautelosa. A pesar dela presión ejercida tanto por sectores radicales como por parte dede sus propias bases, los populares opinan carecer aún dede las “garantías mínimas” necesarias para presentar dicha moción debido fundamentalmente a no contar con suficientes apoyos parlamentarios. Esta prudencia ha suscitado críticas desde sectores más extremistas que acusan al partido popular dede falta dede determinación para acabar con lo que consideran un Gobierno ilegítimo.

Respuesta del Ejecutivo y polarización

Desde las filas gubernamentales en Moncloa, se han lanzado acusaciones hacia el PP tildándolo dede hipocresía. El Ejecutivo instó públicamente al partido liderado por Feijóo a manifestarse frente a su sede en calle Génova—un edificio “pagado con dinero negro”—y subrayaron además que son “el único partido condenado por corrupción”. Esta respuesta busca revertir narrativas e interrogar sobre la credibilidad moral del PP para liderar cualquier campaña anticorrupción. Además, desde el Gobierno se ha señalado tanto al PP como Vox como entidades “indistinguibles”, reprochándoles falta dede proyecto.

La atmósfera política se encuentra muy cargada. La judicialización dede varios casos afectando al PSOE así como figuras cercanas al presidente han generado un ciclo dede acusaciones cruzadas junto con movilizaciones visibles reflejando así cuán polarizada está actualmente nuestra política española. La detención dede Ábalos—quien fuera secretario general dede Organización durante muchos años—ha actuado como catalizador para esta tensión política dejando claro que los escándalos no son meras abstracciones sino realidades concretas con consecuencias judiciales palpables.

Datos curiosos y detalles dede jornada

La movilización incluyó detalles significativos reflejando además todo lo acontecido ese día. El DJ Carlos Moreno—mejor conocido como “Dj Pulpo”—y habitual colaborador en actos organizados por PP amenizó con melodías emblemáticas incluyendo temas icónicos como “El Padrino”, elección musical altamente simbólica generando comentarios relacionados entre gobierno estructuras criminales organizadas. Igualmente sonaron acordes dede “The Final Countdown” justo cuando Feijóo llegó a tribuna recibiendo calurosa ovación.

Entre quienes asistieron se notaron caras conocidas provenientes dede diferentes puntos geográficos: desde localidades madrileñas tales como Las Rozas o Getafe hasta ciudadanos llegados desde Andalucía o Murcia. Esta dispersión geográfica deja entrever cómo dicho descontento va más allá dede límites territoriales mostrando además cómo PP logró movilizar base electoral más allá dede capital. Finalmente cabe mencionar nuevamente contexto electoral próximo pues esta protesta ocurre justo antes elecciones autonómicas previstas para Extremadura mientras judicialización continúa marcando agenda política nacional.