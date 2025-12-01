Ofensiva sin precedentes de Jóvenes Patriotas Españoles (JPE) contra el «hachazo fiscal» al autónomo

La organización Jóvenes Patriotas Españoles ha materializado este domingo una demostración de fuerza a escala nacional, desplegando a más de 400 militantes en una acción coordinada que abarca desde Cataluña hasta Canarias. El objetivo de esta ofensiva cívica es claro: actuar como el dique de contención frente al insoportable incremento de la presión fiscal impuesta por el Gobierno, un ataque directo contra el trabajador autónomo, la verdadera columna vertebral económica de España.

​JPE ha denunciado unánimemente la «asfixia fiscal» y el clima de hostilidad burocrática al que está sometido el emprendedor, situando la protesta bajo el lema de máxima claridad: «¡Menos impuestos, más libertad!».

​El Autónomo, Objetivo del Socialismo Económico

​La jornada ha estado liderada por el Portavoz Nacional de JPE, David Izquierdo, quien ha ubicado el epicentro de la protesta en Barcelona. Desde la capital catalana, Izquierdo no solo ha confrontado el desafío separatista, sino que ha puesto el foco en la deriva socialista de la política económica nacional, que penaliza el esfuerzo y fomenta la dependencia estatal.

​»Este Gobierno, obsesionado con la recaudación, ha declarado la guerra al que trabaja por cuenta propia, al que arriesga y crea empleo. Y nosotros seremos, sin ambages, el escudo de los autónomos españoles,» declaró Izquierdo con rotundidad, enfatizando la dicotomía entre el camino del «esfuerzo» y el camino ruinoso del «subsidio».

​Despliegue Federal Contra el Rodillo Impositivo

​La capacidad de movilización de JPE ha quedado patente con un despliegue geográfico que reta a las estructuras políticas tradicionales, llevando la protesta a territorios cruciales para la economía.

​El despliegue simultáneo subraya la idea de que la defensa del trabajador productivo y la lucha por la unidad de España son caras de la misma moneda. JPE considera que un país sometido a la esclavitud fiscal es un país debilitado en sus cimientos.

​La Batalla por la Prosperidad

​Los Jóvenes Patriotas Españoles se erigen como la voz más firme de la juventud que rechaza el modelo de un Estado omnipresente que castiga la iniciativa. Han transmitido un mensaje final que apela directamente al sentido de responsabilidad nacional: «El futuro de España no se vende, se emprende.»

​La organización subraya que no se trata solo de una protesta económica, sino de una defensa de los principios fundacionales que sustentan la prosperidad y la libertad individual, valores esenciales del humanismo cristiano. Esta movilización representa un aviso contundente al Ejecutivo: el ataque al autónomo es un ataque a la Nación, y la juventud patriota no permanecerá impasible.