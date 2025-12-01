El PSOE en Castilla y León celebra una jornada bajo el lema «un hogar seguro y accesible»

La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en el ejemplo perfecto de su desbarajuste permanente. A su incapacidad para sacar adelante medidas que realmente faciliten comprar o alquilar una vivienda, se suma ahora el crecimiento descontrolado de la inmigración, a un ritmo de medio millón de personas al año, que también necesitan casas en un mercado cada vez más saturado, según hemos podido conocer en Periodista Digital. El resultado es obvio: más demanda, menos oferta y precios por las nubes.

A este caos se añade una política de okupación incomprensible, que desde la pandemia protege más al okupa que al propietario, convirtiendo a España en un caso único en el mundo.

Mientras tanto, quienes han trabajado toda su vida para pagar su casa viven con miedo a perderla, y quienes buscan alquilar se topan con un mercado tensionado y sin reglas claras. El Gobierno promete soluciones, pero la realidad es que su política de vivienda naufraga por todos los frentes.

Jornadas del PSOE Zamora

Mucho ruido desde Madrid y pocas casas reales sobre el terreno. Prometen miles de viviendas que nunca llegan, maquillan cifras y señalan a las comunidades cuando la realidad es que no cumplen ni la mitad de lo que anuncian.

El PSOE de Zamora ha llevado a cabo una jornada sobre vivienda con un entusiasmo que sorprende… porque realidades, lo que se dice realidades, más bien pocas. Se plantan con eslóganes, paneles y discursos llenos de buenas intenciones, como si fueran a reinventar el sector, cuando llevan, ni más ni menos que siete años en el Gobierno de España.

Resulta casi irónico ver cómo presumen de soluciones en unas jornadas mientras el problema sigue creciendo fuera, donde encontrar un piso asequible es casi una misión imposible. Todo muy «progresista», muy «social», pero de resultados palpables, ni rastro.

Hablan de «un hogar seguro y accesible» como si no gobernaran desde hace años, como si la situación les cayera del cielo. Mucha foto, mucha frase redonda y mucha mesa de expertos, pero cuando toca actuar de verdad, la maquinaria se gripaba.

Y aun así siguen organizando eventos como si fueran campeones mundiales de la vivienda. Un derroche de energía para vender lo que no existe y para convencerse de que van por el buen camino mientras el país entero piensa: «menos jornadas y más soluciones de una vez».

Prioridad real

La secretaria de Fomento y Vivienda del PSOECyL, Ana Casado; el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez; el secretario de Mayores del PSOECyL, Agustín Martínez; y la portavoz socialista en la Diputación y responsable de Vivienda del PSOE de Zamora, Sandra Veleda, participaron en la jornada sectorial de vivienda titulada «Un hogar seguro y accesible para cada etapa de la vida», organizada por el PSOE de Zamora.

Durante el encuentro, los dirigentes socialistas defendieron que la vivienda debe convertirse en una prioridad real y no en un simple lema. Subrayaron la necesidad de reforzar las políticas públicas, garantizar soluciones para jóvenes y mayores y avanzar hacia un modelo que permita a cualquier ciudadano acceder a un hogar digno sin depender únicamente de la capacidad económica o del mercado.