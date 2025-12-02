El hijo de Ábalos señala a Zapatero como el gran responsable y gestor de la cloaca del PSOE

Están sudando frío en Moncloa y en Ferraz.

La trama de corrupción que envuelve al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con alcanzar un nuevo nivel de gravedad con las revelaciones hechas por Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, implicando al ‘1’ y a su gurú político.

En una entrevista en Vozpópuli, señala directamente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el principal artífice de la caída política y judicial de su padre.

De acuerdo con Víctor, no solo fue Zapatero quien urdió la desgracia del que fuera mano derecha de Sánchez, sino que además está profundamente involucrado en toda la red de operaciones corruptas que han caracterizado al sanchismo.

Las declaraciones de Víctor Ábalos no se limitan a señalar con el dedo a Zapatero; también desvelan un entramado complejo de venganzas internas, traiciones políticas y lo que él denomina una «cloaca» del PSOE donde las lealtades personales valen menos que la preservación del poder.

«Zapatero es responsable de la cloaca del PSOE. Esa cloaca es la que tiene mi padre encima. Mi padre tiene todo un Estado paralelo encima. Y Zapatero está relacionado con esos contrapoderes incrustados en ese Estado».

El hijo del exministro sostiene que su padre fue sacrificado en el altar de los intereses de Zapatero y sus allegados, convirtiéndose en el chivo expiatorio de operaciones que involucraban a figuras de mayor rango dentro del establishment socialista. Esta narración, parte de una exclusiva del periodista Isaac Blasco, abre nuevas líneas de investigación que van mucho más allá de lo conocido hasta ahora sobre el caso Koldo y sus ramificaciones.

Explica que la caída de su padre no fue un hecho casual ni respondió únicamente a los escándalos de corrupción que salieron a la luz.

Según él, esto obedeció a una acumulación de poder que convirtió a su padre en un obstáculo para las actividades de Zapatero. El hijo del exministro detalla que su padre había logrado tal influencia dentro del PSOE y del Gobierno que se convirtió en una amenaza para los intereses del expresidente y su círculo más cercano. Esta concentración de poder generó recelos y envidias internas que, con el tiempo, se transformaron en una operación coordinada para apartarlo del tablero político. La estrategia fue meticulosa: primero aislar al exministro, luego desacreditarlo y, finalmente, entregarlo a la Justicia como parte de un acuerdo tácito entre las distintas facciones del PSOE.

El hijo del exministro sitúa el inicio de esta venganza en esa acumulación de poder experimentada por su padre durante años, algo que no pasó desapercibido para el expresidente socialista y sus colaboradores. La amenaza representada por Ábalos para los planes de Zapatero era doble: por un lado, su influencia territorial en el PSOE era prácticamente incuestionable; por otro, su cercanía a Sánchez lo hacía casi insustituible. Esta combinación resultaba explosiva para los intereses del expresidente, quien necesitaba debilitar a Ábalos para recuperar su propio espacio dentro del partido. La operación para desmantelarlo se llevó a cabo con precisión quirúrgica, utilizando a intermediarios como Santos Cerdán y otros miembros del aparato socialista como ejecutores.

Las revelaciones de Víctor Ábalos

Víctor Ábalos lanza una serie de acusaciones extraordinarias que implican directamente a figuras clave del PSOE y del Gobierno. El hijo del exministro afirma que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, acudió a negociar con su padre tras la detención de Koldo García en febrero de 2024. En esa reunión, le ofreció un «cheque en blanco» en nombre del presidente Sánchez. El objetivo era claro: evitar que el exministro revelara información sensible sobre las operaciones vinculadas al sanchismo. Las propuestas incluían cubrir gastos legales, ofrecerle un puesto en la consultora Acento (fundada por José Blanco), participaciones en tertulias televisivas y «todo lo que quisiera». Víctor Ábalos deja claro que Cerdán actuaba como intermediario porque, en ese momento, el presidente no podía contactar directamente con su padre, lo cual confirma que la orden para silenciarlo provenía directamente desde Moncloa.

Las revelaciones no terminan ahí; también se habla sobre una operación interna denominada «operación Navalcarnero», basada en una fiesta Halloween celebrada en 2020 donde la exmujer de Ábalos junto con Adriana Lastra (entonces vicesecretaria general) y Maritcha Ruiz Mateos (directora de comunicación) habrían planeado la venganza contra el exministro. Según Víctor Ábalos, estas mujeres aseguraban tener «todo tipo de pruebas» contra su padre, lo cual llevó a Sánchez a ejecutar la operación para eliminarlo políticamente. Además, denuncia la existencia de un informe elaborado por el CNI sobre él y su padre con «todo tipo de barbaridades», evidenciando así cómo las instituciones estatales fueron utilizadas contra disidentes políticos dentro del sanchismo. También menciona que su padre ya había implicado a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, lo cual le llevó a hablar al comprobar que jugaban “en un tablero predeterminado” donde la Justicia parecía estar ya decidida contra ellos.

La esposa del presidente Sánchez, según desveló, estuvo implicada en el rescate de la compañía aérea Air Europa. El exministro ya había mencionado a Gómez en relación con esta operación; ahora su hijo confirma la decisión de hablar tras comprobar que estaban jugando “en un tablero predeterminado” donde la justicia parecía ya decidida contra ellos. El empresario Víctor Aldama sugirió que Begoña pudo cobrar un millón de euros por facilitar el rescate de Air Europa, añadiendo una nueva dimensión a las sospechas de corrupción alrededor del Gobierno actual y mostrando cómo la red de corrupción se extiende a círculos cercanos a Sánchez.

Zapatero como pieza clave en la trama de corrupción

Las acusaciones contra Zapatero van mucho más allá incluso respecto a su supuesta implicación en la caída política del exministro. Según Víctor de Aldama, empresario investigado por el caso Koldo, el expresidente presionó directamente para conseguir el rescate gubernamental hacia la compañía Plus Ultra, algo que evidencia su participación activa en operaciones ventajosas para sus allegados. Aldama ha sido contundente al afirmar: «sabe perfectamente cómo funciona la financiación ilegal del partido porque ha participado activamente». Este empresario asegura contar con documentación respaldatoria respecto a sus afirmaciones; parte vinculada a operaciones financieras cuyo alcance va más allá incluso del ámbito nacional. Asimismo relaciona estas acusaciones con informaciones publicadas desde Estados Unidos sobre posibles sanciones hacia Zapatero debido a sus vínculos con Venezuela; aunque aclara son rumores aún sin confirmación oficial.

La implicación directa del expresidente no solo es política; también abarca operaciones empresariales y financieras considerables. La consultora Acento, creada por José Blanco (cercano colaborador), aparece repetidamente como instrumento para canalizar dinero y favores políticos. Que se haya ofrecido un puesto allí al exministro como parte del “cheque en blanco” implica que esta empresa actuaba como intermediaria entre personajes influyentes como Zapatero y otros miembros destacados dentro socialista. La red tejida durante los años gubernamentales parece haber permanecido intacta tras dejar la presidencia; utilizando personajes como Cerdán entre otros intermediarios para ejecutar sus órdenes.

La traición personal y política

Más allá de las maniobras políticas y estratégicas, Víctor subraya el aspecto personal de la traición sufrida por su padre. Recuerda la intensa relación que se había establecido entre ambos, enfatizando cómo la confianza mutua fue destruida deliberadamente. Según él: «La cama de casa estaba todavía caliente a veces, con Pedro Sánchez durmiendo allí cuando hacían campañas siendo cuatro locos».

Esa intimidad, que debería haber garantizado la lealtad del presidente hacia su mano derecha, fue olvidada cuando llegó el momento de tomar decisiones que afectaban a los intereses del entorno zapaterista. La traición no solo fue política, sino también personal, agravando aún más la situación actual: el encarcelamiento en Soto del Real y la pena de 24 años solicitada por la Fiscalía.

Víctor ha advertido de que hay mucha más información disponible aún sin revelar. En sus declaraciones ha insinuado su disposición a revelar datos adicionales que podrían ser devastadores para muchas figuras políticas del PSOE y del Gobierno actual. El hijo del exministro afirmó que ahora toca “tirar de la manta”, sugiriendo la intención de comunicar información adicional que afectaría a otros actores políticos. Esta amenaza implícita de nuevas revelaciones añade una capa de incertidumbre a la situación política y abre la posibilidad de que en los próximos meses surjan nuevas acusaciones reclamadas públicamente ante comisiones investigadoras, generando cambios significativos en el panorama político español.