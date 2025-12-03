Abascal exige elecciones inmediatas ante la sospecha de que Sánchez hará trampas en 2027

«Este es el Km 0 de la corrupción. Sánchez conocía hasta cómo roncaba Ábalos».

El líder de VOX en el pueblo de Gallardo, en el lugar donde arrancó el Peugeot de la corrupción socialista.

Santiago Abascal ha intensificado su presión sobre el Gobierno Frankenstein para que convoque elecciones generales de manera inmediata.

Lo hace con argumentos que rozan la acusación directa de fraude electoral.

El presidente de VOX sostiene que cuanto más tiempo pase Pedro Sánchez en el poder, menores serán las garantías de que los comicios de 2027 se desarrollen con transparencia y democracia. Esta estrategia discursiva supone un cambio notable en la retórica de la ultraderecha española, que ha puesto en el centro del debate político nacional sus sospechas sobre la integridad del proceso electoral.

En un mitin realizado en Villanueva de la Serena, en la provincia de Badajoz, Abascal presentó su mensaje con una carga simbólica innegable.

Escogió este municipio, al que describió como «el kilómetro cero de la corrupción de Sánchez», ya que desde aquí partió el famoso Peugeot con el que Sánchez recorrió España durante sus primarias para hacerse con el liderazgo del PSOE.

El acto congregó a alrededor de 800 personas en el Palacio de Congresos del municipio, gobernado por los socialistas y cuyo alcalde fue Miguel Ángel Gallardo, quien apoyó a Sánchez en aquella contienda interna hace años.

Dudas sobre la limpieza del proceso electoral

La estrategia de Abascal se fundamenta en una premisa preocupante: si el Gobierno socialista pudo alterar los resultados de sus propias primarias, ¿qué garantías tenemos de que no hará lo mismo con las urnas que afectan a todos los españoles?

Esta cuestión, planteada como un interrogante retórico durante el mitin, se convierte en el eje central de su argumentación.

«Dentro de dos años, ¿cuántas dudas tendremos sobre el proceso electoral? ¿Cómo podemos confiar en aquellos que alteraron los resultados de sus propias primarias? ¿Cómo vamos a tener fe?», expresó Abascal.

Esta línea argumentativa está íntimamente relacionada con el escándalo del caso Ábalos, que ha cobrado nueva fuerza tras el encarcelamiento de José Luis Ábalos, ex secretario de Organización del PSOE y considerado durante años mano derecha de Sánchez.

Ahora, el ex alto cargo socialista comienza a hacer declaraciones contra el presidente y su círculo más cercano, alimentando así la narrativa de corrupción que Abascal busca llevar al ámbito electoral. Si bien las acusaciones formuladas por Ábalos se centran en actividades irregulares presuntamente llevadas a cabo durante años, Abascal las utiliza como munición política para cuestionar la integridad del sistema electoral en su conjunto.

El simbolismo detrás de Villanueva de la Serena

La elección de Villanueva de la Serena como escenario para esta intervención no fue casual.

Abascal aprovechó para enfatizar que este es el lugar natal de Miguel Ángel Gallardo, ex alcalde socialista y figura que, según él, simboliza la cercanía entre Sánchez y estructuras locales supuestamente corruptas. El mensaje implícito es claro: la corrupción no es un fenómeno aislado, sino parte integral del sistema que va desde las bases locales hasta la cúspide del Gobierno. Esta narrativa busca presentar a Sánchez no solo como alguien al tanto de las actividades irregulares de sus colaboradores más próximos, sino también como alguien que las tolera o respalda.

Por cierto, en recientes declaraciones, Sánchez ha tratado de distanciarse públicamente de figuras como Ábalos, Cerdán y otros colaboradores cuyas acciones ahora son objeto de investigación judicial.

A pesar de sus afirmaciones sobre desconocer las actividades irregulares, algunas eran bien conocidas dentro del entorno del PSOE y en Moncloa. Esta contradicción ha sido rápidamente aprovechada por la oposición para cuestionar la credibilidad del líder socialista; Abascal ha convertido esta situación en uno de sus argumentos principales para exigir elecciones anticipadas.

La quinta jornada precampaña en Extremadura

El acto celebrado en Villanueva de la Serena forma parte de la quinta jornada precampaña que está llevando a cabo Abascal en Extremadura, con vistas a las elecciones autonómicas programadas para el 21 de diciembre. Esta comunidad autónoma, donde el PSOE ha estado al mando durante décadas, representa un terreno clave para Vox, quien espera obtener resultados significativos. La presencia junto a Abascal del candidato a presidir la Junta extremeña, Óscar Fernández, resalta aún más la importancia estratégica que otorga su formación a esta región.

La táctica adoptada por Abascal en Extremadura no se limita únicamente a poner bajo sospecha la integridad electoral futura; también busca aprovechar el desgaste sufrido por el PSOE debido a escándalos relacionados con figuras como Ábalos y otros colaboradores del presidente. Al designar a Villanueva de la Serena como «el kilómetro cero» donde comienza esta corrupción socialista, intenta crear una narrativa geográfica donde los problemas tienen raíces profundas en Extremadura, lo cual podría traducirse en votos favorables para su partido.

Un contexto político más amplio

Las acusaciones lanzadas por Abascal acerca posible manipulación electoral para 2027 se inscriben dentro un marco político más amplio donde reina una desconfianza institucional generalizada. Reiteradamente ha afirmado que cuanto más tiempo permanezca Sánchez al frente del Gobierno, menos garantías habrá sobre unas elecciones limpias y democráticas. Este planteamiento implica una grave acusación: se sostiene que los socialistas estarían dispuestos a manipular todo cuando se vean acorralados.

Sin embargo, esta táctica también pone al descubierto tensiones internas dentro del espectro político español. Mientras Abascal presiona por elecciones inmediatas, otros líderes como Alberto Núñez Feijóo y su partido, el PP, mantienen una postura más prudente. En este sentido, Abascal deja claro que su intención no es ser simplemente un «relevo» del PP; aspira a convertirse en una «opción nueva para todos los españoles», deseando ser la principal fuerza política nacional. Esta ambición choca directamente con los intereses del PP, temeroso ante la posibilidad realista deque Vox le arrebate votos valiosos.

Los “grandes desconocidos” alrededor de Sánchez

El escándalo relacionado con Ábalos ha sacado a relucir lo que muchos analistas llaman los «cuatro grandes desconocidos» personales vinculados a Sánchez: Ábalos mismo, así como también Santos Cerdán, Koldo García y Salazar. Aunque Sánchez ha declarado públicamente ignorar las actividades irregulares asociadas con estos personajes, fuentes cercanas al PSOE y dentro Moncloa sugieren justo lo contrario: ciertas irregularidades eran conocidas por círculos cercanos al presidente. Esta contradicción es precisamente lo que busca explotar Abascal para cuestionar tanto la credibilidad personal como institucional del presidente.

La aparición pública reciente del caso Ábalos ante el Supremo marca un hito significativo respecto a cómo se percibe actualmente la corrupción dentro del Gobierno. A diferencia otros escándalos anteriores afectando administraciones socialistas pasadas, este tiene particular relevancia porque aborda presuntas actividades irregulares llevadas a cabo desde una posición oficial elevada. Más importante aún es ver cómo Ábalos comienza ya hacer declaraciones contra Sánchez; esto añade presión política adicional sobre él.