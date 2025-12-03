Sánchez se arrodilla ante Puigdemont y promete hacer ‘lo que quieran’ a los separatistas de Junts

Esta acorralado y cada dia más temeroso.

Pedro Sánchez ha optado por ceder a las demandas de Carles Puigdemont, en un gesto que revela la inestabilidad crítica en la que se encuentra su legislatura. Este martes, el presidente del Gobierno asumió públicamente los «incumplimientos y retrasos» en los acuerdos firmados con Junts per Catalunya hace apenas dos años, cuando esta formación le facilitó el acceso a la Moncloa.

No se trata solo de una mera rectificación administrativa, sino de una clara declaración de debilidad que pone de manifiesto las profundas fisuras en una coalición creada con el fin de «resolver un conflicto político que viene de lejos», según las propias palabras de Sánchez, pero que ahora se encuentra al borde del abismo.

El mandatario socialista ha intentado suavizar el amargo momento con un discurso esperanzador, subrayando que «la mano está tendida» y que hay disposición para «retomar ese diálogo» que se rompió hace tan solo unas semanas. Sin embargo, los hechos son contundentes.

Junts ha retirado su apoyo parlamentario, ha convocado consultas a sus militantes que respaldaron masivamente la ruptura y ha anunciado enmiendas a todas las leyes presentadas por el Gobierno, incluyendo los Presupuestos Generales del Estado. Ante este sombrío panorama, Sánchez ha decidido optar por un camino lleno de concesiones, aprobando este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley que incluye varias demandas históricas de los secesionistas catalanes.

El paquete de medidas: flexibilización municipal y digitalización empresarial

El decreto aprobado por el Ejecutivo este martes contiene medidas que, aunque parezcan técnicas a primera vista, constituyen una victoria política para Puigdemont y su entorno más cercano. La flexibilización del marco financiero para los entes locales y ayuntamientos permite a los alcaldes catalanes —y del resto del país, aunque Sánchez se apresura a matizarlo— tener mayor margen para invertir en proyectos que no generen gasto corriente. Esto implica que la construcción de vivienda, gestión del agua e infraestructuras quedarán exentas de las restricciones presupuestarias que hasta ahora limitaban el gasto local. Para los alcaldes catalanes, especialmente aquellos gobernados por Junts o próximos al independentismo, esta medida se transforma en una herramienta política clave para ofrecer resultados tangibles a sus votantes.

Además, el decreto amplía los plazos para agilizar la digitalización de procesos de facturación en empresas; una demanda que tanto Junts como la patronal catalana habían estado reclamando como un paso hacia la modernización administrativa. Sánchez ha presentado estas concesiones como parte de un paquete destinado a «cumplir lo pactado» y establecer las bases para una posible reconciliación. Sin embargo, la realidad es otra: el Gobierno reparte migajas de un pastel que prometió servir completo hace dos años. El presidente también ha anunciado que pronto se aprobará un real decreto para crear una partida destinada a ayudar a propietarios ante impagos en arrendamientos a jóvenes o familias vulnerables, otra reivindicación clave de los independentistas catalanes.

La promesa de la foto: el encuentro que sella el pacto

Quizás lo más simbólico y revelador del desasosiego de Sánchez sea su promesa sobre «la foto» con Puigdemont, asegurando que «se producirá». El presidente ha enfatizado que este encuentro entre ambos líderes políticos tendrá lugar; no obstante, ha dejado claro que no será «próximamente» ni tampoco en Bruselas, donde reside el expresident tras huir de la Justicia española. Este anuncio pone al descubierto hasta dónde ha llegado la rendición del Gobierno: capturar una imagen con un político fugado se ha convertido en moneda política, un símbolo de reconciliación que Sánchez utiliza como cebo para mantener viva una legislatura cada vez más comprometida.

La obsesión por concretar este encuentro refleja cómo esa fotografía se ha transformado en un elemento esencial dentro del juego político. No es solo un acto protocolar; es una declaración sobre principios: normalizar relaciones con alguien cuya conducta es considerada delito por parte de la Justicia española. Para Junts, esa foto simboliza su reconocimiento como actor político fundamental en España; prueba palpable de que el Gobierno está dispuesto a ceder sobre cuestiones antes consideradas innegociables. Para Sánchez, representa su última carta para evitar un colapso total legislativo.

La negativa a querellarse: otra línea roja que cae

En otro movimiento igualmente significativo pero menos comentado, Sánchez ha dejado claro su intención de evitar «una espiral de querellas» contra sus adversarios políticos. Este comentario parece dirigido al panorama general del ámbito político español y debe interpretarse dentro del contexto de las tensiones internas del Gobierno y las investigaciones judicialesque afectan a varios miembros socialistas. El presidente ha renunciado explícitamente a usar el sistema judicial como arma política; una decisión notable si se compara con la agresividad mostrada por otros gobiernos anteriormente.

Esta renuncia no es casualidad. Mientras intenta atraer a Junts mediante medidas y promesas futuras encuentros, también envía un mensaje tranquilizador tanto a sus socios como a sectores progresistas susceptibles a cuestionarlo. Al rechazar esa «espiral», Sánchez se coloca por encima del conflicto partidista —o al menos eso pretende—. Sin embargo, esta postura también resalta su debilidad: un gobierno sólido no necesita hacer tales declaraciones porque su poder le permitiría defenderse sin recurrir al favor judicial.

La seducción de Sánchez a los independentistas catalanes

Lo cierto es que estamos ante una gran operación política encaminada hacia la seducción. Sánchez está empleando todas las herramientas disponibles para mantener a Junts dentro del círculo del Gobierno socialista. Las medidas aprobadas este martes, junto con la promesa fotográfica con Puigdemont y el reconocimiento explícito sobre incumplimientos son parte integral de esta estrategia destinada a demostrar apertura hacia las demandas independentistas.

El presidente ha reconocido públicamente la «gravedad» ante esta crisis abierta con Junts; término hasta hace poco reservado para situaciones extremas o catástrofes nacionales y no meras disputas parlamentarias. Este reconocimiento es evidencia clara: sin el apoyo secesionista resulta imposible gobernar. La legislatura está prácticamente estancada; incapaz incluso de aprobar leyes esenciales como los Presupuestos Generales del Estado —que Sánchez asegura no quiere dejar atrás— aunque todos saben lo complicado que resulta sin Junts.

La paradoja de una legislatura sin mayoría

Es irónico pensar que pese a todas estas concesiones públicas, Sánchez sostiene querer «agotar la legislatura» hasta el final del mandato. Sin embargo, lo cierto es muy distinto: Junts ya anunció enmiendas totales sobre todas las leyes presentadas; esto significa bloqueo inmediato desde cualquier iniciativa gubernamental. Además, Podemos, otro socio parlamentario importante también muestra signos claros distanciamiento y califica estas medidas como «insuficientes».

La situación resulta paradójica: mientras intenta convencer a Junts para continuar apoyándole; estos tienen escaso incentivo para hacerlo si no ven cumplidas sus demandas plenamente. Cada concesión genera nuevas expectativas entre ellos; siempre hay algo más por exigirles. Se trata aquí realmente de una partida ajedrez político donde cada movimiento deja al Gobierno perdiendo piezas constantemente mientras Junts refuerza su posición tras cada pequeña victoria.