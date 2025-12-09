Ábalos revela que todos en el PSOE, incluido Sánchez, cobraban en efectivo

Huele que apesta.

Y está en la basura, metidos hasta el corvejón, hasta el apuntador.

La escena evoca tanto una película costumbrista como una serie negra: José Luis Ábalos narra su llegada a un Comité Federal del PSOE, con credenciales en una mano y, en la otra, sobres con dinero en efectivo que se distribuían “en cash, pin pin pin pin”.

Esta imagen, lejos de ser un simple detalle anecdótico, se ha transformado en un misil político apuntando directamente a Ferraz y, por ende, a Pedro Sánchez.

Las recientes afirmaciones del exministro en una entrevista exclusiva para ‘OKDiario’, junto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las diligencias judiciales del caso Koldo, configuran un relato cada vez más incómodo para el PSOE. Se habla de pagos sistemáticos en efectivo, sobres, descuadres contables y la ya explícita sospecha de una posible caja B dentro del partido.

A esto se suma otra revelación impactante por parte de Eduardo Inda: la confesión de Koldo García, quien asegura que el suegro de Sánchez aportó 100.000 euros para las primarias que lo llevaron al liderazgo del partido.

“Todos cobraban en efectivo”: el sistema según Ábalos

En su diálogo con OKDiario, Ábalos rompe el cerco que el PSOE había intentado mantener desde que la UCO destapó los pagos en metálico tanto a él como a su exasesor Koldo García. El exsecretario de Organización no se limita a su caso particular; expone un funcionamiento interno más amplio:

Asegura que “todos en el PSOE, no solo Ábalos y Koldo, cobraban en efectivo” hasta 2021 .

. Detalla que al Comité Federal asistían alrededor de 200 personas y “había una caja con dinero para pagarte en cash, pin pin pin pin”.

asistían alrededor de 200 personas y “había una caja con dinero para pagarte en cash, pin pin pin pin”. Sitúa este sistema en el corazón mismo de la organización: la sede de Ferraz y la Secretaría de Organización.

Sus declaraciones llegan tras confirmarse que la UCO ha acreditado que Ábalos recibió liquidaciones por gastos tanto por transferencia como en efectivo, muchas de ellas mediante sobres recogidos en la sede del PSOE. La Guardia Civil también detectó pagos en metálico que no aparecen en la documentación presentada por el partido, lo que abre la puerta a la hipótesis de una contabilidad paralela.

Lejos de limitarse a su defensa personal, Ábalos esboza un esquema colectivo: el uso del efectivo no sería una rareza asociada al caso Koldo, sino una práctica habitual para financiar gastos entre cuadros y dirigentes. La afirmación de Pedro Sánchez reconociendo pagos en metálico a Santos Cerdán, Ábalos y Koldo “como hacen todas las empresas” tampoco ayuda a desactivar esta narrativa.

La UCO, la caja B y el salto a la financiación ilegal

Los informes provenientes de la UCO han supuesto un punto crucial. Tras analizar el patrimonio de Ábalos, los agentes han detectado:

Sobres con billetes entregados en Ferraz, con su nombre escrito a mano, que no coinciden con las cifras oficiales.

entregados en Ferraz, con su nombre escrito a mano, que no coinciden con las cifras oficiales. Pagos en efectivo que superan el límite legal establecido antes de 2021, lo cual violaría las normativas contra el blanqueo.

establecido antes de 2021, lo cual violaría las normativas contra el blanqueo. Entregas sin “respaldo documental ni información alguna”, tal como señala un informe enviado al Tribunal Supremo.

Al mismo tiempo, otro informe sobre el patrimonio de Ábalos y su entorno indica que existe una “caja B entre los socialistas”, desde donde Ferraz habría pagado sobresueldos “sin soporte documental” utilizando billetes cuyo origen es incierto entre 2018 y 2023. Según estas indagaciones, las retiradas de efectivo desde las cuentas personales de Ábalos cesan justo cuando sus ingresos en metálico aumentan considerablemente.

El juez Leopoldo Puente, encargado del caso Koldo, recoge estas conclusiones y va más allá: considera que hay indicios sólidos que sugieren que el PSOE utilizó dinero en efectivo no reflejado en sus cuentas oficiales para pagar a Ábalos y Koldo. Ya orienta así la investigación hacia una posible financiación ilegal del partido. Además, la Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada para investigar los pagos realizados por el PSOE a Ábalos, Cerdán y Koldo.

Frente a estas acusaciones, Ferraz defiende que todas las operaciones están debidamente justificadas. Recuerda que sus cuentas son auditadas y aprobadas por el Tribunal de Cuentas. Además, ha enviado al Supremo documentación sobre casi un millón de euros retirados del banco entre 2017 y 2024 para alimentar la caja del partido y hacer frente así a pagos en metálico. El choque entre lo sostenido por las autoridades policiales y judiciales frente a su defensa política es ya evidente.

De los sobres al relato sobre la “caja B” del PSOE

La combinación entre sobres, pagos sin justificación documental y límites legales superados ha permitido a la oposición construir un relato sólido acerca de una “caja B del PSOE bajo Sánchez”. Diversas filtraciones han alimentado este marco:

Conversaciones internas donde se menciona repartir dinero en fajos e instar a los cargos a cobrar pronto porque “no les gustaba tener tanto dinero guardado”.

Supuestos anticipos efectivos otorgados a dirigentes sin explicación clara; cifras que no siempre concuerdan con lo declarado ante el Supremo.

La presunta transformación de comisiones provenientes de contratos públicos en “fondos aparentemente legales” mediante reembolsos por gastos según lo descrito en informes relacionados con el caso Koldo.

En este contexto, las palabras de Ábalos sobre esa caja con dinero al entrar al Comité Federal encajan como otro elemento dentro de un rompecabezas ya poblado por referencias a “sobres, chistorras y lechugas”, popularizadas tanto en crónicas políticas como redes sociales. La idea se ha asentado sobre un socialismo marcado por cajas registradoras generosas.

El Partido Popular ha convertido este asunto en uno de sus principales argumentos contra Sánchez. Dirigentes como Alberto Núñez Feijóo advierten que el presidente “va a acabar mal” debido a estos pagos efectivos hacia Ábalos y Koldo. Exigen explicaciones claras sobre cada billete salido desde la caja del partido.

La otra bomba lanzada por Inda: Koldo, las primarias y los 100.000 euros del suegro de Sánchez

Mientras se destapa esta supuesta caja B vinculada al caso Koldo, otra revelación periodística vuelve al origen político del sanchismo: aquellas famosas primarias del año 2017. En una entrevista concedida a Eduardo Inda, poco antes de ser encarcelado, Koldo García asegura haber escuchado conversaciones entre Pedro Sánchez y Paco Salazar, donde se mencionaba que Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez, aportó 100.000 euros para esa campaña interna.

Koldo sostiene que dicha cantidad formaba parte de un sistema financiero donde se recibía “dinero proveniente de mucha gente”, incluidos empresarios. Luego se fraccionaba ese capital mediante ingresos menores –de unos 300 euros– bajo nombres diversos pertenecientes incluso a inmigrantes sudamericanos o rumanos. El propio Koldo reconoce que tal operativa podría considerarse como un claro ejemplo de “pitufeo”, técnica utilizada para fragmentar aportaciones evitando controles excesivos.

Esta entrevista ha tenido dos consecuencias políticas inmediatas:

El PP ha solicitado comparecer ante la comisión investigadora del Senado sobre esas primarias al propio Paco Salazar , considerándolo persona clave dentro del círculo cercano al presidente con amplio conocimiento sobre sus posibles irregularidades.

, considerándolo persona clave dentro del círculo cercano al presidente con amplio conocimiento sobre sus posibles irregularidades. Se refuerza así la narrativa según la cual esta supuesta caja B no sería solo un problema relacionado con recientes gestiones económicas; podría afectar incluso al origen mismo del liderazgo actual de Sánchez si se demuestra alguna financiación irregular durante su campaña interna.

Aunque estas afirmaciones deberían ser verificadas judicialmente, las palabras vertidas por Koldo junto con los informes elaborados por la UCO configuran un ecosistema donde tanto los pagos efectivos como las aportaciones opacas habrían sido algo más habitual.