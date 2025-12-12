Sexo, comisiones, corrupción y vuelos a ninguna parte: radiografía del cáncer terminal que devora por dentro al régimen sanchista

Moto de agua con la lona de Sánchez y la 'Canción del Verano'.

La corrupción y el sexo devoran desde dentro al régimen sanchista y condenan al PSOE.

Están podridos, de la cabeza a la cola.

La política en España atraviesa un momento convulso que, mirado con detenimiento, puede marcar el cierre de una etapa.

Detenciones en cadena, denuncias por acoso sexual, registros en empresas que han recibido dinero público y líderes socialistas compareciendo ante los juzgados conforman un escenario que no se puede reducir a una simple “campaña de la derecha”.

Alrededor de Pedro Sánchez se ha ido formando una corrupción sistémica, con conexiones políticas, empresariales e incluso diplomáticas.

En ella, sexo, poder y dinero se entrelazan de tal manera que hasta sus aliados parlamentarios empiezan a tomar distancia.

De la “anécdota aislada” al sistema organizado

En cuestión de 24 horas han sucedido varios acontecimientos:

La detención de Leire Díez , operativa del PSOE y supuesta mensajera informal de Moncloa, por su participación en una trama de sobornos y espionaje a jueces y miembros de la Guardia Civil.

, operativa del PSOE y supuesta mensajera informal de Moncloa, por su participación en una trama de sobornos y espionaje a jueces y miembros de la Guardia Civil. La caída de Vicente Fernández , expresidente de la SEPI y mano derecha de María Jesús Montero , figura clave en el rescate a Plus Ultra y posteriormente contratado por una empresa relacionada con Santos Cerdán .

, expresidente de la SEPI y mano derecha de , figura clave en el rescate a Plus Ultra y posteriormente contratado por una empresa relacionada con . El envío a juicio de José Luis Ábalos y Koldo García por el escándalo de las mascarillas, emblemático del negocio sanitario durante la pandemia.

y por el escándalo de las mascarillas, emblemático del negocio sanitario durante la pandemia. Nuevas acusaciones sobre presuntos casos de acoso sexual que involucran a altos cargos socialistas, lo cual ha llevado al partido a abrir expedientes disciplinarios urgentemente.

La UCO y la UDEF han dejado claro lo que muchos ya sospechaban: no se trata solo de “manzanas podridas”, sino de un patrón operativo donde se capturan instituciones, empresas públicas y mecanismos del Estado para alimentar una red política y económica.

Este patrón incluye:

Utilización de empresas públicas para canalizar fondos y contratos.

Tráfico de influencias desde ministerios clave.

Puertas giratorias rápidas entre altos funcionarios y contratistas.

Presiones sobre quienes investigan estas irregularidades.

Cuando un partido gobernante se dedica a espiar a jueces y fiscales que lo están investigando, el problema trasciende la imagen: afecta a la calidad democrática del país.

El caso Plus Ultra: 53 millones, Venezuela y un rescate bajo la lupa

El ejemplo más evidente de esta corrupción compleja y paraestatal es el rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas, una aerolínea con accionistas venezolanos, un único avión operativo en el momento crucial y unas cuentas deficitarias que hacían difícil considerarla “estratégica”.

En marzo del 2021, el Gobierno aprobó 53 millones de euros mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

Esta decisión se justificó por:

La supuesta relevancia para las rutas entre España y Venezuela .

. Informes externos favorables sobre su futuro viable.

Hoy en día, esa misma decisión está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, debido a un posible blanqueo de capitales vinculados a la corrupción venezolana.

Las pruebas sugieren que:

Plus Ultra habría empleado parte del rescate para restituir préstamos a sociedades extranjeras asociadas con una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de malversaciones en Venezuela, incluyendo ayudas alimentarias CLAP y transacciones con oro del banco central.

a sociedades extranjeras asociadas con una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de malversaciones en Venezuela, incluyendo ayudas alimentarias CLAP y transacciones con oro del banco central. El dinero público español podría haberse desviado “en fechas consecutivas a la recepción del apoyo” hacia cuentas fuera del país, desde donde se habría blanqueado mediante compras inmobiliarias, relojes caros y operaciones financieras poco transparentes.

Una sociedad implicada vendió oro venezolano por unos 30 millones de euros a una empresa en Emiratos Árabes Unidos, cuyo rastro terminó en una cuenta panameña.

El rescate fue archivado anteriormente debido a un error procesal, pero ahora vuelve al primer plano con registros en las oficinas de la aerolínea y las detenciones tanto del presidente como del consejero delegado.

No es solo un escándalo financiero: es el hilo conductor que vincula al sanchismo con una extensa red internacional de corrupción venezolana.

El Hipódromo de La Zarzuela: de recinto deportivo a centro operativo

Un aspecto que ilustra el carácter casi novelesco del asunto es el rol desempeñado por el Hipódromo de La Zarzuela. Lo que debería ser un lugar dedicado a las carreras caballares y al ocio familiar se convirtió, según diversas investigaciones, en un discreto punto de encuentro para la cúpula socialista.

Figuras como Santos Cerdán , Leire Díez y Vicente Fernández eran asiduos visitantes del área VIP del hipódromo.

, y eran asiduos visitantes del área VIP del hipódromo. Utilizaban un restaurante dentro del complejo como espacio privado para reunirse con empresarios e intermediarios lejos del escrutinio público.

Durante su mandato como presidente del hipódromo durante un año, Paco Salazar llegó incluso a ofrecer las instalaciones públicas para celebrar el cumpleaños número 50 de Pedro Sánchez en 2022; una mezcla entre poder institucional y vida personal que habla por sí misma.

El hipódromo funcionaba casi como un verdadero “hub” político-empresarial, donde convergían intereses:

La gestión cuestionable por parte de la SEPI relacionada con los rescates.

Empresas constructoras conectadas con Cerdán, como Servinabar , que acumuló más de 100 millones en contratos públicos junto con comisiones irregulares del 2 % en adjudicaciones.

, que acumuló más de 100 millones en contratos públicos junto con comisiones irregulares del 2 % en adjudicaciones. Intermediarios necesitados de un entorno reservado para cerrar acuerdos.

No es casualidad que parte del entramado corrupto tenga allí su epicentro; es símbolo palpable del poder tan seguro que se siente capaz utilizar instalaciones estatales como si fueran extensiones personales.

De las primarias al “Estado botín”: el hilo conductor entre los casos

El ascenso meteórico de Sánchez dentro del PSOE no puede entenderse sin esa densa red informal compuesta por lealtades, favores e instituciones paralelas. Desde las primarias controvertidas que le devolvieron al liderazgo hasta los pactos con socios dispuestos a todo con tal recibir concesiones, el sanchismo ha dependido siempre de una sólida estructura paraestatal que ahora parece volverse contra él mismo.

Los elementos clave dentro este rompecabezas son:

El control sobre la SEPI para dirigir rescates hacia empresas afines.

Uso irresponsable intermediarios como Koldo García durante la pandemia para adjudicar mascarillas con márgenes exorbitantes.

Influencia directa en ministerios estratégicos como Transición Ecológica, beneficiando así ciertas compañías renovables cercanas al entorno socialista.

Colocación sistemática familiares o allegados en empresas adjudicatarias; como es el caso dela esposa Santos Cerdán o incluso cómo Servinabar pagó su ático.

El resultado es un verdadero Estado concebido como botín donde cada parcela institucional se explota para mantener políticamente al líder mientras alimenta económicamente su círculo cercano. No son solo “corruptos” aprovechando oportunidades; hay toda una lógica política orientada hacia la supervivencia que ha terminado devorando su propio proyecto.