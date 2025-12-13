Cerdán y Leire extorsionaban en nombre del Gobierno Sánchez a empresas del Ibex, que citaban al piso de Diego de León

En nombre de Sánchez.

Y sin el mínimo rubor.

La escena evoca una trama de novela negra: un apartamento casi desprovisto de muebles en la calle Diego de León, en el corazón del barrio de Salamanca.

Directivos del Ibex entran con el corazón encogido y el culo apretado, documentos sobre la mesa y una cifra que destaca: un millón de euros.

Sin embargo, según las investigaciones policiales y los testimonios que han emergido en las últimas horas, este relato no es ficción, sino un episodio inquietante de la política española que incomoda a La Moncloa.

Nombres prominentes se encuentran en el epicentro del escándalo: Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y estrecho colaborador de Pedro Sánchez; Leire Díez, conocida como la “fontanera socialista”; y Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI y luego directivo asociado a la empresa Servinabar.

Junto a ellos, figura también el empresario Antxon Alonso y otros personajes del entramado socialista y empresarial que tejen una red donde se entrelazan política, contratos públicos, rescates estratégicos y alquileres poco claros. Todo ello bajo una premisa contundente: el poder debe ser explotado, no guardado en un cajón.

El método: teléfono, miedo y un piso en Diego de León

Las informaciones apuntan a que este esquema operaba con una precisión casi industrial.

Primer contacto: Leire Díez se encargaba de llamar a los altos directivos del Ibex 35 para alertarles sobre supuestas informaciones negativas “a punto de salir” en los medios o sobre posibles querellas impulsadas por terceros.

se encargaba de llamar a los altos directivos del Ibex 35 para alertarles sobre supuestas informaciones negativas “a punto de salir” en los medios o sobre posibles querellas impulsadas por terceros. En esas conversaciones, se presentaba como “enviada por el Gobierno” o respaldada por el entorno cercano a Moncloa, enfatizando el carácter “sistémico” de las empresas implicadas y los riesgos que esto conllevaba para la economía y el empleo. Cita en el piso: La negociación continuaba en un apartamento “franco” ubicado en la calle Diego de León, 36 , Madrid, en la sexta planta, utilizado para reuniones discretas con empresarios.

, Madrid, en la sexta planta, utilizado para reuniones discretas con empresarios. Este inmueble estaba relacionado con Vicente Fernández, quien según diferentes investigaciones habría financiado o gestionado el alquiler del lugar, que no contaba con muebles ni estaba habitado, pero sí estaba acondicionado como espacio para encuentros. La oferta y la amenaza: En la mesa se presentaban dosieres con noticias potencialmente perjudiciales, incluyendo material recopilado a partir de los audios del comisario Villarejo, recopilados por Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset .

. La propuesta era clara: un millón de euros a cambio de “neutralizar” las informaciones negativas, detener denuncias ante organismos reguladores y desactivar querellas interpuestas por terceros.

a cambio de “neutralizar” las informaciones negativas, detener denuncias ante organismos reguladores y desactivar querellas interpuestas por terceros. Si había dudas por parte del interlocutor, aparecía entonces Santos Cerdán, ya sea mediante llamadas o su presencia física para enfatizar la seriedad del asunto. Si no pagas, hay consecuencias: Cuando alguna empresa rechazaba el acuerdo, Díez advertía que sería imposible detener publicaciones o filtraciones futuras y amenazaba con querellas falsas impulsadas por otros actores. Además, hacía mención al uso potencial del material sensible relacionado con Villarejo contra los directivos involucrados.

El apartamento en Diego de León ha sido descrito como “cuartel general” para contactos informales.

Este lugar se ha convertido en un símbolo político que representa esa línea difusa entre partido, Gobierno y una red de intermediarios operando al margen de los cauces institucionales.

Sabadell, BBVA y la prueba del millón

La maniobra contra el Banco Sabadell durante la opa hostil lanzada por el BBVA es hasta ahora un ejemplo claro que ilustra cómo funcionaba este método.

Según se ha reconstruido los hechos, en mayo de 2024 tras hacerse pública la opa del BBVA sobre Sabadell, Leire Díez y Javier Pérez Dolset contactaron con personas cercanas al banco catalán para ofrecer información comprometedora sobre BBVA relacionada con sus conexiones al grupo Villarejo.

El relato incluye varios aspectos clave:

El encuentro tuvo lugar en el piso ubicado en Diego de León, 36 , escenario también conocido por otras supuestas extorsiones.

, escenario también conocido por otras supuestas extorsiones. Díez y Pérez Dolset solicitaron un millón de euros a cambio del material comprometedor así como una mayor oposición del Gobierno hacia la opa.

a cambio del material comprometedor así como una mayor oposición del Gobierno hacia la opa. Además exigían que Sabadell utilizara dicha información para acusar al PP por sus vínculos con Villarejo; así se introducía un elemento político al conflicto financiero.

Tras negarse el banco a aceptar las condiciones planteadas, Díez y Pérez Dolset enviaron una denuncia preparada para la CNMV firmada por un supuesto grupo de accionistas que acusaba a la dirección del Sabadell de complicidad con BBVA y el excomisario. Desde dentro interpretaron esta maniobra como un intento claro de extorsión diseñado para forzarles al pago.

El caso Sabadell pone sobre la mesa dos cuestiones importantes: cómo se intenta utilizar a los supervisores (CNMV) como amenaza y cómo se fusiona el juego financiero con la lucha partidista utilizando la figura incómoda de Villarejo como herramienta versátil para ejercer presión.

El exjefe de la SEPI y el mapa de las propiedades de lujo

La figura de Vicente Fernández Guerrero actúa como nexo entre esta trama política y su músculo económico.

Antiguo presidente de la SEPI entre 2018-2019 dejó su puesto tras ser imputado en el caso Aznalcóllar antes de pasar a formar parte de Servinabar; una empresa relacionada con contratos públicos que según fuentes policiales también estaría vinculada al financiamiento de viviendas utilizadas por Santos Cerdán en Madrid.

Las pesquisas han llevado al control parlamentario a examinar su patrimonio minuciosamente:

Un piso superior a los 300 metros cuadrados situado en Puerta de Hierro (Madrid).

cuadrados situado en Puerta de Hierro (Madrid). Dos chalés localizados en una exclusiva urbanización del Aljarafe sevillano.

sevillano. Tres propiedades situadas en Marbella , tanto frente al mar como más alejadas.

, tanto frente al mar como más alejadas. Garajes, trasteros y un patrimonio total estimado alrededor de 10 millones euros según cálculos presentados ante el Senado.

Además diversas fuentes lo vinculan directamente al alquiler del piso donde tenían lugar esos encuentros discretos entre políticos y empresarios junto a Leire Díez. En su comparecencia ante el Senado evitó dar detalles acerca dessa relación o sobre cómo se gestionaban esos pagos; optó por mantener silencio ante preguntas sobre Cerdán, Servinabar o Diez.

No solo se trata del patrimonio inmobiliario. La UCO ha documentado que Servinabar habría asumido durante años todos los gastos relacionados con alojamiento para Santos Cerdán así como mobiliario e incluso una tarjeta utilizada para cubrir gastos personales tales como viajes o cenas lujosas: todo lo cual refuerza aún más esa sensación palpable acerca una conexión simbiótica entre aparato socialista e intereses empresariales dispuestos a ofrecer dinero por acceso privilegiado a contratos públicos.

Extorsión, influencia y favores: desde millones hasta coches

Paralelamente al millón exigido a grandes empresas surgen informaciones que apuntan hacia una explotación más amplia del capital político acumulado por este grupo.

Diferentes partes dentro investigación han descrito cómo el tándem formado por Fernández–Díez–Cerdán junto al socio Antxon Alonso habría ofrecido sus “servicios” para:

Presionar administraciones autonómicas y municipales (PSOE, PNV , Bildu , Geroa Bai) favoreciendo determinados grupos empresariales como es el caso concreto compañía renovables Forestalia .

. Actuar como intermediarios durante operaciones estatales relevantes tales como rescate Air Europa llevado adelante mediante fondo gestionado SEPI donde figura nuevamente Fernández involucrándose conversaciones entre altos cargos .

llevado adelante mediante fondo gestionado SEPI donde figura nuevamente Fernández involucrándose conversaciones entre altos cargos . Vender influencias políticas no solo pidiendo dinero sino también coches , propiedades u otros beneficios materiales según lo argumentado dentro sumarios abiertos UCO.

Este patrón encaja dentro lógica “oficina paralela poder”:

Partido proporciona acceso.

Gobierno otorga capacidad decisión.

Red intermediarios establece mecanismo monetizar ventaja política.

Cuando estas tres piezas convergen resulta difícil no ver similitudes empresa extorsión moralmente asentada BOE pero operando discretamente desde pisos ajenos escrutinio público

Impacto político: Sánchez , SEPI , tablero legislatura

Las detenciones Leire Díez Vicente Fernández registros UCO SEPI han cruzado línea roja especialmente sensible Ejecutivo : organismos económicos estratégicos .[4 ][5 ][11 ] Ministra Hacienda María Jesús Montero ya aparece señalada haber fichado día Fernández SEPI antes ser recolocado Servinabar proyección ahora explosiva.

Dimensión política caso proyecta varias direcciones:

Refuerza idea cloacas propias PSOE aparato informal actuando cobertura Gobierno atacar enemigos presionar aliados .

Altera equilibrio coalición voces Yolanda Díaz reclamando cambiar Gobierno arriba abajo auditoría urgente SEPI.

Abre frente parlamentario primer orden : comisiones investigación petición comparecencias presión oposición Pedro Sánchez explique directamente papel Cerdán conocimiento Moncloa prácticas denunciadas.

Respecto estabilidad institucional caso erosiona pilares :

Confianza Estado utiliza información sensible —como audios Villarejo— operaciones partidistas .

Seguridad jurídica grandes empresas observando llamada “entorno Gobierno” puede venir acompañada factura siete cifras .

Lo que viene: jueces , audios , piso ya famoso

Más allá ruido político futuro caso dependerá tres factores decisivos:

Revelaciones dispositivos electrónicos requisados Díez Fernández entorno : agendas chats correos audios .

Solidez pruebas enlace directo Gobierno uso marca Moncloa presuntas extorsiones .

Capacidad grandes directivos Ibex acreditar reuniones presiones borradores querellas denuncias preparadas desde red .

Experiencia española demuestra escándalos cloacas nunca terminan donde empiezan . Suelen arrastrar despachos abogados consultoras comunicación periodistas bien conectados larga lista intermediarios . En este caso piso Diego León ya ha ganado lugar propio mapa : simple apartamento casi vacío ha pasado convertirse símbolo forma entender poder .

Curiosamente edificio situado zona más cara vigilada Madrid pero todo indica mejor sistema seguridad no eran cámaras ni portero sino silencio quienes entraban salían puerta . Ahora ese silencio roto solo queda ver cuántas plantas edificio poder político temblarán cada nueva revelación . Porque estas alturas Diego León ya no es solo piso : es espejo.