Sánchez histérico: La corrupción y las guarrerías sexuales noquean al Gobierno Frankenstein y agrietan al PSOE

Sánchez, la corrupción del PSOE y algunos de sus secuaces.

Es el tiempo de los ‘canibales’.

Porque en breve se comera´n unos a otros.

La escena se ha convertido en casi una rutina: Pedro Sánchez aparece en actos cuidadosamente programados, con su agenda pública reducida y gestos medidos, mientras en el partido, entre murmullos, comienzan a hablar sin tapujos del “día después”.

El Gobierno Frankenstein llega al final del año en su momento más vulnerable, golpeado simultáneamente por investigaciones por corrupción, un ‘Me Too’ interno que se expande y un ambiente de fin de ciclo que, por primera vez desde 2018, también se siente dentro del PSOE.

No es un caso aislado ni una “manzana podrida”.

En la mesa hay más de diez investigaciones abiertas que involucran a cargos socialistas o decisiones del propio Ejecutivo.

Estas incluyen detenciones, registros en empresas públicas clave y procesos judiciales contra exministros.

Además, ya son siete los dirigentes señalados por acoso sexual o “comportamientos inadecuados” dentro del partido. Esto ha provocado un auténtico terremoto interno que ha obligado a Ferraz a activar con urgencia su protocolo antiacoso.

El marido de Begoña rodeado por sumarios, registros y detenciones

En cuestión de días, el entorno judicial que rodea a la Moncloa ha cambiado drásticamente. La Guardia Civil (UCO) y la UDEF han llevado a cabo detenciones y registros, además de elaborar nuevos informes que apuntan directamente al círculo político del sanchismo, con especial atención a la SEPI, las empresas públicas y los grandes contratos estatales.

Entre los casos más destacados se encuentran:

Caso Koldo, fase decisiva El Tribunal Supremo ha decidido llevar a juicio al exministro José Luis Ábalos , junto a su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama , enfrentándose a delitos como organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y prevaricación , entre otros. La UCO revela que esta trama ligada a hidrocarburos habría desembolsado cerca de un millón de euros para “comprar la voluntad” de Ábalos y otros altos cargos con el fin de favorecer a la empresa Villafuel , incluyendo el pago de un chalet en La Alcaidesa.

Trama SEPI–Servinabar–empresas públicas Han sido detenidos la conocida como “ fontanera del PSOE ”, Leire Díez , el expresidente de la SEPI , Vicente Fernández , y el empresario Antxón Alonso , en una causa bajo secreto en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y comisiones ilegales relacionadas con contratos públicos. La UCO ha realizado registros en empresas vinculadas a contratos gestionados por la SEPI como Enusa, Mercasa , entre otras. Se les relaciona con Servinabar, pieza clave en una red que habría cobrado comisiones cercanas al 2 % sobre obras y servicios adjudicados. Informes policiales estiman que este circuito ha generado más de 6.7 millones de euros en comisiones ilícitas , vinculándolo al entorno de Santos Cerdán , exsecretario de Organización del PSOE; su esposa trabajó para Servinabar, empresa que también habría financiado un ático donde residía Cerdán.

Rescates y plusvalías públicas bajo vigilancia La Policía ha detenido al presidente de Plus Ultra , Julio Martínez , junto a su consejero delegado, Roberto Roselli , como parte de una investigación por blanqueo de capitales relacionada con movimientos financieros tras el rescate público superior a los 50 millones de euros otorgado en 2021 mediante la SEPI.



A esto se suma la reciente condena del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Considerado uno de los pilares institucionales del sanchismo por parte de la oposición, el Supremo lo inhabilita tras filtrar un correo perteneciente al abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El Alto Tribunal considera que esto constituye una violación del deber de reserva. El Gobierno ha cerrado filas denunciando una “caza política”, aunque el coste para su imagen institucional es innegable.

El resultado es un Ejecutivo en constante posición defensiva. Moncloa ha decidido reducir la exposición pública del presidente Sánchez mientras acepta que el relato predominante es el del Gobierno asediado por la corrupción.

El “Me Too” socialista: del murmullo al estallido

Paralelamente al frente económico y judicial, el PSOE enfrenta una crisis que socava su discurso feminista: una serie continua de denuncias por acoso y abusos sexuales contra miembros del partido han estallado simultáneamente en varias federaciones.

Entre los nombres mencionados están:

Francisco Salazar , exasesor en Moncloa, apartado tras denuncias presentadas por subordinadas sobre “comportamientos inadecuados”, reactivadas ahora gracias a nuevos testimonios recibidos mediante el canal interno del partido.

, exasesor en Moncloa, apartado tras denuncias presentadas por subordinadas sobre “comportamientos inadecuados”, reactivadas ahora gracias a nuevos testimonios recibidos mediante el canal interno del partido. Javier Izquierdo , miembro destacado en la Ejecutiva federal y senador, quien dimitió tras registrar un escrito en el canal antiacoso gestionado por Ferraz.

, miembro destacado en la Ejecutiva federal y senador, quien dimitió tras registrar un escrito en el canal antiacoso gestionado por Ferraz. José Tomé , alcalde Monforte de Lemos y hasta entonces presidente de la Diputación Provincial Lugo; renunció tras acusaciones sobre comportamientos machistas hacia varias mujeres.

, alcalde Monforte de Lemos y hasta entonces presidente de la Diputación Provincial Lugo; renunció tras acusaciones sobre comportamientos machistas hacia varias mujeres. Otros dirigentes locales y provinciales han sido señalados recientemente elevando a siete el número total bajo sospecha, según recuentos difundidos tanto por medios públicos como privados.

El partido reconoce públicamente que “no estuvo a la altura” ni actuó con suficiente rapidez ante los primeros casos. La dirección se ha visto obligada a convocar reuniones urgentes para ofrecer explicaciones internas; figuras históricas como Adriana Lastra han solicitado llevar las denuncias directamente ante Fiscalía. Sin embargo, desde la cúpula se descarta esta opción dejando esa decisión pendiente para las víctimas.

El impacto político es doble:

Erosiona el relato moral que el PSOE había utilizado para combatir a la derecha sobre temas relacionados con la igualdad y violencia hacia las mujeres.

Refuerza las críticas tanto desde sus socios como desde la oposición sobre una supuesta crisis ética generalizada dentro del partido.

No ayuda que la vicepresidenta segunda y líder Sumar, Yolanda Díaz, haya hablado sin tapujos sobre “corrupción” y “puteros” dentro del entorno socialista exigiendo un “cambio profundo” en el Gobierno. La palabra “insoportable”, utilizada por Díaz, ha calado hondo entre los pasillos del Congreso.

Sánchez resiste… pero todos miran ya hacia el “día después”

En este marco complicado, Pedro Sánchez descarta tanto una gran remodelación ministerial como un adelanto electoral. Sin embargo, los sucesivos escándalos han llevado a algunos socios a pedir un cambio significativo mientras varios analistas hablan abiertamente sobre una «agonía legislativa».

Según diversas crónicas políticas:

Moncloa se ha impuesto como consigna mantener la “templanza” junto con un trabajo intensivo para hacer frente a esta crisis. Su objetivo es proteger las acciones gubernamentales evitando dar imagen de descomposición ejecutiva.

El entorno cercano a Sánchez considera que realizar un gran reajuste ministerial sería interpretado como una aceptación implícita de culpabilidad; esto podría proporcionar oxígeno necesario para sus opositores.

A pesar del evidente desgaste gubernamental, desde el PP no contemplan actualmente una posible moción de censura; creen firmemente que dejar pasar este desgaste progresivo resulta más beneficioso para su narrativa que llevar a cabo un movimiento abrupto sin garantías numéricas suficientes.

Mientras tanto, los socios del bloque investidor envían mensajes cada vez más contundentes:

Desde Sumar piden urgentemente una “remodelación profunda” acusando a Sánchez no solo de “inmovilismo”, sino también señalando su falta capacidad para medir “la gravedad actual”.

Otros aliados describen esta legislatura como «difícil», enfocándose especialmente en la responsabilidad directiva socialista para depurar responsabilidades evitando así concluir este ciclo entre sumarios escandalosos.

Con todo esto sucede algo inquietante: el PSOE comienza asemejarse peligrosamente a una temporada avanzada del famoso drama medieval «Juego de Tronos». Hay demasiados frentes abiertos; muchas cuentas pendientes; todos parecen esperar quietos que caiga finalmente el rey herido.

El PSOE en modo «Juego de Tronos»: canibalismo interno y fin de ciclo

Dentro del propio partido se da cada vez más reconocimiento crudo respecto al diagnóstico actual. Dirigentes locales o diputados admiten abiertamente lo complicado que resulta intentar «taponar los escándalos» mientras hablan abiertamente sobre «abatimiento» o «shock» reinante entre las filas socialistas. Aunque nadie admite públicamente ninguna operación organizada contra Sánchez; hay conversaciones privadas donde se describe claramente un clima marcado por «canibalismo interno» e intereses calculados fríamente .

Las claves que marcan este nuevo escenario incluyen:

No existe aún corriente organizada dispuesta derrocará Sánchez; no obstante diversos actores socialistas advierten cómo hay ciertos dirigentes posicionándose ya para futuros relevos potenciales—sobre todo barones territoriales o cuadros intermedios—que no desean llegar tarde cuando llegue ese hipotético momento crucial .

La sensación generalizada acerca del « fin ciclo» se intensifica cada vez más tras combinarse estos escándalos (Koldo–Cerdán–SEPI), junto con tensiones generadas alrededor ‘Me Too’ interno , así como condenas recientes dirigidas hacia exfiscal general.Su idea empieza calar incluso entre antiguos defensores presidentes actuales .,,,,

se intensifica cada vez más tras combinarse estos escándalos (Koldo–Cerdán–SEPI), junto con tensiones generadas alrededor ‘Me Too’ interno , así como condenas recientes dirigidas hacia exfiscal general.Su idea empieza calar incluso entre antiguos defensores presidentes actuales .,,,, Así mismo , dentro imaginario colectivo dentro partido ya empieza dibujarse discusión referida hacia futuro próximo , donde debate no sólo girará entorno nombres , sino modelo organizativo actual : centralizar nuevamente poder Ferraz o devolver mayor peso federaciones ; seguir manteniendo giro izquierda/alianzas plurinacionales o retornar posiciones socialdemócratas clásicas combinadas pactos más flexibles .,,

Como si fuera parte misma ficción medieval , nadie desea moverse demasiado pronto . Sin embargo , existen movimientos discretos : contactos entre federaciones , sondeos apoyos , tanteos posibles liderazgos alternativos ante eventual etapa pos-Sánchez .,

Un país observando política como si fuera culebrón interminable

Los próximos hitos parlamentarios —la última sesión control año Senado además comparecencia Santos Cerdán comisión caso Koldo— prometen ser capítulos llenos tensión e intensidad emocional .,,

En este contexto particular , tres curiosidades permiten medir magnitud presente momento:

Expresión « Me Too PSOE» saltó desde corrillos internos hasta titulares varios medios nacionales ; algo inédito considerando cómo había hecho bandera feminista uno principales activos partidos .,,

saltó desde corrillos internos hasta titulares varios medios nacionales ; algo inédito considerando cómo había hecho bandera feminista uno principales activos partidos .,, Comparativa estado actual PSOE comparándolo con « árbol corrupción» utilizada múltiples cabeceras reflejando ya no hablamos simplemente «casos aislados», sino entramado extenso atravesando partido , Gobierno empresas públicas mismas .,

utilizada múltiples cabeceras reflejando ya no hablamos simplemente «casos aislados», sino entramado extenso atravesando partido , Gobierno empresas públicas mismas ., En círculos privados veteranos socialistas evocan casos Filesa ERE únicos precedentes respecto impacto reputacional ; admitiendo sin embargo diferencia fundamental : ahora erosión ocurre simultáneamente tres frentes : corrupción , ética sexual interna desgaste liderazgo .,,

En mentideros políticos Madrid surge pregunta ya no si Sánchez resistirá embate actual sino cuánta capacidad le quedará finalmente gobernar si lo logra hacer. Y así como sucede mejores series televisión casi todos reconocen final temporada será difícil olvidar.