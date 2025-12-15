El sanchismo no puede entenderse como un régimen político que, partiendo de un origen prometedor o estimulante, haya experimentado una degeneración progresiva hasta llegar a la podredumbre actual.

El sanchismo nace ya viciado desde su génesis.

Es el producto directo de una serie de maniobras deliberadamente antidemocráticas destinadas a capturar y mantener el poder a cualquier precio. Aprovechando este para forrarse, san usando las iracas públicas como demuestra esto.

La trama parece sacada de una novela política, pero está documentada en actas internas: la vicepresidenta María Jesús Montero dio luz verde para que la conocida como “fontanera del PSOE”, Leire Díez, formara parte de una mesa técnica de Hacienda encargada de contactar, negociar, seleccionar y validar contratos de urgencia durante la pandemia.

De acuerdo a la noticia de Vozpópuli, esta mesa, creada para centralizar las compras críticas en un periodo de descontrol administrativo, se ha convertido en un elemento fundamental para desentrañar la red que investiga la Audiencia Nacional en el célebre caso Leire Díez.

En medio del torrente de expedientes Covid, dicha estructura interna funcionaba como un verdadero filtro previo: por allí pasaban las propuestas de proveedores, se evaluaban ofertas y se autorizaban contratos multimillonarios tramitados por vía urgente, esquivando muchos controles habituales. Que una dirigente orgánica del PSOE, sin un perfil técnico conocido en contratación sanitaria, representara a la SEPI en este entramado añade una dimensión política que trasciende lo meramente administrativo.

Una exclusiva que apunta a Montero y al corazón de Hacienda

El papel desempeñado por Montero no es aquí un mero telón. Según investigaciones recientes, fue ella misma quien autorizó expresamente la inclusión de Leire Díez en aquella mesa técnica. Este movimiento personal sitúa a Montero en el núcleo mismo de las responsabilidades políticas: no estamos ante un nombramiento técnico rutinario; es una decisión respaldada desde lo más alto del departamento.

La revelación sobre esta designación ha sido divulgada gracias a una exclusiva firmada por el periodista Isaac Blasco en un medio digital que ha ido desentrañando meticulosamente cómo se estructuró esta mesa técnica. Se ha reconstruido cómo se integró a Díez como representante dela SEPI y cómo se desarrolló su actividad relacionada con los contratos ahora bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional.

El juez está ahora examinando las acciones realizadas por Díez junto al expresidente dela SEPI, Vicente Fernández, así como al empresario Antxon Alonso, vinculadas a al menos cinco contratos valorados en cerca 133 millones euros. Estos habrían sido presuntamente manipulados a cambio comisiones indebidas. Este dato no solo sugiere una dinámica específica relacionada con corrupción sino que también conecta directamente a esta mesa técnica con operaciones ahora bajo escrutinio.

La mesa de Hacienda que decidió en la sombra

De acuerdo con la información divulgada por el digital, Hacienda puso en marcha una “mesa técnica” para concentrar y acelerar las contrataciones urgentes relacionadas con el Covid. Esto fue necesario tras constatar que el Ministerio de Sanidad carecía de capacidad técnica suficiente para gestionar el aluvión diario de solicitudes y adquisiciones.

El objetivo oficial era coordinar proveedores; filtrar ofertas y propuestas y validar contratos urgentes conforme a las directrices de la Unión Europea.

Este órgano operaba fuera de la comisión interministerial formal que incluía a Sanidad, Hacienda, Interior y Transportes, creada con el fin de agilizar las adquisiciones de material sanitario. En realidad, la mesa técnica actuó como un comité centralizador, desempeñando un papel decisivo sobre qué empresas accedían a los grandes contratos del momento.

En este contexto fue designada Leire Díez como representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), integrada dentro del organigrama del Ministerio de Hacienda. A su lado estaban delegados de otros órganos: Dirección General de Fondos Europeos, Junta de Contratación y Abogacía del Estado, entre otros. Las fuentes consultadas han señalado que durante esos meses ningún contrato relevante se ejecutaba sin el visto bueno de esta estructura interna.

En resumen: mientras desde lo oficial se proclamaban “comisiones interministeriales” y “criterios técnicos”, una mesa impulsada desde Hacienda se convirtió en el auténtico cuello de botella por donde transcurrían operaciones millonarias en un contexto marcado por controles laxos.

La ‘fontanera’ del PSOE, pieza clave de la SEPI en plena pandemia

La figura de Leire Díez, apodada “fontanera del PSOE” por su rol como enlace operativo dentro del partido, adquiere aquí un perfil especialmente significativo. No era simplemente una técnica anónima; era una dirigente con trayectoria dentro del socialismo y conexiones directas con los círculos más cercanos al sanchismo.

En la mesa de Hacienda, Díez representaba a la SEPI, el holding público encargado también de gestionar el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros durante la crisis Covid. Esto convertía a dicha entidad en un actor clave tanto para el rescate empresarial como para las contrataciones relacionadas con la pandemia.

Las funciones específicas que desempeñaba esta representante abarcaban aspectos cruciales del ciclo contractual: relación directa con proveedores y posibles contratistas, negociación y selección de ofertas y participación en la validación urgente de contratos.

Las fuentes indican que esa posición podría haberle servido como vía privilegiada para contactar con numerosas empresas que ofrecían suministros o servicios a diversas entidades públicas en un momento marcado por “extrema necesidad” y controles reducidos. Es precisamente esa intersección entre poder discrecional, urgencia y cercanía a los centros políticos lo que está bajo investigación judicial.

Del BOE a los pasillos de la SEPI: infraestructura del poder

Para entender por qué es tan relevante la presencia dela Díez en esa mesa es necesario observar el marco normativo y financiero vigente durante esos meses. Desde marzo 2020, el Gobierno aprobó varios reales decretos-ley que habilitaron contrataciones mediante procedimientos urgentes, mecanismos excepcionales para ayudar a empresas y fondos gestionados por medio dela SEPI destinados al rescate compañías estratégicas.

Así las cosas, la SEPI se erigió como un actor fundamental tanto para rescates directos como para establecer comunicación con empresas interesadas participar suministros o contratos relacionados Covid. Colocar a alguien cercano políticamente entre Hacienda y SEPI, dentro une mesa encargada filtrar ofertas y dar luz verde contratos urgentes aseguraba algo más que “coordinación técnica”: implicaba garantizar acceso al flujo financiero justo cuando más se necesitaba.

En ese ecosistema los límites entre decisiones técnicas, oportunidades políticas y relaciones personales se difuminan. Justo ahí encaja la figura dela “fontanera”: alguien familiarizada con los entresijos del partido y del Gobierno quien maneja información sensible sobre qué empresa llama qué puerta, bajo qué condiciones.

El robo en la SEPI y unos indicios que siempre conducen al mismo despacho

La situación se complica aún más cuando estas revelaciones se cruzan con otros episodios relacionados con la SEPI. En los últimos meses han surgido informes sobre un robo de documentación sensible en la sede de la entidad, justo cuando ya estaban siendo investigados movimientos asociados a Leire Díez y contratos sospechosos. La coincidencia temporal ha despertado serias dudas entre investigadores y analistas políticos.

La cadena sucesiva —mesa técnica de Hacienda, rol de Díez como representante de la SEPI, contratos presuntamente manipulados y robo en una entidad pública— ha generado un consenso tanto judicial como político: todos los indicios apuntan hacia Montero, o al menos hacia su departamento. Esto incluye tanto el diseño de la arquitectura de control contractual como la elección de personas susceptibles de influir en él.

Este caso encaja, además, dentro de un mapa más amplio de investigaciones sobre contratos de emergencia en distintos niveles de la Administración, donde los patrones se repiten: relajación de controles, comités técnicos opacos y uso intensivo del procedimiento urgente como atajo estructural más que como herramienta excepcional. En este contexto, Hacienda y la SEPI no son islas, pero sí el punto donde convergen cifras, decisiones políticas en la sombra y un uso partidista del poder administrativo.

Lo que queda por aclarar… y algunos detalles nada menores

Persisten incógnitas fundamentales:

¿Con qué criterios específicos se eligió a Leire Díez como representante de la SEPI en la mesa técnica?

¿Qué empresas presentaron propuestas ante esa mesa y cómo se cruzan sus ofertas con los contratos investigados?

¿Qué documentación exacta desapareció en el robo de la SEPI y cómo afectó a las causas abiertas?

Entre los detalles más llamativos destacan:

El periodo de actividad bajo investigación abarca, al menos, de 2021 a 2023, es decir, cuando la fase más aguda de la emergencia sanitaria ya había pasado, pero los mecanismos de contratación urgente seguían vigentes.

El volumen de los contratos sospechosos ronda aproximadamente los 133 millones de euros, una cifra suficiente para justificar el interés de determinados intermediarios o facilitadores.

La mesa técnica promovida por Hacienda funcionaba, en la práctica, como un órgano paralelo a la comisión interministerial oficial, lo que refuerza la idea de un circuito de decisión menos visible y más concentrado.