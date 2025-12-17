Pilar Alegría, la más sanchista: amiga del guarrete Paco Salazar y candidata del PSOE en Aragón

Se va a pegar un batacazo monumental.

Pilar Alegría, quien hasta ayer se desempeñaba como portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha sido empujada abandonar el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de tiempo para intentar acallar el escándalo del guarrete Paco Salazar y encabezar la lista del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón del próximo 8 de febrero.

Pese al adelanto electoral promovido por el propio Jorge Azcón, quien busca consolidar su mayoría absoluta tras gobernar con el respaldo de Vox y sin acuerdos estables, lo cierto es que su salida es debido a su papel en el escándalo de presunto acoso sexual que implica al asesor de Sánchez y que figuraba a ser el próximo secretario de Organización del PSOE, tras Ábalos y Cerdán.

Su despedida fue vomitiva; a través de un mensaje en X destacó los cuatro años y medio de «privilegio» -y vaya que ha gozado de privilegios- en Moncloa, aunque ahora promete «todas las ganas» para impulsar la mejora social y económica de Aragón. Nacida en Zaragoza en 1977, esta maestra regresa a su tierra con el desafío de recuperar el control de la comunidad, que se perdió hace año y medio ante Azcón del PP.

Alegría, secretaria general del PSOE aragonés desde principios de 2025, compagina esta nueva etapa con la búsqueda de una nueva portavoz femenina en el Gobierno, una tradición que Sánchez ha mantenido desde la era de Isabel Celáa en 2018.

Sin embargo, el optimismo que rodea a la candidata choca con sondeos que la colocan en una posición desfavorable: el PSOE se encuentra entre un 25-28% de intención de voto, mientras que el PP ronda el 40%, según encuestas recientes publicadas por medios como ABC y El Mundo. Un futuro poco prometedor se perfila si no logra revertir esta situación.

No es la primera vez que Alegría pisa el terreno político aragonés. Su carrera comenzó como diputada en el Congreso por Zaragoza entre 2008 y 2015, seguido por su papel como consejera de Innovación bajo la dirección de Javier Lambán, además de ser delegada del Gobierno en 2020 antes de ascender al ministerio en 2021.

En Moncloa, mostró lealtad a Sánchez, lo que le llevó a la portavocía. Sin embargo, su estilo como portavoz ha sido objeto de críticas por su papel como «proyección de Sánchez«, un alter ego que representa el sanchismo más auténtico, cómplice incluso de las controversias del Gobierno central, defendiendo mentiras y medidas que habían prometido no hacer, como la ley de amnistía.

Críticas y sombras del pasado

No faltan quienes cuestionan su idoneidad para este reto. Sus controversias personales relacionadas con su amistad con Paco Salazar, o su papel tapando el escándalo de la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel alimentan una narrativa sobre una candidata preocupada únicamente por el bienestar de su partido y del Gobierno Sánchez, desconectada de las preocupaciones reales que enfrentan los aragoneses ante problemas como la inflación o el desempleo rural.

Su lealtad a Sánchez puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Como reflejo del presidente, las decisiones nacionales –amnistías, pactos con Bildu o el cupo catalán– generan rechazo entre los votantes aragoneses que priorizan otras cuestiones más cercanas a su realidad cotidiana.

El sanchismo en clave regional

La elección de Alegría responde a una estrategia diseñada por Sánchez para mantener el control total sobre el PSOE: ha optado por enviar ministros a enfrentar elecciones regionales; sin embargo, esta táctica no siempre ha dado resultados positivos. En los distintos territorios los socialistas no figuran entre los favoritos, como el caso de Andalucía o Valencia, y Aragón será una prueba para contrastar el plan del líder socialsita.

Con su perfil leal al presidente del Gobierno, busca movilizar al electorado progresista; no obstante, las urnas suelen ser implacables: el desgaste nacional del PSOE debido a escándalos recientes como Koldo, el caso Begoña, el hermanísimo, la trama de hidrocarburos, y en especial, el de los acosos sexuales, afecta sus posibilidades.

Las encuestas reflejan un panorama bastante claro:

Partido Intención de voto (%) Escaños proyectados (Cortes de Aragón, 67 escaños) PP (Azcón) 38-42 28-31 PSOE (Alegría) 25-28 18-20 Vox 12-15 8-10 Teruel Existe 5-7 3-4 Podemos-Equo 4-6 2-3 PAR 3-5 1-2

Estos datos provienen de sondeos realizados por El Debate y The Objective publicados recientemente. Sin una mayoría clara para el PSOE, Alegría necesitaría alcanzar acuerdos con partidos más a la izquierda o incluso con Teruel Existe.