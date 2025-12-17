  • ESP
Política

EL EXPORTAVOZ PEDRO BOFILL HABLA CLARO

¡A Sánchez le crece la ‘fachosfera’! Otro histórico socialista se rebela contra la deriva del PSOE

El que fuera diputado del partido socialista considera necesaria una convocatoria electoral

Pedro Bofill en &#039;Espejo Público&#039; (Antena 3)
Pedro Bofill en 'Espejo Público' (Antena 3)
Otro más que no aguanta dentro del partido.

Pedro Bofill, exdiputado del PSOE en el Congreso, ex eurodiputado en Bruselas y exportavoz del partido, es la nueva ‘china’ en el zapato de Pedro Sánchez.

El histórico dirigente socialista explotó contra el que fuera su partido durante años en una entrevista con Susanna Griso para ‘Espejo Público’ (Antena 3) este martes 16 de diciembre de 2025.

Bofill confesó que, en caso de la celebración de unas nuevas elecciones, no votaría al presidente del Gobierno y que, de continuar Sánchez al frente, el partido corre “riesgo de desaparecer”.

Una imagen dañada

En esta línea, el exsocialista manifestó su pena ante los escándalos de corrupción y denuncias por acoso sexual dentro del partido, apuntó directamente al líder del partido, al que culpó por no asumir responsabilidades.

Además, el exdiputado consideró que es necesaria una convocatoria electoral, “cuando se llega a un momento de crisis” como este. “Es necesario que sean los españoles, los votantes españoles, lo que decida sobre el futuro de nuestros intereses, los futuros de España definitiva», subrayó.

El exportavoz del partido expresó su preocupación dentro del partido porque está “en juego” su propia “supervivencia”. Aunque eso sí, se mostró optimista ante la idea de que el PSOE siga con vida, a pesar de la imagen tan “dañada” que se da de la formación, salpicada por una larga lista de casos de corrupción.

En estas últimas semanas, habría surgido un movimiento feminista dentro del partido encabezado por figuras como Carmen Calvo o Adriana Lastra ante las denuncias por acoso sexual por parte de algunos miembros del PSOE. “Bienvenido sea”, a juicio de Bofill.

La imagen de desgaste de Pedro Sánchez es una evidente, con una pérdida de peso significativa y un aspecto demacrado, fruto de las numerosas preocupaciones que deben rondarle diariamente por la cabeza.

Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

