Hay que llegar hasta el final con Zapatero y Sánchez y meterlos en la cárcel por traición

El editorial de este viernes de El Debate, titulado Hay que llegar hasta el final con Zapatero y Sánchez, lanza una acusación directa: sostiene que el comportamiento del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la complicidad del actual mandatario, Pedro Sánchez, suponen un problema de fondo para España.

El texto parte de la citación de Zapatero en el Senado, impulsada por el PP, y la define como un hecho histórico porque será la primera vez que un expresidente comparezca por sospechas de actuar como intermediario en operaciones fraudulentas vinculadas al chavismo.

El editorial recuerda que el digital publicó fotos y datos que sitúan a Zapatero reunido con un intermediario en la operación de rescate de Plus Ultra, utilizando coche oficial, escolta y una propiedad del Estado. Esa reunión se produjo 72 horas antes de la detención de ese empresario y en el contexto de una operación que el diario califica como inducida por comisiones, por la colonización de instituciones del Estado y por el deseo de contentar a Nicolás Maduro.

El artículo sostiene que la huella de Zapatero en Caracas es “inmensa y lamentable” y que lleva años blanqueando a la dictadura chavista de Maduro, ahora con la sospecha de que no lo hace gratis. El punto clave, sin embargo, es la conexión con Sánchez: el editorial afirma que la Moncloa ha protegido políticamente ese trabajo, hasta el extremo de ofrecer la Embajada en Caracas para facilitar el destierro de Edmundo González y consolidar el pucherazo del sucesor de Hugo Chávez.

El texto añade otro elemento: la “actividad comercial intensiva” de Zapatero en países como China y Marruecos. A partir de ahí, sugiere que los bandazos de la política exterior del Gobierno en esos escenarios podrían estar vinculados a esos intereses, y concluye que España sufre un “perverso juego de intereses económicos y políticos”.

El editorial no se limita a Zapatero. Recuerda los casos de Ábalos, Cerdán y otros que salpican al Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo de Sánchez como ejemplo de corrupción que ya de por sí “insulta a la decencia”. Pero sostiene que, si se confirman las sombras sobre el expresidente con el supuesto amparo del marido de Begoña, estaríamos ante algo más grave: un ataque a la propia idea de España y a su imagen internacional, que hasta hace poco se consideraba solvente y creíble.

El texto cierra con una idea dura: que Zapatero dejó a España quebrada cuando se fue y que hoy representa, junto a su “compinche y sucesor”, la síntesis de amenazas renovadas. La tesis es clara y sin matices: “es intolerable, sin más”, y por eso El Debate reclama “llegar hasta el final” en la investigación política y pública sobre ambos expresidentes y sobre el actual jefe del Ejecutivo.