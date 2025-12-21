La sombra de Pisarello planea sobre Barcelona: El regreso del ala más radical de los ‘Comuns’

El tablero político barcelonés comienza a agitarse ante la posibilidad de que Gerardo Pisarello regrese a la política municipal como candidato a la alcaldía. El actual diputado de Sumar, que ejerció como mano derecha de Ada Colau durante los años de mayor polarización en el consistorio, parece dispuesto a recuperar el protagonismo en la Ciudad Condal. Sin embargo, su perfil despierta profundas dudas en los sectores que abogan por una Barcelona más abierta y alejada del conflicto identitario.

​Un perfil marcado por el activismo institucional

​A diferencia de otros perfiles de su formación, Pisarello nunca ha ocultado su faceta más combativa. Su paso por el Ayuntamiento de Barcelona es recordado, por encima de su gestión económica, por episodios que tensionaron la convivencia institucional. El más recordado, sin duda, fue su intento de retirar la bandera de España del balcón consistorial durante las fiestas de la Mercè, un gesto que para muchos simbolizó una falta de respeto a la neutralidad de las instituciones.

​El reto de superar la herencia de los ‘Comuns’

​Si Pisarello finalmente encabeza la lista de los Comuns, tendrá que enfrentarse al desgaste de una marca que ha perdido apoyo electoral de forma progresiva. Los críticos con su gestión señalan que su modelo se ha centrado en:

La priorización de la agenda ideológica: Poniendo el foco en cuestiones simbólicas y de memoria histórica por encima de la gestión de los servicios públicos.

La inseguridad y el urbanismo táctico: Dos de las grandes quejas ciudadanas que marcaron el final de la era Colau y que Pisarello defendió con vehemencia.

La cercanía con el independentismo: A pesar de no ser una formación nacionalista, su «identidad política» ha servido a menudo de puente para las tesis del separatismo, desdibujando el papel constitucionalista de la izquierda tradicional.

​Una alternativa a la gestión de Collboni

​La posible candidatura de Pisarello busca presionar al actual alcalde, Jaume Collboni, para que vire hacia políticas de izquierda más radicales. Mientras el sector empresarial y las clases medias barcelonesas reclaman seguridad jurídica y crecimiento económico, el regreso de Pisarello supondría una apuesta por la «resistencia» y la confrontación con los sectores productivos de la ciudad.

​»Pisarello representa la esencia del activismo llevado a la administración, un modelo que Barcelona ya experimentó y que resultó en una pérdida de liderazgo frente a otras capitales europeas», apuntan varios analistas cercanos al consistorio Barcelonés.

​El futuro de Barcelona se juega en este equilibrio. El regreso del «ala dura» de los Comuns obligará a los electores a decidir si prefieren recuperar la centralidad o si, por el contrario, apuestan por retomar el camino del conflicto ideológico que marcó la última década.