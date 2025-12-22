¡Sánchez es un zombi, Guardiola se congela en Extremadura y VOX arrasa!

En La Retaguardia de este lunes 22 de diciembre, Eurico Campano analiza con Vicente Gil y Sergio Fidalgo el panorama que se abre en la política nacional y regional tras los resultados electorales de Extremadura.

Y es que la noche del 21 de diciembre de 2025 ha marcado un antes y un después en la política extremeña. El Partido Popular, liderado por María Guardiola, se ha coronado como el partido más votado, pero no ha logrado la mayoría absoluta que tanto anhelaba. La presidenta en funciones había convocado elecciones anticipadas con la esperanza de gobernar sin aliados incómodos, pero su partido se quedó en 29 escaños, a tan solo cuatro de los 33 necesarios. Ahora, deberá negociar con Vox, que ha hecho una entrada histórica al obtener 11 diputados, seis más que en las elecciones de 2023. En contraste, el PSOE, afectado por escándalos de corrupción y con un candidato imputado como Miguel Ángel Gallardo, tocó fondo al conseguir solo 18 asientos, su peor resultado jamás registrado en la región.

Este cambio no fue casualidad. La decisión de Guardiola de adelantar los comicios vino tras la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2026, confiando en un mandato sin socios problemáticos. El PP sumó un escaño respecto a 2023, pero en voto directo ha perdido casi 9.000 sufragios, quedándose corto en sus aspiraciones.

En contraposición, VOX, bajo el liderazgo de Óscar Fernández, supo captar el descontento popular con un notable 17% de los votos y cerca de 90.000 sufragios, lo que le ha permitido duplicar su representación y convertirse en la clave para la gobernabilidad. Desde Madrid, Santiago Abascal lo dejaba claro el domingo por la noche: «VOX es el gran triunfador, ha vencido contra todos y al bipartidismo».

Al margen del fraccionamiento del voto en dos formaciones políticas, lo cierto es que la derecha suma en Extremadura casi el 70% de los votos (68,9%). Eso debería hacer reflexionar a los partidos depositarios de ese enorme apoyo en la necesidad de trabajar en equipo y en aplicar políticas que realmente sean una alternativa a la izquierda..

Resultados clave en cifras

Para comprender la magnitud del acontecimiento, basta con observar los datos finales, con más del 99% escrutado:

Partido Escaños % Votos Votos aprox. Comparación con 2023 PP 29 43,2% 228.300 +1 escaño, -9.000 votos PSOE 18 25,7% 136.000 -10 escaños Vox 11 16,9% 89.360 +6 escaños Unidas por Extremadura 7 10,3% 54.189 +3 escaños

Fuente: Escrutinio oficial. El dominio del PP fue evidente en Badajoz donde obtuvo 16 escaños, además de los 13 alcanzados en Cáceres; sin embargo, también hay que destacar cómo brilló Vox al pasar de tres a seis representantes en Badajoz y sumar más apoyos en Cáceres.

El desplome del socialismo deja entrever una posible etapa final para lo que alguna vez fue un bastión sólido. En esta tierra natal de líderes como Guillermo Fernández Vara, quien llegó a obtener mayorías absolutas con hasta 34 escaños, ahora se observa cómo incluso Gallardo perdió apoyo en su propia localidad natal, Villanueva de la Serena. Este admitió la derrota sin rodeos: «El resultado es muy malo, sin paliativos». Los escándalos relacionados con él y otros casos nacionales afectan gravemente al partido de Pedro Sánchez, quien ha visto caer más de 108.000 votos desde las anteriores elecciones. Por otro lado, Unidas por Extremadura logró recolectar algunos votos extra con sus siete escaños, aunque esto no fue suficiente para equilibrar las fuerzas a favor de la izquierda.

¿Qué pinta el futuro para la región?

Este lunes comenzó la ronda de contactos liderada por Guardiola quien afirmaba: «Hemos ganado claramente; las urnas han hablado». Sin embargo, queda claro que Vox no estará dispuesto a ceder fácilmente sus apoyos. Abascal dejó claro: «Los votos de Vox deben contar; no serán invisibilizados». Ya han establecido líneas rojas: entre ellas están el rechazo al Pacto Verde y la defensa firme de la central nuclear de Almaraz; además exigen recortes a subvenciones dirigidas a partidos políticos, sindicatos e iniciativas sobre igualdad. En las elecciones pasadas ya fueron decisivos; este año llegarán con mayor fuerza y exigirán concesiones concretas al estilo valenciano o murciano. Si no se logra un pacto satisfactorio, podría producirse una nueva parálisis presupuestaria para Extremadura –que invirtió nada menos que siete millones en estos comicios–.

Desde Madrid se percibe este revés socialista como una alerta para Sánchez. El PP liderado por Feijóo ha moderado sus expectativas pero celebra haber superado a la izquierda por once escaños y considera que esto refleja un «rechazo a la corrupción». Vox también proyecta su crecimiento nacional: obtiene así su tercer mejor resultado autonómico histórico con un notable apoyo del 16,9%, solo superado por Murcia y Valencia. ¿Se siente Guardiola atrapada? Algunos murmuran dentro del partido que su victoria no convence del todo; imaginemos esta ironía: convoca elecciones para liberarse del peso político que representa Vox y termina más atada que nunca.

El impacto va más allá de Extremadura; abre una nueva fase electoral donde Aragón votará en febrero, Castilla y León lo hará en marzo y Andalucía cerrará este ciclo electoral en junio. Vox envía así un claro mensaje sobre su poderío mientras el PSOE enfrenta duras realidades tras este golpe a su bastión histórico. En varias provincias ya se ha dado el sorpasso: Vox superó al PSOE en Badajoz, Almendralejo y Navalmoral de la Mata. Ganaron además cinco municipios –Ladrillar, Pueblonuevo de Miramontes, Valdehúncar, Garvín y Fresnedoso de Ibor– e incluso empataron en Talayuela. Resulta curioso notar que Jarilla –escenario del incendio forestal más devastador registrado– mantuvo apoyo socialista con un 40%; mientras tanto Plasencia vio al PP fuerte pero también a Vox alcanzando el 17,2%; Mérida les dio a los abascales un 17,9%.

En definitiva: Gallardo sólo conocía victorias allí donde ahora ni siquiera pudo sostenerse. Por su parte, Podemos ha comenzado a recoger frutos de la descomposición del PSOE sanchista. Sin embargo el bloque izquierdista resulta inferior al PP por sí solo. Y ese último escaño conseguido por el PSOE en Cáceres fue salvado por apenas 244 votos; detalles que marcan una diferencia considerable cuando se habla del juego político.