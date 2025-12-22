Réquiem por Sánchez: el PSOE se desploma en Extremadura y Abascal advierte a Guardiola de que los votos de VOX ‘deben contar’

Requiem por Pedro Sánchez.

Las elecciones autonómicas en Extremadura del 21 de diciembre de 2025 certifican un desastre sin paliativos para el PSOE, que cae de 28 a 18 escaños El PP de María Guardiola consolida su victoria con 29 escaños (uno más que en 2023), aunque lejos de la mayoría absoluta soñada y más dependiente de un VOX que duplica su representación hasta los 11 diputados.

El centroderecha suma cerca del 60% de los apoyos, reflejando un giro crucial en toda España.

El nuevo ciclo electoral, el más determinante en los casi 50 años de democracia española, se ha inaugurado este domingo con los comicios autonómicos de Extremadura.

Y el resultado ha sido devastador para la izquierda, a la que Sánchez al abismo.

Las elecciones extremeñas constituían la primera prueba en las urnas para el PSOE tras el alud de escándalos de corrupción y de casos de acoso sexual y la cronificación del bloqueo legislativo.

Y el veredicto no ha podido ser más contundente: el PSOE ha perdido 10 escaños y 14 puntos.

Un inicio de ciclo

El domingo 21 de diciembre, Extremadura celebró unas elecciones que dejaron al PP como vencedor, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta. María Guardiola, presidenta en funciones, logró sumar un escaño más, alcanzando un total de 29, pero nuevamente dependerá de VOX, que ha visto duplicada su representación al pasar de 5 a 11 diputados con un 17% de los votos.

En el otro extremo, el PSOE se hundió hasta alcanzar su mínimo histórico con solo 18 escaños, diez menos que en las elecciones de 2023, en un feudo que ha sido tradicionalmente socialista.

Desde Madrid, Santiago Abascal no tardó en reaccionar. «Los votos de VOX deben contar y no serán invisibilizados ni traicionados», advirtió el líder del partido verde, quien celebró lo que él llamó «el hundimiento paulatino del bipartidismo».

Su candidato, Óscar Fernández, proclamó que VOX es «el verdadero ganador» al haber crecido contra viento y marea, sumando casi 40.000 votos más y acercándose al PSOE en número de escaños.

El sabor agridulce de la victoria popular

María Guardiola convocó elecciones anticipadas con la ilusión de lograr «manos libres» para gobernar sin necesidad de socios. Su decisión de disolver la Asamblea se debió a la imposibilidad de aprobar los presupuestos para 2026, esperando superar los 33 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

Sin embargo, el PP se quedó en 29, con un 43% de los sufragios y alrededor de 228.300 votos, una cifra inferior en unos 9.000-14.000 respecto a las elecciones de 2023, a pesar de una participación más baja del 7,66%.

La candidata popular no escatimó en celebrar su triunfo: «Hemos ganado claramente las elecciones». Anunció que comenzaría una ronda de contactos desde el lunes para formar gobierno. Fuentes del PP nacional, encabezadas por Alberto Núñez Feijóo, moderaron las expectativas durante la campaña y subrayaron haber superado a la izquierda en 11 escaños. Cumplieron tres de cuatro objetivos: ser la fuerza principal, aumentar su representación y derrotar al PSOE. Solo les faltó alcanzar la mayoría absoluta; no obstante, el bloque conservador suma ya 40 escaños sobre un total de 65.

A pesar del triunfo del PP, Guardiola evitó mencionar a VOX en su discurso inicial. La aritmética electoral no miente. En las elecciones anteriores ya habían gobernado juntos hasta que VOX decidió salir del gobierno en julio de 2024 debido a desacuerdos. Ahora más fortalecidos, Fernández repite sus exigencias: rechazar el Pacto Verde, mantener operativa la central nuclear de Almaraz, así como recortar gastos en partidos políticos, sindicatos y políticas sociales. «Defenderemos lo mismo que ayer», insistió.

En municipios pequeños, el ascenso de VOX fue notable. Ganaron en cinco localidades como Ladrillar (con un impresionante 39,53% del voto), además de hacer lo propio en lugares como Pueblonuevo de Miramontes, Valdehúncar, Garvín y Fresnedoso de Ibor, empatando incluso en Talayuela. Superaron al PSOE también en localidades como Badajoz, Trujillo, Almendralejo y Navalmoral de la Mata, mientras que en Cáceres, quedaron terceros apenas a dos puntos detrás del PSOE.

El batacazo del sanchismo extremeño

El partido socialista bajo el liderazgo de Miguel Ángel Gallardo ha pagado caro por los escándalos recientes. Este incluye su procesamiento por presunta contratación irregular relacionada con su hermano David Sánchez; además hay casos como el del exministro José Luis Ábalos (actualmente encarcelado) y Santos Cerdán (que acaba de salir). El resultado fue una pérdida alarmante: cerca de 108.000 votos menos y una caída por debajo incluso de las previsiones del CIS (que le otorgaba19 escaños). Gallardo reconoció: «El resultado es muy malo; no hay justificación». Cuestionó también la utilidad del adelanto electoral: «¿Para qué han servido? Más bloqueo».

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez felicitó a María Guardiola por su victoria y alabó a Gallardo por su «gran trabajo», reafirmando su compromiso hacia los servicios públicos e igualdad social. Desde el seno del PP atribuyeron este fracaso directamente a las «políticas implementadas por Sánchez que levantan muros entre los españoles». En Jarilla —el pueblo afectado por uno de los peores incendios forestales registrados en la historia extremeña— el PSOE ganó con solo34 votos (40%), convirtiéndose así en una excepción notable.

La coalición Unidas por Extremadura también experimentó un crecimiento significativo hasta alcanzar los siete escaños (casi duplicando su representación), con unos adicionales17.300 votos; sin embargo, esto no fue suficiente para sumar fuerzas ante el PP. Su líder Irene de Miguel atribuyó este avance a «años dedicados al trabajo constante».

Las voces críticas han sido contundentes al calificar esta situación: describen a Sánchez como un líder con una ideología tildada como «socialcomunista», generando rechazo especialmente en regiones como Extremadura donde su modelo parece haber colapsado por completo. El sanchismo se encuentra ahora arrastrado por diversos casos judiciales junto a una gestión cuestionable; todo ello ha provocado que su bastión se resquebraje drásticamente dejando al PSOE con solo18 escaños —su peor resultado desde que comenzó la democracia.