Ester Muñoz desarma al PSOE y afirma que el PP pactará con VOX donde haga falta: «El miedo no cuela»

Ester Muñoz ha lanzado un mensaje contundente desde el Congreso: el Partido Popular se aliará con VOX siempre que sea preciso.

Lo ha expresado sin tapujos, con la seguridad de quien sabe que los resultados en Extremadura le dan la razón.

El pasado domingo 21 de diciembre de 2025, María Guardiola logró un impresionante 43,18% de los votos y 29 escaños, uno más que en 2023, aunque aún lejos de la mayoría absoluta de 33.

La derecha ha alcanzado el 60% del voto en un bastión histórico del PSOE, que se desploma hasta los 18 escaños, perdiendo diez de golpe.

En Génova 13, sede del PP, no hay gestos de desconsuelo. Aceptan que los extremeños han sido claros: quieren más políticas de derechas y menos vacilaciones.

Alberto Núñez Feijóo interpreta este resultado como un mandato claro. No se trata solo de una victoria; es un cambio social significativo.

Los ciudadanos valoran la estabilidad que ofrecen los pactos entre las formaciones de derechas y critican los «chantajes» de Pedro Sánchez con independentistas y Bildu para mantener su poder. Muñoz lo resume con ironía: «Debería ser el PSOE el que se preocupe por la irrupción de los de Abascal, ahora terceros en antiguos bastiones».

La portavoz parlamentaria, leonesa de corazón, ha extendido la mano a Vox sin condiciones. «Los extremeños han pedido un gobierno de la derecha liderado por Guardiola«, ha afirmado. Recuerda que la legislatura comenzó en coalición, hasta que Vox decidió retirarse de los gobiernos autonómicos por su cuenta. Ahora, con 11 escaños —el doble que en 2023—, tienen nuevamente la llave del poder. Sin embargo, Muñoz menciona con picardía que parecen «muy cómodos en la oposición», mostrando pocas ganas de involucrarse. De cada cuatro votantes de derechas, tres eligen al PP y uno a Vox; una proporción que respalda al PP como líder indiscutible.

😂😂😂 yo no he dicho que el PP tenga que normalizar acuerdos con Vox. Eso es con Bildu, que es un partido antisistema, independentista y que sigue justificando asesinatos. Eso es lo que algunos quieren normalizar. Los pactos con Vox llevan años, y en esas ccaa o aytos, el PP… https://t.co/NJzfTzhwSO — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) December 23, 2025

Resultados electorales que lo cambian todo

Los resultados en Extremadura son una clara evidencia del sentir popular. Observa esta tabla con los escaños clave:

Partido Escaños 2025 Escaños 2023 Variación PP 29 28 +1 PSOE 18 28 -10 Vox 11 5 +6 Unidas por Extremadura 7 4 +3

El PP supera a la izquierda sumada por once escaños. Guardiola, quinta más votada a nivel nacional, inicia ya las negociaciones necesarias. Feijóo había moderado las expectativas durante la campaña: era suficiente ganar a la izquierda, y lo han logrado con creces. El PSOE, que contaba con 287.619 votos en 2019 gracias a su mayoría absoluta, ahora pierde 108.000 sufragios. En las capitales, el PP avanza notablemente: en Cáceres, del 44,2% al 50,08%; en Badajoz, del 43,6% al 46,30%; y en Mérida, del 21,4% al 32%, arrebatándole terreno al PSOE que cae casi veinte puntos.

Por su parte, VOX celebra su victoria histórica: «Hemos ganado contra todos y al bipartidismo», afirma su candidato Óscar Fernández. Aumentan casi 40.000 votos acercándose al PSOE en número de escaños. Sin embargo, desde Génova no muestran preocupación por su ascenso; lo interpretan como una fortaleza propia. «Nuestras políticas funcionan y resuelven problemas», argumentan desde el partido popular. En contraste, el PSOE admite haber obtenido un «resultado muy malo», sin paliativos y enfrentándose a más bloqueos en la región.

Antecedentes: de feudo socialista a tsunami derechista

Hace apenas dos años y medio, Extremadura parecía inexpugnable para el PSOE bajo el gobierno sólido de Guillermo Fernández Vara. Pero escándalos de corrupción —que el PP califica como «grano purulento»— junto a los pactos entre Sánchez y ERC, Junts o PNV han modificado la percepción pública. La portavoz popular critica lo que denomina «bunkerización» socialista: mencionando a Milagros Tolón, opositora interna a Emiliano García-Page, quien ocupa ahora el cargo ministerial de Educación. Page es el barón más semejante al PP y cuenta todavía con mayorías absolutas. «Si Tolón es ministra es porque no queda nadie dispuesto a sacrificarse por Sánchez», lanza Muñoz irónicamente.

En las elecciones de 2023 ya necesitaban a Vox para investir a Guardiola; ahora repiten pero con mayor fuerza detrás. Feijóo descarta cualquier abstención propuesta por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, señalando: «Si deseas gobernar para todos debes hablar con todos; pero no se puede ignorar el correctivo recibido por el PSOE». La ciudadanía rechaza el «sanchismo». Los acuerdos entre derechas no asustan; lo realmente preocupante son las acciones de Sánchez, quien no aprueba leyes ni Presupuestos sin intercambios favorables.

Estabilidad para la derecha y preocupación en La Moncloa

Este giro extremeño sirve como aviso para todo el país. El PP defiende sus pactos con Vox para silenciar críticas adversas. No descartan involucrarse en gobiernos autonómicos siempre bajo un «verdadero entendimiento». Con tres veces más apoyo electoral ahora lideran la situación política; si lo ocurrido en Extremadura se replica en otras comunidades autónomas o elecciones generales futuras, Sánchez podría enfrentar un «tsunami imparable».

Desde el Gobierno socialista, encabezado por la ministra Elma Saiz, se pide “responsabilidad” al PP; ellos creen verles “más atados que nunca” a Vox. Sin embargo, desde el PP invierten la narrativa: ahora son ellos quienes temen ante un PSOE convertido en tercera fuerza política en muchos lugares clave. La polarización impulsada por Sánchez tiene efecto boomerang: sube el PP y también Vox.

En las tres capitales extremeñas —Cáceres, Mérida y Badajoz— el PP arrasa sin piedad alguna. En localidades como Villafranca de los Barros, crece hasta un notable 13,4 puntos porcentuales; mientras que Vox también avanza significativamente en lugares como Zafra (+6,3%), Olivenza (+4,3%) o incluso en Plasencia (+4,3%). Si bien la participación electoral se reduce seis puntos porcentuales este mensaje resulta diáfano: los ciudadanos han hablado claro.