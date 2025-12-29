La exesposa de Koldo convulsiona al PSOE: el dinero en efectivo provenía de los sobres de Ferraz

El bombazo es tremendo.

Y se nota que no tiene ganas de pasar ni una hora entre barrotes.

Patricia Úriz, exesposa de Koldo García, ha decidido romper su silencio y colaborará con la Justicia en el caso Koldo, tal y como adelanta ‘El Español’.

El 20 de enero de 2026 se presentará ante el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional, donde afirmará que todo el dinero en efectivo que manejaban provenía de sobres entregados por el PSOE en su sede de Ferraz. Esta revelación coloca en una posición complicada a José Luis Ábalos, exministro y antiguo jefe de Koldo, además de poner en entredicho la contabilidad oficial del partido.

La decisión de Úriz se produce a raíz de un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 3 de octubre de 2025, que la vincula con la recepción de esos sobres que contenían efectivo destinado a reembolsar gastos.

Aunque está siendo investigada por un presunto blanqueo de capitales, la exmilitante del PSN negará cualquier irregularidad personal y criticará al PSOE por no registrar todos los pagos. Fuentes cercanas al caso indican que admitirá haber recogido sobres en Ferraz durante 2019 y 2020, incluyendo uno de 8.000 euros el 26 de junio de 2019, sin que conste en la documentación proporcionada por el partido.

Antecedentes del escándalo

El caso Koldo estalló debido a las supuestas comisiones ilegales relacionadas con contratos para mascarillas durante la pandemia, teniendo a Koldo García como figura central al servicio de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Por su parte, Patricia Úriz, quien fue mano derecha del exministro y vocal de Bienestar Social en el PSN, también desempeñaba funciones en el ministerio como ayudante administrativa. Mensajes intervenidos evidencian su papel: en septiembre de 2018 le escribió a Koldo “Ya tengo el sobre de Ferraz”, refiriéndose al dinero destinado a ser llevado a la residencia oficial de Ábalos situada en la calle Balbina Valverde.

Otros mensajes muestran recuentos peculiares de billetes con apodos curiosos: “chistorras” para los billetes de 500 euros, “soles” para los de 200 y “lechugas” para los de 100. La UCO interpreta esto como una doble contabilidad relacionada con los gastos vinculados a Ábalos. En febrero de 2019, Úriz expresó su malestar: “No me gusta tener tanto dinero en el cajón”, justo antes de dirigirse a Ferraz por otro sobre más. Aunque el PSOE entregó un pendrive con gastos desde 2017 hasta 2024, el juez Moreno abrió una pieza separada el 6 de noviembre para examinar posibles irregularidades.

Por otro lado, Koldo García, concejal en Huarte (Navarra) y posteriormente consejero de Renfe sin contar con experiencia ferroviaria, recibía fondos del partido. Documentos inéditos demuestran que recibió 7.088 euros más de lo declarado entre 2017 y 2018, lo que suma un descuadre total cercano a los 20.791 euros debido a sobres no respaldados. Las defensas tanto de Koldo como de Ábalos ya han presentado estas pruebas ante el Supremo, alineándose así con la declaración realizada por Úriz.

Úriz confirmará que Koldo recibió más sobres que los oficialmente registrados, responsabilizando al PSOE por las inconsistencias contables. Negará cualquier acto relacionado con blanqueo: las hojas con tickets reales justifican cada gasto y eran pagados en efectivo mediante dos secretarias en Ferraz. En cuanto a los 26.000 euros que la UCO atribuye a pagos destinados a viajes, regalos y gastos educativos para los hijos del exministro, Úriz explicará que se trataba simplemente de adelantos reembolsados por él mismo, no mordidas ni testaferros involucrados.