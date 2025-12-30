¿Por qué tenemos que pagar los sufridos contribuyentes españoles las vacaciones del perezoso Sánchez?

La desvergüenza del socialista Sánchez no tiene límites: se larga dos semanas de vacaciones navideñas en residencias oficiales como Doñana o La Mareta, a costa del sufrido contribuyente (transporte, seguridad y manutención incluidos).

Mientras, en Italia, Giorgia Meloni se paga íntegramente de su bolsillo unas vacaciones privadas y discretas, sin cargar ni un euro al erario público.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, no ha dudado en criticar al presidente del Gobierno por tomarse 15 días de vacaciones en plenas Navidades, cuando millones de españoles trabajan sin cesar.

En un país donde cada euro del gasto público es sometido a un minucioso examen, surge la incómoda pregunta: ¿por qué deben los contribuyentes costear los caprichos de Pedro Sánchez?

Uno de ellos, el Palacio de La Mareta, ubicado en Lanzarote, se ha convertido en el refugio habitual del mandatario socialista y su familia.

Este lugar fue cedido por Juan Carlos I a Patrimonio Nacional en 2015 bajo el pretexto de «intereses turísticos». Sin embargo, cada verano, este palacio real se transforma en un exclusivo oasis financiado por todos.

Los datos oficiales disponibles en el Portal de Transparencia son alarmantes. Entre 2022 y 2024, Moncloa destinó 44.175 euros únicamente para manutención –comidas y bebidas– para Sánchez y su entorno, lo que equivale a una media de 15.000 euros cada verano.

El Año de los Ladrones… https://t.co/zX3bSLQCRY — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) December 30, 2025

En 2025, el desglose para su estancia de agosto asciende a 26.522 euros, que incluyen alojamiento, manutención y transporte. A esta cifra se suman otros 70.000 euros invertidos en obras de mejora previas: pintura, cerrajería, albañilería, climatización y mantenimiento de piscinas y lagos artificiales.

Y eso no es todo. La seguridad privada se extiende con un coste anual de 209.000 euros, gracias a empresas como Clece, además del despliegue de hasta 40 agentes de la Guardia Civil y escoltas, cuyo coste permanece oculto por «razones de Estado». En total, los últimos tres veranos han supuesto un desembolso de 109.537 euros, sin contar la seguridad, lo que da una media de 36.512 euros por las tres semanas habituales. Para ponerlo en perspectiva, el gasto promedio que realiza un español en sus vacaciones durante 2025 fue de 1.225 euros, lo que representa un 6% menos que el año anterior.

Este año, Sánchez llegó a La Mareta el 2 de agosto junto a su esposa Begoña Gómez –imputada por malversación–, sus dos hijas y otros familiares cercanos. Utilizaron un avión Falcon y un Super Puma del Ejército del Aire para llegar desde el helipuerto de La Moncloa.

Mientras España lidiaba con incendios forestales devastadores, el presidente decidió alargar su estancia hasta el 25 de agosto antes de proseguir hacia Andorra. Desde Patrimonio Nacional, justifican estos gastos como «servicios turísticos», pero la falta de transparencia es evidente: desde Moncloa se niegan a detallar los gastos por «intimidad» del presidente, alegando riesgos para su ideología, salud o vida personal. En 2021 ni siquiera se publicó la cifra correspondiente a la manutención. Desde 2018, el Estado ha gastado más de 820.000 euros en mantenimiento y otros 320.000 euros en suministros como agua y luz.

Feijóo señala la herida abierta

El líder popular no ha dudado en aprovechar esta situación para atacar al Gobierno.

«Mientras millones de españoles trabajan duro, él se toma 15 días como si fuera un escolar».

El líder del PP recuerda que muchos autónomos, desempleados o enfermos no pueden permitirse desconectar.

Sus palabras resuenan especialmente en un contexto donde el Ejecutivo predica austeridad fiscal.

Feijóo incluso bromeó diciendo que «las vacaciones están sobrevaloradas», lo que provocó reacciones: Gabriel Rufián ironizó sobre narcotraficantes y Óscar López le acusó de ser «el político más sucio».

No obstante, Feijóo aclaró que sus comentarios eran humorísticos para empatizar con quienes no disfrutan del descanso estival.

La crítica va más allá de meros números económicos.

De todos los problemas señalados hacia este Gobierno destaca uno: la normalización de la pereza hasta hacer que trabajar parezca una tontería.

Mientras Sánchez se relaja en La Mareta, enfrentándose a citaciones judiciales relacionadas con su esposa o escándalos como los protagonizados por Ábalos y Cerdán, el mensaje que queda es devastador. ¿Cómo puede pedir sacrificios a los ciudadanos si él veranea en palacio rodeado por su familia?

En 2023 coincidieron sus vacaciones con incendios devastadores en Tenerife, mientras que en 2021 fue testigo mudo ante la crisis afgana tras la caída de Kabul.

Este 2025 parece aún más doloroso con unos presupuestos prorrogados y una economía tambaleante.

Decálogo del Desastre Sánchez…según Feijóo