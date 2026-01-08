La detención de Maduro obligó a Marlaska a reforzar la seguridad del chalet de Zapatero

La situación fue surrealista.

Pero en esta España sanchista, cómplice con el régimen de Nicolás Maduro, cualquier escenario, por descabellado que parezca, puede producirse.

Justo el día en que Donald Trump ordenaba la detención del dictador venezolano, el Ministerio del Interior ordenó redoblar la seguridaad de la residencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tal y como resalta ‘El Debate‘.

Washington había estado durante años construyendo un caso judicial: Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión ilegal de armas de alto calibre, todo ello bajo el marco del Distrito Sur de Nueva York.

Mientras en Caracas resonaban explosiones, helicópteros y sirenas, y Estados Unidos ejecutaba una operación comandada por unidades especiales —con participación informada de la Fuerza Delta según fuentes filtradas—, en un barrio acomodado madrileño se reforzaba la seguridad alrededor de uno de los hombres que más conoce los entresijos del poder chavista fuera de Venezuela. La coincidencia temporal entre ambos sucesos no es casualidad: explica por qué Interior decidió no correr riesgos con una figura tan expuesta.

El trasfondo político que subyace a esta decisión va mucho más allá de los chalecos antibalas y los coches oficiales. Afecta directamente a la imagen que tiene España como actor en la crisis venezolana, reabre el debate sobre el papel que ha desempeñado Zapatero en Caracas y coloca al Gobierno en una posición complicada entre Washington, la oposición democrática venezolana y sus propias contradicciones internas.

Maduro detenido, Trump desatado y una transición supervisada

La magnitud del terremoto político venezolano ayuda a entender la reacción desde España. Donald Trump confirmó la captura de Maduro y su “extracción” fuera del país, siendo trasladado primero a un buque militar y luego a Nueva York para comparecer ante las autoridades judiciales estadounidenses. El presidente norteamericano calificó la operación como “extraordinaria”, presentándola como un golpe decisivo contra el “narcoestado” chavista. Además, anunció algo que altera todos los equilibrios regionales: Estados Unidos supervisará Venezuela hasta lograr una “transición segura, adecuada y juiciosa”.

Simultáneamente, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ofreció detalles sobre los cargos formales e insistió en que tanto Maduro como Flores “pronto enfrentarán toda la furia de la justicia estadounidense”. En su aparición ante un tribunal federal en Manhattan, Maduro se declaró “inocente” y denunció haber sido “secuestrado” y “capturado” desde su hogar, reafirmando que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Entre las afirmaciones contundentes de Trump y el discurso victimista de Maduro, varios gobiernos latinoamericanos —como el del colombiano Gustavo Petro— advirtieron sobre el riesgo inminente de una crisis humanitaria y criticaron esta intervención como una agresión a la soberanía regional.

En este contexto explosivo, el papel de Zapatero cobra relevancia. Durante años ha actuado como mediador no oficial, interlocutor privilegiado con Maduro y su círculo cercano. Además, ha defendido un enfoque dialogante que buena parte de la oposición venezolana considera más un salvavidas para el chavismo que un verdadero camino hacia el cambio.

El ‘factor Zapatero’ en medio de la crisis venezolana

El refuerzo decidido por Interior para proteger a Zapatero se comprende mejor si se analiza dentro del mapa político reciente:

Ha viajado frecuentemente a Caracas para reunirse con Maduro y otros altos funcionarios chavistas.

para reunirse con y otros altos funcionarios chavistas. Ha defendido públicamente elecciones venezolanas cuestionadas por observadores internacionales.

Se ha convertido en una figura polémica para quienes abogan por una oposición democrática venezolana, acusándole de haber blanqueado al régimen en momentos críticos.

Con Maduro bajo custodia estadounidense debido a acusaciones relacionadas con narcotráfico y liderando lo que se conoce como el Cártel de los Soles, el entorno chavista busca ahora culpables externos, traiciones internas o chivos expiatorios. En este clima tenso, un expresidente europeo que ha jugado un papel central en cómo se percibe internacionalmente al chavismo se convierte automáticamente en blanco retórico o algo más serio, tanto para radicales chavistas resentidos como para aquellos que podrían verlo como un instrumento simbólico.

El refuerzo policial no solo protege al individuo; también resguarda el rol institucional del expresidente. Y esto repercute directamente sobre cómo España aborda su narrativa oficial respecto a la crisis venezolana. El hecho de que la política exterior española haya tolerado —y algunas veces aprovechado— las interacciones entre Zapatero y Maduro transforma cualquier movimiento relacionado con su figura en un gesto significativo desde lo diplomático.