Castilla y León destina 125 millones de euros adicionales a mejorar las infraestructuras universitarias

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió este pasado viernes con los rectores de las cuatro universidades públicas de la Comunidad para cerrar un acuerdo que activa un plan extraordinario de inversiones hasta 2031. El programa suma 125 millones de euros extra y busca poner en marcha nuevas titulaciones oficiales y mejorar las que ya existen.

Partidas a las cuatro Universidades Públicas

La Universidad de Salamanca contará con 43 millones de euros. Con ellos levantará la nueva Facultad de Veterinaria, un edificio deportivo y multiusos en el campus de Ávila y nuevas dotaciones en los campus de Zamora. También está prevista la creación de un laboratorio de mecatrónica, robótica e industria 4.0 en Béjar, financiado además con 600.000 euros del Plan Territorial de Fomento.

La Universidad de Valladolid recibirá otros 43 millones. Se destinarán a la nueva Facultad de Farmacia, a la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina, a la tercera fase del campus de Segovia, a la ampliación de Ingenierías Agrarias en Palencia y a nuevas instalaciones de Ciencias de la Salud en Soria.

La Universidad de León dispondrá de 19,5 millones de euros para el nuevo edificio de la Facultad de Medicina. A esta cifra se añaden 5 millones para el edificio de policlínica del campus de Ponferrada, dentro del Fondo de Transición Justa de la Unión Europea.

La Universidad de Burgos contará también con 19,5 millones para su nueva Facultad de Medicina.

Necesidades de inversión

El reparto se ha realizado atendiendo a las necesidades de inversión de cada institución, a la implantación de nuevos grados y al tamaño de los campus y del alumnado. Serán las propias universidades las que planifiquen las obras y tramiten las licitaciones, en coordinación con la Junta de Castilla y León.

Durante el acto, Fernández Mañueco destacó que este esfuerzo inversor refuerza las infraestructuras universitarias y contribuye a hacerlas más atractivas, sobre todo en Ciencias de la Salud. Reafirmó el compromiso del Gobierno autonómico con la calidad y la excelencia universitaria en toda la Comunidad.

También recordó que Castilla y León ha ganado atractivo en los últimos años y avanza con la idea de situarse entre las tres comunidades mejor valoradas en distintos indicadores. La Comunidad es la segunda que más estudiantes de grado atrae y la tercera en estudiantes de máster y retención de talento, según la Fundación COTEC.

Mañueco subrayó además el apoyo a nuevos grados muy demandados, como los de Medicina en Burgos y León. Y añadió que este plan extraordinario de 125 millones se suma a la inversión anual de unos 11 millones de euros en infraestructuras universitarias, junto con medidas como la bajada de tasas, el aumento de becas y el impulso a los campus territoriales.

El acuerdo lo firmaron Alfonso Fernández Mañueco, junto a Juan Manuel Corchado Rodríguez (Salamanca), Antonio Largo Cabrerizo (Valladolid), Nuria González Álvarez (León) y José Miguel García Pérez (Burgos).